Норвегія, Ірландія та Іспанія визнали Палестинську державу: Ізраїль відреагував

У середу, 22 травня, уряди Норвегії, Ірландії та Іспанії оголосили про офіційне визнання Палестини як держави. У відповідь Ізраїль заявив, що відкликає своїх послів з цих країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання NRK, Irish Times та El Pais.

Норвегія

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що Осло визнає незалежну Палестинську державу з 28 травня.

"Мир на Близькому Сході неможливий, якщо не буде визнання. Визнаючи Палестинську державу, Норвегія підтримує арабський мирний план", - сказав він.

Країни Європи визнали Палестину

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Іспанія

Також прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, виступаючи перед іспанськими законодавцями в парламенті, оголосив, що Мадрид визнає Палестину як державу 28 травня.

Рішення Ірландії

Водночас прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що Дублін визнає Палестинську державу, сподіваючись, що інші країни наслідуватимуть його приклад у найближчі тижні після переговорів зі світовими лідерами.

"Сьогодні Ірландія, Норвегія та Іспанія оголошують про визнання держави Палестина. Напередодні сьогоднішнього оголошення я поговорив із низкою інших лідерів і колег і впевнений, що найближчими тижнями до нас приєднаються інші країни, які зроблять цей важливий крок", - заявив він.

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Гарріс зауважив, що рішення про дві держави - це єдиний надійний шлях до миру і безпеки для Ізраїлю, Палестини та їхніх народів.

Ізраїль відреагував на рішення країн Європи

Ізраїль відкликав своїх послів з Ірландії та Норвегії у відповідь на їхнє рішення визнати Палестину як державу.

Як заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, його країна "не буде мовчати" і пообіцяв "подальші тяжкі наслідки".

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"Я надсилаю чітке та недвозначне повідомлення Ірландії та Норвегії: Ізраїль не буде мовчати перед обличчям тих, хто підриває його суверенітет і ставить під загрозу його безпеку. Сьогоднішнє рішення є сигналом палестинцям і всьому світу: тероризм платить. Після того, як терористична організація ХАМАС здійснила найбільшу різанину євреїв з часів Голокосту, після вчинення жахливих сексуальних злочинів, свідками яких став увесь світ, ці країни вирішили винагородити ХАМАС та Іран, визнавши Палестинську державу", - зазначив він.

Глава МЗС Ізраїлю додав, що у разі визнання Палестини й Іспанією, проти країни буде зроблено аналогічний крок.