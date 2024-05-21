Запрос прокурора МКС Хана по поводу ордеров на арест лидеров Израиля и ХАМАСа поддержали Франция и Бельгия

Франция и Бельгия поддержали запрос прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана относительно ордеров на арест высокопоставленных чиновников Израиля и лидеров группировки ХАМАС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, МИД Франции в своем заявлении напомнил, что официальный Париж осудил антисемитские массовые убийства, совершенные ХАМАСом с 7 октября 2023 года. В ведомстве отметили, что в отношении Израиля именно досудебная палата МУС должна решать относительно ордеров после того, как изучит доказательства обвинений, представленных прокурором.

"Франция на протяжении многих месяцев предупреждала о необходимости строгого соблюдения международного гуманитарного права, а особенно о неприемлемости гражданских жертв в Секторе Газа и недостаточном гуманитарном доступе", - говорится в заявлении Парижа.

Отмечается, что Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью во всех ситуациях.

"Франция привержена поиску длительного политического решения в регионе, единственного, которое восстановит горизонт мира и положит конец страданиям израильтян и палестинцев", - добавляется в заявлении.

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О поддержке МУС и необходимости наказания ответственных за преступления в Газе, "независимо от того, кто является преступниками", заявила и Бельгия.

"Запрос на ордера об аресте, поданный прокурором Суда Каримом Ханом против обоих: ХАМАСа и должностных лиц Израиля, является важным шагом в расследовании положения в Палестине", - говорится в заявлении главы МИД Бельгии Аджи Лябиб.

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Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС