Норвегія, Ірландія та Іспанія визнали Палестинську державу: Ізраїль відреагував
У середу, 22 травня, уряди Норвегії, Ірландії та Іспанії оголосили про офіційне визнання Палестини як держави. У відповідь Ізраїль заявив, що відкликає своїх послів з цих країн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання NRK, Irish Times та El Pais.
Норвегія
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що Осло визнає незалежну Палестинську державу з 28 травня.
"Мир на Близькому Сході неможливий, якщо не буде визнання. Визнаючи Палестинську державу, Норвегія підтримує арабський мирний план", - сказав він.
Країни Європи визнали Палестину
Іспанія
Також прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, виступаючи перед іспанськими законодавцями в парламенті, оголосив, що Мадрид визнає Палестину як державу 28 травня.
Рішення Ірландії
Водночас прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що Дублін визнає Палестинську державу, сподіваючись, що інші країни наслідуватимуть його приклад у найближчі тижні після переговорів зі світовими лідерами.
"Сьогодні Ірландія, Норвегія та Іспанія оголошують про визнання держави Палестина. Напередодні сьогоднішнього оголошення я поговорив із низкою інших лідерів і колег і впевнений, що найближчими тижнями до нас приєднаються інші країни, які зроблять цей важливий крок", - заявив він.
Гарріс зауважив, що рішення про дві держави - це єдиний надійний шлях до миру і безпеки для Ізраїлю, Палестини та їхніх народів.
Ізраїль відреагував на рішення країн Європи
Ізраїль відкликав своїх послів з Ірландії та Норвегії у відповідь на їхнє рішення визнати Палестину як державу.
Як заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, його країна "не буде мовчати" і пообіцяв "подальші тяжкі наслідки".
"Я надсилаю чітке та недвозначне повідомлення Ірландії та Норвегії: Ізраїль не буде мовчати перед обличчям тих, хто підриває його суверенітет і ставить під загрозу його безпеку. Сьогоднішнє рішення є сигналом палестинцям і всьому світу: тероризм платить. Після того, як терористична організація ХАМАС здійснила найбільшу різанину євреїв з часів Голокосту, після вчинення жахливих сексуальних злочинів, свідками яких став увесь світ, ці країни вирішили винагородити ХАМАС та Іран, визнавши Палестинську державу", - зазначив він.
Глава МЗС Ізраїлю додав, що у разі визнання Палестини й Іспанією, проти країни буде зроблено аналогічний крок.
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тобто, тепер кацапи будуть волати, що пмр, лнр днр, абхазія, це все повноцінні держави, і їхнє вторгнення, абсолютно законне?
от навіщо вбивати терористів, вони ж те ж люди. можна ж, просто сісти побалакати, попиваючи просеко.
Зараз існує 2 окремі палестинські анклави, які керуються геть різними урядами.
"Ізраїль, декларуючи нейтральність у цьому конфлікті, відмовляється продавати безпілотники та інше військове оснащення Україні, зате забезпечував Російську Федерацію старими технологіями ізраїльських БПЛА. У відповідь на це Москва поставляє своїм арабським друзям ******* російське озброєння", - зазначає він.Росія, як відомо, продає зброю недружнім Ізраїлю державам - Сирії та Ірану. Разом з тим, як стало нещодавно відомо, Ізраїль несподівано передумав продавати свої безпілотники Україні саме після дзвідкаа пуйла.
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/nad-donbasom-zbili-bezpilotnik-rf-izrayilskogo-virobnictva-zmi-172132_.html
"Модель "Форпост" - наш старий розвідувальний апарат IAI Searcher (компанії Israel Aerospace Industries - ред.), який росіяни купили приблизно п'ять років тому. Тоді продали росіянам компоненти старого проекту, а вони вже самі збирали апарати на якомусь заводі", - пояснив він."
Я, звичайно, розумію, що Натан Хазін є авторитетною людиною, але подивимося, на що він посилається - на якусь інформацію від «Бі-бі-сі». А "Бі-бі-сі", мабуть, посилається на інформацію від російської компанії "Оборонпром", бо жодних інших джерел "Бі-бі-сі" не називає. "Бі-бі-сі" любить сенсації, але підтвердження цієї інформації немає.
""Ізраїль, декларуючи нейтральність у цьому конфлікті, відмовляється продавати безпілотники та інше військове оснащення Україні, зате забезпечував Російську Федерацію старими технологіями ізраїльських БПЛА."
Це не правда. Ізраїль пропонував у 2010 році ліцензію на свій бла одночасно росії та Україні, але Україна тоді відмовилася.
Якщо ми пригадаємо, яку зброю отримала росія від України в обмін на газ та під гарантії безпеки в Будапештському меморандумі, то ізраїльські застарілі бпла порівняно з цим - дитяча гра.
Або якщо ми повернемось у 2021 рік, коли обсяг торгівлі Росії з Україною зріс на 23% ....
Отак і сходить цивілізований світ з розуму і скаче по своїх граблях століттями, поки всі ті відгодовані монстри не винищать його з корінням.
Проблема лише в тому що демократичний світ не сприймав палестинців, не намагався до них донести, що проблема в терористах які прикриваються за їх спинами. Ізраїль міг вербувати палестинських повстанців против хамасу, навчати та споряджати їх, і вони самі все зробили б.
Коли США підтримали повстанців в Сирії, то Асад на колінах молив россію та іран про допомогу, самому би сил не вистачило. Хамасу так ніхто не допоможе, Газа ізольована. В гіршому припадку, бойові дії в Палестині, затяглися би на роки, але вже ніхто не казав би про геноцид який здійснює Ізраїль, бо це була би громадянська війна. Не було би потреби Ізраїлю залучати свої війська до назменої операції, та бомбити Газу.
Їх проблема це ліваки і рашиська пропаганда, яка навчила співчувати всім кого оголосять 'борцем із клятим Заходом і капіталістами'.
Доречі, як там з визнанням Курдської держави?
палестинцям вже давали шанс створити державу, і не один, але вони завжди розділяються на клани ; сполучує їх лише те, що вони вимагають більшого : віддати їм і ту землю, на якій знаходиться власне Ізраїль
в цей важкий момент Ізраїлю потрібна наша солідарність а не критика