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Запит прокурора МКС Хана щодо ордерів на арешт лідерів Ізраїлю та ХАМАСу підтримали Франція та Бельгія

Беньямін Нетаньяху

Франція та Бельгія підтримали запит прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана щодо ордерів на арешт високопосадовців Ізраїлю і лідерів угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, МЗС Франції у своїй заяві нагадало, що офіційний Париж засудив антисемітські масові вбивства, скоєні ХАМАСом із 7 жовтня 2023 року. У відомстві наголосили, що стосовно Ізраїлю саме досудова палата МКС має вирішувати щодо ордерів після того, як вивчить докази звинувачень, поданих прокурором.

"Франція упродовж багатьох місяців попереджала про необхідність суворого дотримання міжнародного гуманітарного права, а особливо про неприйнятність цивільних жертв у Секторі Гази та недостатній гуманітарний доступ", - йдеться у заяві Парижа.

Наголошується, що Франція підтримує Міжнародний кримінальний суд, його незалежність і боротьбу з безкарністю в усіх ситуаціях.

"Франція віддана пошуку тривалого політичного рішення в регіоні, єдиного, яке відновить горизонт миру та покладе край стражданням ізраїльтян і палестинців", - додається в заяві.

Також читайте: Нетаньяху про заклик прокурора МКС щодо видачі ордера на свій арешт: Моральна образа історичного масштабу

Про підтримку МКС та необхідність покарання відповідальних за злочини в Газі, "незалежно від того, хто є злочинцями", заявила і Бельгія.

"Запит на ордери про арешт, поданий прокурором Суду Карімом Ханом проти обох: ХАМАСу і посадовців Ізраїлю, є важливим кроком у розслідуванні становища в Палестині", - йдеться в заяві глави МЗС Бельгії Аджи Лябіб.

Також читайте: США засудили заклик прокурора МКС Хана щодо видачі ордера на арешт топпосадовців Ізраїлю

Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС

Автор: 

Бельгія (409) Ізраїль (1639) Нетаньягу Беньямін (169) Франція (3052) Хамас (187) Міжнародний кримінальний суд (327)


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Топ коментарі
+19
Заграють з арабами, яких в обидвах цих країнах як тарганів.
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21.05.2024 16:26
+15
Єдине правильне рішення в регіоні це повне знищення хамас, іділ та інших терористичних друзів не признаної недодержави пі.дороССія! Як ніколи підтримую юдеїв!
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21.05.2024 16:29
+9
Пану мало "шахедів" прилітало? Пан так і не порозумнішав?
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21.05.2024 16:43
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Захід розколовся?
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21.05.2024 16:24 Відповісти
Заграють з арабами, яких в обидвах цих країнах як тарганів.
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21.05.2024 16:26 Відповісти
До чого тут араби, коли зеля такий самий і путін теж. Чого про них забули?
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21.05.2024 16:40 Відповісти
Який такий самий? "Зєля дамбіт бамбас"?
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21.05.2024 16:40 Відповісти
Чули, знаєм...
Liberté, Égalité, Fraternité...
Маршал Петен, аятолла Хомейні...
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21.05.2024 16:45 Відповісти
Відносини Франції і Ізраїлю давно вже не дружні. І військові катери крали, і реактори підривали, і операції на території Франції "Моссад" проводив без узгодження із французськими спецслужбами, у тому числі і вбивства. Так що нічого дивного. В Європі немає повної підтримки Ізраїлю, і не тільки через арабів. Швеція і Норвегія, до речі, теж дуже прохолодні до Ізраїлю. Так що можна чекати, що і вони підтримають Францію.
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21.05.2024 18:30 Відповісти
Так, все це є. Але ж в даному конкретному випадку ставити Ізраїль в один ряд з Хамасом можуть тільки дебіли.
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21.05.2024 18:38 Відповісти
Запит прокурора МКС Хана щодо ордерів на арешт лідерів Ізраїлю та ХАМАСу підтримали Франція та Бельгія Джерело:
********
Це дві найбільш арабізовані країни Європи. У одній тільки Франції сьогодні 6 мільйонів арабів. А вже завтра - на кілька тисяч більше. )))
Карл Мартелл, який зупинив арабське нашестя на Європу, в гробу крутиться, як пропеллер.

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21.05.2024 18:59 Відповісти
Прикольно! А я думав Мартелл - це коньяк. Якраз хотів спробувати
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21.05.2024 19:07 Відповісти
Карл Мартелл (у перекладі "Молот"), - дід імператора Карла Великого. Ну, цього дядька всі знають. )))

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21.05.2024 19:17 Відповісти
Чого розколовся...натаньяху путіну відсмоктував...він зараз навіть не править в країні...довіра нульова..
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21.05.2024 17:28 Відповісти
Єдине правильне рішення в регіоні це повне знищення хамас, іділ та інших терористичних друзів не признаної недодержави пі.дороССія! Як ніколи підтримую юдеїв!
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21.05.2024 16:29 Відповісти
на знак підтримки рекомендую тобі зробити собі обрізання! бажано по самі помідори...
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21.05.2024 16:36 Відповісти
Пану мало "шахедів" прилітало? Пан так і не порозумнішав?
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21.05.2024 16:43 Відповісти
херр бюргер йдіть ви
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21.05.2024 16:48 Відповісти
Тобто мало на тебе братушки араби всякої срані насилали. Розуму не додалося. Ну нічо, в тебе ще все попереду.
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21.05.2024 17:42 Відповісти
Дякую, ні я Українець - Націоналіст, і вище всього цього, але якщо надумаєш завітати у гості, можу зробити тобі хоч по саму шию! В знак підтримки юдеїв буду бити гризла якщо виявлю якусь гнилу, що підтримує іділ чи хамас
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21.05.2024 16:48 Відповісти
не зможу завітати,бо ти на своєму бойовому дивані так глибоко заникався що й ТЦК не знайде. але про всяк випадок купи собі прального порошку,щоб прати свої порткі коли ненароком зустрінеш воєнкома,націоналіст....
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21.05.2024 16:51 Відповісти
Та ні на відміну від тебе Я у війську з 26.02.2022!
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21.05.2024 17:51 Відповісти
??цікаве в тебе військо,якщо ти на Цензорі днями сидиш.... кого тільки тут не зустрінеш.....
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21.05.2024 18:02 Відповісти
Це тільки ви ухилянти думаєте що служба це смерть і страх, а на справді не погані умови, добре фінансове забезпечення, і звісно час на відпочинок, просто хтось садить город, хтось з дівчатами, дехто по алкоголю відривається бо на службі заборона жостка, а я відїдаюсь, відсипаюсь, насолоджуюсь часом з сім'єю, і тролю лишньохромосомих, ухилянтів та сколковських робітників, типу хобі!
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21.05.2024 18:33 Відповісти
Крім тероризму є ще така штука як сіонізм. Не чув? Це крутіше за фанатичних ісламістів. Без мікроскопа видно, що теракт у виконанні хамасу був на замовлення. Кому вигідна провокація по типу Гливіцької зрозуміло і без розслідування, а шляхи фінансування терористів потрібно обов'язково розкопати. До речі про друзів підороССії
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22.05.2024 01:45 Відповісти
Де були "знамениті" цали,моссади ибеди та ще 20 спецслужб Ізраїлю перед нападом Хамасу? Чому т.з. Хамас звірствував в кібуцах 7 днів,а Ізраїль звірствує в Газі 7 місяців? Рекомендую,читати про Газу на сайті КавказЦентр,там і фото викладаються.
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21.05.2024 16:35 Відповісти
Можна прямо на альджазірі.. чого вже там. А Кавказцентр не виклдав часом фото як газівці робили звірства під час атаки? А чому?
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21.05.2024 16:42 Відповісти
Або баран, або зе-виборець...
одним словом - додік
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21.05.2024 17:46 Відповісти
собакам - собачья смерть
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21.05.2024 18:07 Відповісти
Сьогодні Ізраїль розірве дипломатичні стосунки з цими двома країнами?
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21.05.2024 16:39 Відповісти
то прикол такий ?
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21.05.2024 16:56 Відповісти
Ізраїль робить у Газі те саме що рашка в Бучі! Одних журналістів 81 було вбито! Заробляють собі карму на ще один Голохост! І продовжують дро.... на рашку!
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21.05.2024 18:14 Відповісти
Дотолерастились перед макаками... думали что обезьяны будут за французов на заводах работать...а оказалось что французы скоро будут жить по законам гамадрилов и бояться выходить на улицу
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21.05.2024 18:35 Відповісти
Толерасты поцелуйте их в очко
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21.05.2024 18:51 Відповісти
 
 