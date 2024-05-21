Запит прокурора МКС Хана щодо ордерів на арешт лідерів Ізраїлю та ХАМАСу підтримали Франція та Бельгія

Франція та Бельгія підтримали запит прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана щодо ордерів на арешт високопосадовців Ізраїлю і лідерів угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, МЗС Франції у своїй заяві нагадало, що офіційний Париж засудив антисемітські масові вбивства, скоєні ХАМАСом із 7 жовтня 2023 року. У відомстві наголосили, що стосовно Ізраїлю саме досудова палата МКС має вирішувати щодо ордерів після того, як вивчить докази звинувачень, поданих прокурором.

"Франція упродовж багатьох місяців попереджала про необхідність суворого дотримання міжнародного гуманітарного права, а особливо про неприйнятність цивільних жертв у Секторі Гази та недостатній гуманітарний доступ", - йдеться у заяві Парижа.

Наголошується, що Франція підтримує Міжнародний кримінальний суд, його незалежність і боротьбу з безкарністю в усіх ситуаціях.

"Франція віддана пошуку тривалого політичного рішення в регіоні, єдиного, яке відновить горизонт миру та покладе край стражданням ізраїльтян і палестинців", - додається в заяві.

Також читайте: Нетаньяху про заклик прокурора МКС щодо видачі ордера на свій арешт: Моральна образа історичного масштабу

Про підтримку МКС та необхідність покарання відповідальних за злочини в Газі, "незалежно від того, хто є злочинцями", заявила і Бельгія.

"Запит на ордери про арешт, поданий прокурором Суду Карімом Ханом проти обох: ХАМАСу і посадовців Ізраїлю, є важливим кроком у розслідуванні становища в Палестині", - йдеться в заяві глави МЗС Бельгії Аджи Лябіб.

Також читайте: США засудили заклик прокурора МКС Хана щодо видачі ордера на арешт топпосадовців Ізраїлю

Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС