Норвегия, Ирландия и Испания признали Палестинское государство: Израиль отреагировал

В среду, 22 мая, правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили об официальном признании Палестины как государства. В ответ Израиль заявил, что отзывает своих послов из этих стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издания NRK, Irish Times и El Pais.

Норвегия

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что Осло признает независимое Палестинское государство с 28 мая.

"Мир на Ближнем Востоке невозможен, если не будет признания. Признавая Палестинское государство, Норвегия поддерживает арабский мирный план", - сказал он.

Страны Европы признали Палестину

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Испания

Также премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая перед испанскими законодателями в парламенте, объявил, что Мадрид признает Палестину как государство 28 мая.

Решение Ирландии

В то же время премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что Дублин признает Палестинское государство, надеясь, что другие страны последуют его примеру в ближайшие недели после переговоров с мировыми лидерами.

"Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют о признании государства Палестина. Накануне сегодняшнего объявления я поговорил с рядом других лидеров и коллег и уверен, что в ближайшие недели к нам присоединятся другие страны, которые сделают этот важный шаг", - заявил он.

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Харрис отметил, что решение о двух государствах - это единственный надежный путь к миру и безопасности для Израиля, Палестины и их народов.

Израиль отреагировал на решение стран Европы

Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии в ответ на их решение признать Палестину как государство.

Как заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, его страна "не будет молчать" и пообещал "дальнейшие тяжелые последствия".

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"Я направляю четкое и недвусмысленное сообщение Ирландии и Норвегии: Израиль не будет молчать перед лицом тех, кто подрывает его суверенитет и ставит под угрозу его безопасность. Сегодняшнее решение является сигналом палестинцам и всему миру: терроризм платит. После того, как террористическая организация ХАМАС осуществила крупнейшую резню евреев со времен Холокоста, после совершения ужасных сексуальных преступлений, свидетелями которых стал весь мир, эти страны решили вознаградить ХАМАС и Иран, признав Палестинское государство", - отметил он.

Глава МИД Израиля добавил, что в случае признания Палестины и Испанией, против страны будет предпринят аналогичный шаг.