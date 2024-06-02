Украина признает и Израиль, и Палестину, - Зеленский
Украина является справедливой страной, которая уважает международное право и устав ООН, и признает два государства - и Израиль, и Палестину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на конференции "Диалог - Шангри Ла" в Сингапуре заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Украина сказала, что если террористы из ХАМАС атакуют гражданское население, Израиль имеет право защищаться... А после этого, когда Израиль был на территории Газы и был гуманитарный кризис, Украина сказала: первое - готова помогать гуманитарно Газе; второе - надо уважать международное право; третье - Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину", - отметил президент.
Он подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, а мирное население перестало страдать.
"... Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину", - добавил глава государства.
Напомним, в среду, 22 мая, правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили об официальном признании Палестины как государства. В ответ Израиль заявил, что отзывает своих послов из этих стран.
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Усе навпаки
Или Зеленского "не правильно поняли"? )
Козаки походять від євреїв!
Програма "Чорним по-білому". Ведучий - Олександр Гур-Ар'є.
https://www.youtube.com/watch?v=wQokHg0Ldm4
Об этом заявила в интервью "Зеркалу недели" посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман.
Целесообразность создания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8 автономной единицы для евреев России была отмечена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87 Лениным в 1919 году. Созданный в январе 1918 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82 Еврейский комиссариат при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 Народном комиссариате национальностей занимался в том числе поиском свободных земель для расселения евреевhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83#cite_note-_dd8e37cd0ff594a8-9 ] .
Для организации и поддержки еврейского переселенческого движения в августе 1924 года Постановлением Президиума ЦИК СССР был создан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%97%D0%95%D0%A2 Комитет по земельному устройству еврейских трудящихся во главе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петром Смидовичем . В декабре того же года был создан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%97%D0%95%D0%A2 Общественный комитет земельному устройству еврейских трудящихся под руководством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80) Юрия Ларина .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC Сионистские организации начали свою деятельность в Крыму по созданию центров по подготовке к сельскохозяйственному труду для будущих еврейских эмигрантов в 1919 году. В 1921 году численность еврейского населения Крыма составляла 50 043 человек, в 1923 году в Крыму проживали 39 815 евреев и 5688 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%8B караимов . В 1922-1924 годах движение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%86 Гехалуц создало в Крыму 4 земледельческие коммуны
Одновременно с созданием сионистских коммун в начале 1920-х началось стихийное переселение в Крым евреев из местечек черты оседлости с целью занятия сельским хозяйством в условиях разрухи, голода и безработицы.
Помощь еврейским переселенцам оказывал «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) Джойнт ».
В дальнейшем зарубежные организации обеспечивали в 1925-1929 годах 86 % всех расходов по устройству еврейских переселенцев в Крыму.
https://palemb.com.ua/uk/palestina-ta-ukraina/
Державу Ізраїль офіційно визнали 165, а державу Палестина -145 з 193 держав - членів ООН. Не визнають державну суб"єктність Палестини США, Великобританія та Франція - постійні члени РБ ООН, що виключає можливість членства в ООН. Але згадаймо, що до 1971 року і Китайська народна республіка не була навіть членом ООН (була Республіка Китай - тобто Тайвань).
Так що Зеленський просто підтвердив існуючий стан відносин - і не більше того.
Чи є якісь богоізбранні народи? Особливі?
Хай буде і держава Ізраїль, і держава Палестина.
Їх треба чітко окреслити і розділити.
І слідкувати, щоб жодне не лізло на чужу територію.
Може тоді буде спокій.
Отже треба признати і Ізраїль, і Палестину у строго визначених кордонах.
А то так і буде як раша вважає Україну недокраїною і хоче захопити нашу територію
Порівняння з рашою та Україною не працює. Іудея та Самарія - території, що не мають юридичного статусу. Спочатку вони були під Османською імперією, потім їх захопила Йорданія під час війни 1948 року проти Ізраїлю, але потім від них відмовилася. Ці землі нічиї. Але історично це територія Ізраїлю і завжди була нею. З якого дива Ізраїль повинен віддавати її арабам, вихідцям із сусідніх арабських країн? Жителі Юдеї та Самарії мають йорданське громадянство, нехай туди й котяться. Вони вже мають свою державу. А Газа була під контролем Єгипту та її мешканці мають єгипетське громадянство. Що ж Єгипет не хоче прийняти своїх братів?
Во время голода, отец Иосифа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Иаков со всеми своими сыновьями, прибыл в Египет,
где Иосиф открылся им, простил своих братьев и предложил поселиться в Египте.
По просьбе Иосифа, фараон отвёл его роду богатый округ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BC Гесем . Иаков, 10 его сыновей и 2 внука (Манассия и Ефрем - сыновья Иосифа) считаются прародителями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B 12 колен Израилевых , племён, которые образовали израильский народ.
какого хера ты лезешь поперед батьки в пекло, придуроккак можно не идти одной дорогой с основными своими союзниками?!