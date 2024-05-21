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Запрос прокурора МКС Хана по поводу ордеров на арест лидеров Израиля и ХАМАСа поддержали Франция и Бельгия

Беньямін Нетаньяху

Франция и Бельгия поддержали запрос прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана относительно ордеров на арест высокопоставленных чиновников Израиля и лидеров группировки ХАМАС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, МИД Франции в своем заявлении напомнил, что официальный Париж осудил антисемитские массовые убийства, совершенные ХАМАСом с 7 октября 2023 года. В ведомстве отметили, что в отношении Израиля именно досудебная палата МУС должна решать относительно ордеров после того, как изучит доказательства обвинений, представленных прокурором.

"Франция на протяжении многих месяцев предупреждала о необходимости строгого соблюдения международного гуманитарного права, а особенно о неприемлемости гражданских жертв в Секторе Газа и недостаточном гуманитарном доступе", - говорится в заявлении Парижа.

Отмечается, что Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью во всех ситуациях.

"Франция привержена поиску длительного политического решения в регионе, единственного, которое восстановит горизонт мира и положит конец страданиям израильтян и палестинцев", - добавляется в заявлении.

Также читайте: Нетаньяху о призыве прокурора МУС о выдаче ордера на свой арест: Моральное оскорбление исторического масштаба

О поддержке МУС и необходимости наказания ответственных за преступления в Газе, "независимо от того, кто является преступниками", заявила и Бельгия.

"Запрос на ордера об аресте, поданный прокурором Суда Каримом Ханом против обоих: ХАМАСа и должностных лиц Израиля, является важным шагом в расследовании положения в Палестине", - говорится в заявлении главы МИД Бельгии Аджи Лябиб.

Также читайте: США осудили призыв прокурора МУС Хана о выдаче ордера на арест топ-чиновников Израиля

Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС

Автор: 

Бельгия (397) Израиль (1922) Нетаньяху Биньямин (181) Франция (3500) Хамас (183) Международный уголовный суд (233)


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Топ комментарии
+19
Заграють з арабами, яких в обидвах цих країнах як тарганів.
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21.05.2024 16:26
+15
Єдине правильне рішення в регіоні це повне знищення хамас, іділ та інших терористичних друзів не признаної недодержави пі.дороССія! Як ніколи підтримую юдеїв!
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21.05.2024 16:29
+9
Пану мало "шахедів" прилітало? Пан так і не порозумнішав?
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21.05.2024 16:43
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Захід розколовся?
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21.05.2024 16:24 Ответить
Заграють з арабами, яких в обидвах цих країнах як тарганів.
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21.05.2024 16:26 Ответить
До чого тут араби, коли зеля такий самий і путін теж. Чого про них забули?
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21.05.2024 16:40 Ответить
Який такий самий? "Зєля дамбіт бамбас"?
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21.05.2024 16:40 Ответить
Чули, знаєм...
Liberté, Égalité, Fraternité...
Маршал Петен, аятолла Хомейні...
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21.05.2024 16:45 Ответить
Відносини Франції і Ізраїлю давно вже не дружні. І військові катери крали, і реактори підривали, і операції на території Франції "Моссад" проводив без узгодження із французськими спецслужбами, у тому числі і вбивства. Так що нічого дивного. В Європі немає повної підтримки Ізраїлю, і не тільки через арабів. Швеція і Норвегія, до речі, теж дуже прохолодні до Ізраїлю. Так що можна чекати, що і вони підтримають Францію.
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21.05.2024 18:30 Ответить
Так, все це є. Але ж в даному конкретному випадку ставити Ізраїль в один ряд з Хамасом можуть тільки дебіли.
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21.05.2024 18:38 Ответить
Запит прокурора МКС Хана щодо ордерів на арешт лідерів Ізраїлю та ХАМАСу підтримали Франція та Бельгія Джерело:
********
Це дві найбільш арабізовані країни Європи. У одній тільки Франції сьогодні 6 мільйонів арабів. А вже завтра - на кілька тисяч більше. )))
Карл Мартелл, який зупинив арабське нашестя на Європу, в гробу крутиться, як пропеллер.

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21.05.2024 18:59 Ответить
Прикольно! А я думав Мартелл - це коньяк. Якраз хотів спробувати
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21.05.2024 19:07 Ответить
Карл Мартелл (у перекладі "Молот"), - дід імператора Карла Великого. Ну, цього дядька всі знають. )))

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21.05.2024 19:17 Ответить
Чого розколовся...натаньяху путіну відсмоктував...він зараз навіть не править в країні...довіра нульова..
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21.05.2024 17:28 Ответить
Єдине правильне рішення в регіоні це повне знищення хамас, іділ та інших терористичних друзів не признаної недодержави пі.дороССія! Як ніколи підтримую юдеїв!
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21.05.2024 16:29 Ответить
на знак підтримки рекомендую тобі зробити собі обрізання! бажано по самі помідори...
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21.05.2024 16:36 Ответить
Пану мало "шахедів" прилітало? Пан так і не порозумнішав?
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21.05.2024 16:43 Ответить
херр бюргер йдіть ви
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21.05.2024 16:48 Ответить
Тобто мало на тебе братушки араби всякої срані насилали. Розуму не додалося. Ну нічо, в тебе ще все попереду.
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21.05.2024 17:42 Ответить
Дякую, ні я Українець - Націоналіст, і вище всього цього, але якщо надумаєш завітати у гості, можу зробити тобі хоч по саму шию! В знак підтримки юдеїв буду бити гризла якщо виявлю якусь гнилу, що підтримує іділ чи хамас
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21.05.2024 16:48 Ответить
не зможу завітати,бо ти на своєму бойовому дивані так глибоко заникався що й ТЦК не знайде. але про всяк випадок купи собі прального порошку,щоб прати свої порткі коли ненароком зустрінеш воєнкома,націоналіст....
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21.05.2024 16:51 Ответить
Та ні на відміну від тебе Я у війську з 26.02.2022!
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21.05.2024 17:51 Ответить
??цікаве в тебе військо,якщо ти на Цензорі днями сидиш.... кого тільки тут не зустрінеш.....
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21.05.2024 18:02 Ответить
Це тільки ви ухилянти думаєте що служба це смерть і страх, а на справді не погані умови, добре фінансове забезпечення, і звісно час на відпочинок, просто хтось садить город, хтось з дівчатами, дехто по алкоголю відривається бо на службі заборона жостка, а я відїдаюсь, відсипаюсь, насолоджуюсь часом з сім'єю, і тролю лишньохромосомих, ухилянтів та сколковських робітників, типу хобі!
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21.05.2024 18:33 Ответить
Крім тероризму є ще така штука як сіонізм. Не чув? Це крутіше за фанатичних ісламістів. Без мікроскопа видно, що теракт у виконанні хамасу був на замовлення. Кому вигідна провокація по типу Гливіцької зрозуміло і без розслідування, а шляхи фінансування терористів потрібно обов'язково розкопати. До речі про друзів підороССії
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22.05.2024 01:45 Ответить
Де були "знамениті" цали,моссади ибеди та ще 20 спецслужб Ізраїлю перед нападом Хамасу? Чому т.з. Хамас звірствував в кібуцах 7 днів,а Ізраїль звірствує в Газі 7 місяців? Рекомендую,читати про Газу на сайті КавказЦентр,там і фото викладаються.
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21.05.2024 16:35 Ответить
Можна прямо на альджазірі.. чого вже там. А Кавказцентр не виклдав часом фото як газівці робили звірства під час атаки? А чому?
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21.05.2024 16:42 Ответить
Або баран, або зе-виборець...
одним словом - додік
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21.05.2024 17:46 Ответить
собакам - собачья смерть
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21.05.2024 18:07 Ответить
Сьогодні Ізраїль розірве дипломатичні стосунки з цими двома країнами?
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21.05.2024 16:39 Ответить
то прикол такий ?
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21.05.2024 16:56 Ответить
Ізраїль робить у Газі те саме що рашка в Бучі! Одних журналістів 81 було вбито! Заробляють собі карму на ще один Голохост! І продовжують дро.... на рашку!
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21.05.2024 18:14 Ответить
Дотолерастились перед макаками... думали что обезьяны будут за французов на заводах работать...а оказалось что французы скоро будут жить по законам гамадрилов и бояться выходить на улицу
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21.05.2024 18:35 Ответить
Толерасты поцелуйте их в очко
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21.05.2024 18:51 Ответить
 
 