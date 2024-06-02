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Зеленский (19011) Израиль (1851) Палестина (149)

Украина признает и Израиль, и Палестину, - Зеленский

Володимир Зеленський у Сінгапурі

Украина является справедливой страной, которая уважает международное право и устав ООН, и признает два государства - и Израиль, и Палестину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на конференции "Диалог - Шангри Ла" в Сингапуре заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина сказала, что если террористы из ХАМАС атакуют гражданское население, Израиль имеет право защищаться... А после этого, когда Израиль был на территории Газы и был гуманитарный кризис, Украина сказала: первое - готова помогать гуманитарно Газе; второе - надо уважать международное право; третье - Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, а мирное население перестало страдать.

"... Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину", - добавил глава государства.

Напомним, в среду, 22 мая, правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили об официальном признании Палестины как государства. В ответ Израиль заявил, что отзывает своих послов из этих стран.

Читайте также: Мы разочарованы отказом Израиля в создании палестинского государства, - руководитель Минобороны Британии Шеппс
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Топ комментарии
+53
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02.06.2024 11:32
+41
иногда лучше жевать, чем говорить
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02.06.2024 11:30
+36
Сказочный дол..б.
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02.06.2024 11:31
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Просить не надо - как не давали, так и не дадут
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03.06.2024 10:42 Ответить
Поки в Україні практично у всіх сайтах є російськомовна версія, ми є частиною росіі. Сайт Президента України також має російськомовну версію при тому, що сайт Верховної Ради та Кабінету Міністрів її не мають. І Конституція все ще захищає росіян та російську мову, а законодавство євреїв. Українська нація позбавлена права на самовизначення шляхом утворення української національної держави?
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02.06.2024 13:59 Ответить
Палестина це край так як Волинь, Слобожанщина, Закарпаття і.п. вона ніколи не була державою. ******* палестинська автономія фрагментована на території Ізраїлю. Не уявляю як вона може бути окремою державою.
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02.06.2024 14:02 Ответить
******* палестинська автономія фрагментована на території Ізраїлю.
Усе навпаки
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02.06.2024 15:27 Ответить
Т.е. Израиль может спокойно признать ДНР ЛНР и Крым ? И их вход в состав России? )
Или Зеленского "не правильно поняли"? )
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02.06.2024 14:10 Ответить
Україна була утворена на території ДНР, ЛНР та Криму?
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02.06.2024 14:19 Ответить
На теріторії СРСР, якщо слідувати твоїй логіці.
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02.06.2024 14:25 Ответить
Що було першим - срср, чи Україна?
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02.06.2024 14:35 Ответить
Що було першим - Ізраїль чи араби?
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02.06.2024 14:39 Ответить
Араби це не держава. То що було першим - срср, чи Україна?
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02.06.2024 15:11 Ответить
Ізраїль з'явився у 17 - 6 столітті до н. е. Україна з'явилася у 12-15 столітті н. е. Це тебе задовольнило?
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02.06.2024 15:32 Ответить
...а син творця Всесвіту народився у бідній єврейській родині...не смішно?...Ізраїль утворився у 1948, а Україна у 1918. До Першої світової держав у ********* розумінні не існувало. Чому не хочеш відповідати на питання, що було раніше - срср, чи Україна?
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02.06.2024 16:08 Ответить
Звісно, ​​Україна. Але не вішай мені локшину про 1948 рік. Вчи історію. Може цар Соломон жив у 1948 році?
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02.06.2024 16:17 Ответить
Историчность царя Соломона, так же как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0 историчность царя Давида и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 историчность Израильского царства , является предметом научной дискуссии.
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02.06.2024 16:20 Ответить
Це не предмет дискусії, а давно визнаний всіма факт. Але, мабуть, ти про це не знаєш.
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02.06.2024 16:22 Ответить
Вікіпедія теж про це не знає.
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02.06.2024 16:37 Ответить
Ну і щоб не було нудно, є цікава інформація

Козаки походять від євреїв!
Програма "Чорним по-білому". Ведучий - Олександр Гур-Ар'є.
https://www.youtube.com/watch?v=wQokHg0Ldm4
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02.06.2024 16:27 Ответить
Ці козаки на ідиші, чи на івриті говорили?
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02.06.2024 16:39 Ответить
Ісус - єврей, народився у єврейській родині. Може, ще скажеш, він був українцем?
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02.06.2024 16:20 Ответить
Ну так...у єврейських родинах народжуються, як правило, євреї.
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02.06.2024 16:27 Ответить
Територія Палестини де жили і араби і євреї
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02.06.2024 15:28 Ответить
Интересно какой будет реакция израильского народа после того как выяснится что Зеленский признал Палестину ))) я думаю, народ дружно потребует признать Крым в составе РФ, ДНР и ЛНР )))
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02.06.2024 14:11 Ответить
Израиль не намерен признавать Голодомор 1932-1933 гг. в Украине актом этнического геноцида.

Об этом заявила в интервью "Зеркалу недели" посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман.
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03.06.2024 10:58 Ответить
Еврейская автономия в Крыму - один из проектов, которые советские власти осуществляли в поисках наилучшего варианта политики по отношению к еврейскому населению СССР.

Целесообразность создания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8 автономной единицы для евреев России была отмечена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87 Лениным в 1919 году. Созданный в январе 1918 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82 Еврейский комиссариат при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 Народном комиссариате национальностей занимался в том числе поиском свободных земель для расселения евреевhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83#cite_note-_dd8e37cd0ff594a8-9 ] .

Для организации и поддержки еврейского переселенческого движения в августе 1924 года Постановлением Президиума ЦИК СССР был создан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%97%D0%95%D0%A2 Комитет по земельному устройству еврейских трудящихся во главе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петром Смидовичем . В декабре того же года был создан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%97%D0%95%D0%A2 Общественный комитет земельному устройству еврейских трудящихся под руководством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80) Юрия Ларина .
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03.06.2024 11:18 Ответить
Первые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8 еврейские земледельческие колонии в Российской империи возникли в начале XIX века в Херсонской, Екатеринославской и некоторых других губерниях южной России.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC Сионистские организации начали свою деятельность в Крыму по созданию центров по подготовке к сельскохозяйственному труду для будущих еврейских эмигрантов в 1919 году. В 1921 году численность еврейского населения Крыма составляла 50 043 человек, в 1923 году в Крыму проживали 39 815 евреев и 5688 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%8B караимов . В 1922-1924 годах движение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%86 Гехалуц создало в Крыму 4 земледельческие коммуны

Одновременно с созданием сионистских коммун в начале 1920-х началось стихийное переселение в Крым евреев из местечек черты оседлости с целью занятия сельским хозяйством в условиях разрухи, голода и безработицы.
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03.06.2024 11:19 Ответить
К началу 1925 года в Крыму было 20 еврейских сельскохозяйственных поселений, в которых жило около 600 семей.

Помощь еврейским переселенцам оказывал «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) Джойнт ».

В дальнейшем зарубежные организации обеспечивали в 1925-1929 годах 86 % всех расходов по устройству еврейских переселенцев в Крыму.
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03.06.2024 11:25 Ответить
М'яко кажучи не дуже розумне рішенн, хоча від кого ми мали чекати на щось нормальне... Біда не тільки Українського народу...
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02.06.2024 14:12 Ответить
Зеля, ти ідіот. Яку палестинську державу ти визнаєш, у яких межах? Там дві території - сектор Газа та автономія в Юдеї та Самарії. Яку владу ти визнаєш - хамас чи фатх чи ще когось? Про яку гуманітарну кризу у Газі ты кажеш, коли там ринки завалені гуманітаркою, яку хамас ще й продає населенню? Там на кожного мешканця по 250 кг гум. допомоги доводиться. Шоб араби у сусідніх країнах так жили. Зеле, ти взагалі не єврей, бо зазвичай євреї думають головою, а ти тільки дупою.
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02.06.2024 15:18 Ответить
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03.06.2024 10:48 Ответить
Посольство Палестини в Україні (вул. Федорова, 12, оф.9) відкрите в 2001 році, представництво України при Палестинській національній адміністраціі - з 2007 року. Державна суб"єктність Палестини визнана СРСР в 1988 році, Палестина визнала незалежність України в лютому 1992 року.У квітні 1999 року голова ПНА Ясер Арафат відвідав Київ, де провів переговори з Президентом України Леонідом Кучмою.У листопаді 2007 року відбувся офіційний візит Президента України Віктора Ющенка до Палестини, де в ході переговорів з Президентом ПНА Махмудом Аббасом досягнута домовленість про відкриття Представництва України при ПНА.
https://palemb.com.ua/uk/palestina-ta-ukraina/
Державу Ізраїль офіційно визнали 165, а державу Палестина -145 з 193 держав - членів ООН. Не визнають державну суб"єктність Палестини США, Великобританія та Франція - постійні члени РБ ООН, що виключає можливість членства в ООН. Але згадаймо, що до 1971 року і Китайська народна республіка не була навіть членом ООН (була Республіка Китай - тобто Тайвань).
Так що Зеленський просто підтвердив існуючий стан відносин - і не більше того.
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02.06.2024 15:31 Ответить
Всі мають право на свою державу. І не треба когось принижувати.

Чи є якісь богоізбранні народи? Особливі?

Хай буде і держава Ізраїль, і держава Палестина.

Їх треба чітко окреслити і розділити.
І слідкувати, щоб жодне не лізло на чужу територію.
Може тоді буде спокій.

Отже треба признати і Ізраїль, і Палестину у строго визначених кордонах.
А то так і буде як раша вважає Україну недокраїною і хоче захопити нашу територію
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02.06.2024 15:40 Ответить
Ізраїль визнав рішення Ліги Націй про утворення двох держав, хоча це все історично земля Ізраїлю. А т.зв. палестинська держава відмовилася визнати Ізраїль. І зараз не визнає. Доки не визнає, доки арабі бажають знищити євреїв, спокою не буде.
Порівняння з рашою та Україною не працює. Іудея та Самарія - території, що не мають юридичного статусу. Спочатку вони були під Османською імперією, потім їх захопила Йорданія під час війни 1948 року проти Ізраїлю, але потім від них відмовилася. Ці землі нічиї. Але історично це територія Ізраїлю і завжди була нею. З якого дива Ізраїль повинен віддавати її арабам, вихідцям із сусідніх арабських країн? Жителі Юдеї та Самарії мають йорданське громадянство, нехай туди й котяться. Вони вже мають свою державу. А Газа була під контролем Єгипту та її мешканці мають єгипетське громадянство. Що ж Єгипет не хоче прийняти своїх братів?
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02.06.2024 15:54 Ответить
Исход евреев из Египта помните? Они тоже были под Египтом

Во время голода, отец Иосифа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Иаков со всеми своими сыновьями, прибыл в Египет,

где Иосиф открылся им, простил своих братьев и предложил поселиться в Египте.

По просьбе Иосифа, фараон отвёл его роду богатый округ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BC Гесем . Иаков, 10 его сыновей и 2 внука (Манассия и Ефрем - сыновья Иосифа) считаются прародителями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B 12 колен Израилевых , племён, которые образовали израильский народ.
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03.06.2024 11:17 Ответить
І взагалі я раджу не намагатися вирішувати проблеми Ізраїлю та арабів. Вирішуйте ваші проблеми, у вас їх дуже багато. І якщо ви вважаєте себе країною західної цивілізації, то ви разом з Ізраїлем, а не з арабами. Тому що в арабів зараз середні віки, нічого не змінилося, і вас, невірних, вони зневажають.
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02.06.2024 16:10 Ответить
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03.06.2024 10:51 Ответить
США, ВБ и Германия признают "палестину"? Нет, не признают. Так какого хера ты лезешь поперед батьки в пекло, придурок как можно не идти одной дорогой с основными своими союзниками?!
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02.06.2024 16:00 Ответить
Где-то посредине.Если будете искать,то мы там ...
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02.06.2024 16:34 Ответить
Мабуть і Хамас.
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02.06.2024 20:05 Ответить
А може не варто визнати і утворювати ніяку Палестину. У арабів 15 країн є з арабським населенням, може достатньо їм мати своїх держав ???
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02.06.2024 21:50 Ответить
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03.06.2024 10:46 Ответить
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