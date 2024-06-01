На Київщині працювала ППО, без ворожих влучань у житлову та критичну інфраструктуру

Під час масованої нічної атаки на Україну на Київщині працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякуємо нашим захисникам неба. Є збиті ворожі цілі. Влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури на території області відсутні. Постраждалих немає. Всі оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків атаки ворога", - йдеться у повідомленні.

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Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".

Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.