Украина признает и Израиль, и Палестину, - Зеленский

Украина является справедливой страной, которая уважает международное право и устав ООН, и признает два государства - и Израиль, и Палестину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на конференции "Диалог - Шангри Ла" в Сингапуре заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина сказала, что если террористы из ХАМАС атакуют гражданское население, Израиль имеет право защищаться... А после этого, когда Израиль был на территории Газы и был гуманитарный кризис, Украина сказала: первое - готова помогать гуманитарно Газе; второе - надо уважать международное право; третье - Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, а мирное население перестало страдать.

"... Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину", - добавил глава государства.

Напомним, в среду, 22 мая, правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили об официальном признании Палестины как государства. В ответ Израиль заявил, что отзывает своих послов из этих стран.

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