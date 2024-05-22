Норвегия, Ирландия и Испания признали Палестинское государство: Израиль отреагировал
В среду, 22 мая, правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили об официальном признании Палестины как государства. В ответ Израиль заявил, что отзывает своих послов из этих стран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издания NRK, Irish Times и El Pais.
Норвегия
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что Осло признает независимое Палестинское государство с 28 мая.
"Мир на Ближнем Востоке невозможен, если не будет признания. Признавая Палестинское государство, Норвегия поддерживает арабский мирный план", - сказал он.
Страны Европы признали Палестину
Испания
Также премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая перед испанскими законодателями в парламенте, объявил, что Мадрид признает Палестину как государство 28 мая.
Решение Ирландии
В то же время премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что Дублин признает Палестинское государство, надеясь, что другие страны последуют его примеру в ближайшие недели после переговоров с мировыми лидерами.
"Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют о признании государства Палестина. Накануне сегодняшнего объявления я поговорил с рядом других лидеров и коллег и уверен, что в ближайшие недели к нам присоединятся другие страны, которые сделают этот важный шаг", - заявил он.
Харрис отметил, что решение о двух государствах - это единственный надежный путь к миру и безопасности для Израиля, Палестины и их народов.
Израиль отреагировал на решение стран Европы
Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии в ответ на их решение признать Палестину как государство.
Как заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, его страна "не будет молчать" и пообещал "дальнейшие тяжелые последствия".
"Я направляю четкое и недвусмысленное сообщение Ирландии и Норвегии: Израиль не будет молчать перед лицом тех, кто подрывает его суверенитет и ставит под угрозу его безопасность. Сегодняшнее решение является сигналом палестинцам и всему миру: терроризм платит. После того, как террористическая организация ХАМАС осуществила крупнейшую резню евреев со времен Холокоста, после совершения ужасных сексуальных преступлений, свидетелями которых стал весь мир, эти страны решили вознаградить ХАМАС и Иран, признав Палестинское государство", - отметил он.
Глава МИД Израиля добавил, что в случае признания Палестины и Испанией, против страны будет предпринят аналогичный шаг.
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тобто, тепер кацапи будуть волати, що пмр, лнр днр, абхазія, це все повноцінні держави, і їхнє вторгнення, абсолютно законне?
от навіщо вбивати терористів, вони ж те ж люди. можна ж, просто сісти побалакати, попиваючи просеко.
Зараз існує 2 окремі палестинські анклави, які керуються геть різними урядами.
"Ізраїль, декларуючи нейтральність у цьому конфлікті, відмовляється продавати безпілотники та інше військове оснащення Україні, зате забезпечував Російську Федерацію старими технологіями ізраїльських БПЛА. У відповідь на це Москва поставляє своїм арабським друзям ******* російське озброєння", - зазначає він.Росія, як відомо, продає зброю недружнім Ізраїлю державам - Сирії та Ірану. Разом з тим, як стало нещодавно відомо, Ізраїль несподівано передумав продавати свої безпілотники Україні саме після дзвідкаа пуйла.
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/nad-donbasom-zbili-bezpilotnik-rf-izrayilskogo-virobnictva-zmi-172132_.html
"Модель "Форпост" - наш старий розвідувальний апарат IAI Searcher (компанії Israel Aerospace Industries - ред.), який росіяни купили приблизно п'ять років тому. Тоді продали росіянам компоненти старого проекту, а вони вже самі збирали апарати на якомусь заводі", - пояснив він."
Я, звичайно, розумію, що Натан Хазін є авторитетною людиною, але подивимося, на що він посилається - на якусь інформацію від «Бі-бі-сі». А "Бі-бі-сі", мабуть, посилається на інформацію від російської компанії "Оборонпром", бо жодних інших джерел "Бі-бі-сі" не називає. "Бі-бі-сі" любить сенсації, але підтвердження цієї інформації немає.
""Ізраїль, декларуючи нейтральність у цьому конфлікті, відмовляється продавати безпілотники та інше військове оснащення Україні, зате забезпечував Російську Федерацію старими технологіями ізраїльських БПЛА."
Це не правда. Ізраїль пропонував у 2010 році ліцензію на свій бла одночасно росії та Україні, але Україна тоді відмовилася.
Якщо ми пригадаємо, яку зброю отримала росія від України в обмін на газ та під гарантії безпеки в Будапештському меморандумі, то ізраїльські застарілі бпла порівняно з цим - дитяча гра.
Або якщо ми повернемось у 2021 рік, коли обсяг торгівлі Росії з Україною зріс на 23% ....
Отак і сходить цивілізований світ з розуму і скаче по своїх граблях століттями, поки всі ті відгодовані монстри не винищать його з корінням.
Проблема лише в тому що демократичний світ не сприймав палестинців, не намагався до них донести, що проблема в терористах які прикриваються за їх спинами. Ізраїль міг вербувати палестинських повстанців против хамасу, навчати та споряджати їх, і вони самі все зробили б.
Коли США підтримали повстанців в Сирії, то Асад на колінах молив россію та іран про допомогу, самому би сил не вистачило. Хамасу так ніхто не допоможе, Газа ізольована. В гіршому припадку, бойові дії в Палестині, затяглися би на роки, але вже ніхто не казав би про геноцид який здійснює Ізраїль, бо це була би громадянська війна. Не було би потреби Ізраїлю залучати свої війська до назменої операції, та бомбити Газу.
Їх проблема це ліваки і рашиська пропаганда, яка навчила співчувати всім кого оголосять 'борцем із клятим Заходом і капіталістами'.
Доречі, як там з визнанням Курдської держави?
палестинцям вже давали шанс створити державу, і не один, але вони завжди розділяються на клани ; сполучує їх лише те, що вони вимагають більшого : віддати їм і ту землю, на якій знаходиться власне Ізраїль
в цей важкий момент Ізраїлю потрібна наша солідарність а не критика