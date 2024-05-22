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Норвегія, Ірландія та Іспанія визнали Палестинську державу: Ізраїль відреагував

Три країни Європи визнали Палестину

У середу, 22 травня, уряди Норвегії, Ірландії та Іспанії оголосили про офіційне визнання Палестини як держави. У відповідь Ізраїль заявив, що відкликає своїх послів з цих країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання NRK, Irish Times та El Pais.

Норвегія

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що Осло визнає незалежну Палестинську державу з 28 травня.

"Мир на Близькому Сході неможливий, якщо не буде визнання. Визнаючи Палестинську державу, Норвегія підтримує арабський мирний план", - сказав він.

Країни Європи визнали Палестину

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Іспанія

Також прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, виступаючи перед іспанськими законодавцями в парламенті, оголосив, що Мадрид визнає Палестину як державу 28 травня.

Рішення Ірландії

Водночас прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що Дублін визнає Палестинську державу, сподіваючись, що інші країни наслідуватимуть його приклад у найближчі тижні після переговорів зі світовими лідерами.

"Сьогодні Ірландія, Норвегія та Іспанія оголошують про визнання держави Палестина. Напередодні сьогоднішнього оголошення я поговорив із низкою інших лідерів і колег і впевнений, що найближчими тижнями до нас приєднаються інші країни, які зроблять цей важливий крок", - заявив він.

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Гарріс зауважив, що рішення про дві держави - це єдиний надійний шлях до миру і безпеки для Ізраїлю, Палестини та їхніх народів.

Ізраїль відреагував на рішення країн Європи

Ізраїль відкликав своїх послів з Ірландії та Норвегії у відповідь на їхнє рішення визнати Палестину як державу.

Як заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, його країна "не буде мовчати" і пообіцяв "подальші тяжкі наслідки".

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"Я надсилаю чітке та недвозначне повідомлення Ірландії та Норвегії: Ізраїль не буде мовчати перед обличчям тих, хто підриває його суверенітет і ставить під загрозу його безпеку. Сьогоднішнє рішення є сигналом палестинцям і всьому світу: тероризм платить. Після того, як терористична організація ХАМАС здійснила найбільшу різанину євреїв з часів Голокосту, після вчинення жахливих сексуальних злочинів, свідками яких став увесь світ, ці країни вирішили винагородити ХАМАС та Іран, визнавши Палестинську державу", - зазначив він.

Глава МЗС Ізраїлю додав, що у разі визнання Палестини й Іспанією, проти країни буде зроблено аналогічний крок.

Автор: 

Ізраїль (1639) Ірландія (167) Іспанія (900) Норвегія (765) Палестина (68)


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Топ коментарі
+24
так комфотно пережевать за террористов в своих уютных странах ... прекрасное "государство палестина", где несогласных расстреливают и вешают прямо на улицах, где живой щит из гражданских и изнасилования как метод воздействия
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22.05.2024 12:23
+24
Я не коментую цих рішень, бо не до кінця знаю ту ситуцію. Але добре знаю, що одного року, коли кацапи напали на нас, прем'єр Ізраїлю Нетаняьху їздив на московію на парад 9 травня і ніс на палці якогось діда і прицепив на піджак колорадську стрічку. А ще чув, що технології чи то "орлана", чи інших безпілотників кацапам передав якраз Ізраїль. А ще памєятю, що Укрїна визнала Холокост, а Держава Ізраїль не визнає Голодомор геноцидом проти українського народу, оскільки в Ізраїлі немає практики визнання чи не визнання будь-яких національних трагедій, окрім власної.
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22.05.2024 12:28
+17
от нахіба це робити саме зараз? ще можна зрозуміти ірландських сепаратистів. норвегії навіщо здалася та палестина??
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22.05.2024 12:21
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от нахіба це робити саме зараз? ще можна зрозуміти ірландських сепаратистів. норвегії навіщо здалася та палестина??
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22.05.2024 12:21 Відповісти
Брейвік знає відповідь на ваше питання.

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22.05.2024 12:42 Відповісти
Ну і дура…. Пішли на повідку протестуючих.
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22.05.2024 12:21 Відповісти
так комфотно пережевать за террористов в своих уютных странах ... прекрасное "государство палестина", где несогласных расстреливают и вешают прямо на улицах, где живой щит из гражданских и изнасилования как метод воздействия
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22.05.2024 12:23 Відповісти
В тій же Норвегії арабів, мабуть, не менше, ніж вікінгів місцевих...
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22.05.2024 13:20 Відповісти
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22.05.2024 14:51 Відповісти
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22.05.2024 14:52 Відповісти
понеслось
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22.05.2024 12:23 Відповісти
наскільки я розумію, у держави повинні бути ознаки держави, чи як?
тобто, тепер кацапи будуть волати, що пмр, лнр днр, абхазія, це все повноцінні держави, і їхнє вторгнення, абсолютно законне?
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22.05.2024 12:24 Відповісти
Сильно не переживай. Кацапам никакие прецеденты не нужны.
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22.05.2024 12:29 Відповісти
а рожеві європейскі поні дуже чутливі, до гламурної справедливості.
от навіщо вбивати терористів, вони ж те ж люди. можна ж, просто сісти побалакати, попиваючи просеко.
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22.05.2024 12:32 Відповісти
Шо есть, то есть, но, вообще, неплохо бы в данном случае выслушать и другую сторону.
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22.05.2024 12:38 Відповісти
я тільки за. звісно треба вислухати, після пострілу у голову.
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22.05.2024 12:47 Відповісти
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22.05.2024 12:52 Відповісти
За кацапської конституцією днр і лнр вже є суб'єктами рашки, тому хай визнають
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22.05.2024 12:49 Відповісти
Пішов роздраи
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22.05.2024 12:25 Відповісти
У яких кордонах визнали? З яким урядом?
Зараз існує 2 окремі палестинські анклави, які керуються геть різними урядами.
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22.05.2024 12:27 Відповісти
так вони ще 70 років тому постановили, що палестина повинна бути "від річки до моря", а Ізраїлю взагалі не має існувати
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22.05.2024 12:52 Відповісти
Хто "вони"? Норвегія, Ірландія і тд? То вони визнають Ізраіль
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22.05.2024 13:07 Відповісти
Так вони не знають, де та палестина знаходиться. Від річки до моря! Від якої річки до якого моря? Ніхто не може відповісти.
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22.05.2024 12:54 Відповісти
Не подходи ко мне, я обиделась.. (с)
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22.05.2024 12:28 Відповісти
Я не коментую цих рішень, бо не до кінця знаю ту ситуцію. Але добре знаю, що одного року, коли кацапи напали на нас, прем'єр Ізраїлю Нетаняьху їздив на московію на парад 9 травня і ніс на палці якогось діда і прицепив на піджак колорадську стрічку. А ще чув, що технології чи то "орлана", чи інших безпілотників кацапам передав якраз Ізраїль. А ще памєятю, що Укрїна визнала Холокост, а Держава Ізраїль не визнає Голодомор геноцидом проти українського народу, оскільки в Ізраїлі немає практики визнання чи не визнання будь-яких національних трагедій, окрім власної.
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22.05.2024 12:28 Відповісти
У мережі поширювалася інформація, що посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський нібито підтвердив, що росія "виготовляє БПЛА за ізраїльською технологією". Але насправді це ще один фейк російської пропаганди. (https://24tv.ua/ru/rossija-proizvodit-bpla-po-izrailskim-licenzijam-rospropaganda_n2349922 ) Журналісти видання ZN поставили питання послу Ізраїлю щодо виготовлення в Росії БПЛА нібито за ізраїльськими схемами. Вони заявили, що нібито мають інформацію, що з 2010 року країна-агресор на "Уральському заводі цивільної авіації" в Єкатеринбурзі налагодила випуск безпілотників ізраїльської ліцензії. Бродський відповів, що не має в своєму розпорядженні ніякої інформації з цього приводу. Він лише повідомив, що колись справді була угода, єдина, мабуть, в оборонній сфері між росією та Ізраїлем. Ізраїль у 2010 році передав росії ліцензію на виробництво БПЛА "Форпост", він же - ізраїльський "Searcher". Це розвідувальний безпілотник, який використовується виключно для спостережних та розвідувальних завдань. БПЛА не несе жодного озброєння. Російський ударний дрон "Ланцет" справді схожий на ізраїльський "HERO". Проте росіяни розробили та прийняли на озброєння свій аналог значно пізніше, ніж у 2010 році. "Ланцет" з'явився лише у 2019 році.
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22.05.2024 13:17 Відповісти
У квітні 2009 року Російська Федерація придбала першу партію дронів у Ізраїлю (одне «Пташине око» Bird Eye-400, вісім «Ай-Вью» I-View Mk150 та два «Шукачі» Searcher Mk.2 UAVs). Оборудка коштувала $53 мільйони.У межах другої оборудки, наприкінці 2009 року, Росія придбала додаткову партію із 36 дронів вироблених в Ізраїлі. Ця оборудка коштувала $100 мільйонів. У жовтні 2010 року, Росія додатково придбала ще безпілотних комплексів (дронів) аж на $400 млн. За угодою, остаточне складання ізраїльських дронів було передбачено здійснювати на території Росії. Виробництво російсько-ізраїльських «безпілотників» було розпочато 2012 року. За планом, постачати цю продукцію у російське військо мусили із 2014 року.
"Ізраїль, декларуючи нейтральність у цьому конфлікті, відмовляється продавати безпілотники та інше військове оснащення Україні, зате забезпечував Російську Федерацію старими технологіями ізраїльських БПЛА. У відповідь на це Москва поставляє своїм арабським друзям ******* російське озброєння", - зазначає він.Росія, як відомо, продає зброю недружнім Ізраїлю державам - Сирії та Ірану. Разом з тим, як стало нещодавно відомо, Ізраїль несподівано передумав продавати свої безпілотники Україні саме після дзвідкаа пуйла.
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/nad-donbasom-zbili-bezpilotnik-rf-izrayilskogo-virobnictva-zmi-172132_.html
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22.05.2024 13:41 Відповісти
"За словами Хазіна, на всіх деталях збитого БПЛА були виявлені фірмові пластини з написами і виробничими індексами Israel Aerospace Industries ("Ха-Таасия ха-авирит ле-Ісраель").
"Модель "Форпост" - наш старий розвідувальний апарат IAI Searcher (компанії Israel Aerospace Industries - ред.), який росіяни купили приблизно п'ять років тому. Тоді продали росіянам компоненти старого проекту, а вони вже самі збирали апарати на якомусь заводі", - пояснив він."

Я, звичайно, розумію, що Натан Хазін є авторитетною людиною, але подивимося, на що він посилається - на якусь інформацію від «Бі-бі-сі». А "Бі-бі-сі", мабуть, посилається на інформацію від російської компанії "Оборонпром", бо жодних інших джерел "Бі-бі-сі" не називає. "Бі-бі-сі" любить сенсації, але підтвердження цієї інформації немає.

""Ізраїль, декларуючи нейтральність у цьому конфлікті, відмовляється продавати безпілотники та інше військове оснащення Україні, зате забезпечував Російську Федерацію старими технологіями ізраїльських БПЛА."

Це не правда. Ізраїль пропонував у 2010 році ліцензію на свій бла одночасно росії та Україні, але Україна тоді відмовилася.

Якщо ми пригадаємо, яку зброю отримала росія від України в обмін на газ та під гарантії безпеки в Будапештському меморандумі, то ізраїльські застарілі бпла порівняно з цим - дитяча гра.
Або якщо ми повернемось у 2021 рік, коли обсяг торгівлі Росії з Україною зріс на 23% ....
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22.05.2024 15:09 Відповісти
все так, але Ізраїль нам друг - а росія ворог
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22.05.2024 14:59 Відповісти
Треба ж знову відгодовувати хамас, а то Ізраїль його знатно потріпав
Отак і сходить цивілізований світ з розуму і скаче по своїх граблях століттями, поки всі ті відгодовані монстри не винищать його з корінням.
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22.05.2024 12:30 Відповісти
***** потирає ручки... якщо воно ще існує(дублери не в рахунок)
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22.05.2024 12:34 Відповісти
Почему так сложно признать Палестину как суверенное государство, с границами которые определил ООН, и при этом признать Хамас - терорестической организацией, не заслуживающей ничего кроме истребления до последнего фанатика желающего нести терор в "неверные страны"
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22.05.2024 12:38 Відповісти
Тому що хамас одразу захопить владу в цій, пробач господи, державі, як він це вже робив. І як потім бути, якщо визнати хамас терористами? Визнання держави палестинських арабів, це легітимація хамасу.
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22.05.2024 12:58 Відповісти
Чомусь до обстрілів Ізраїлю, палестинці нормально жили і навіть працювали в ізраїльських компаніях, народ в Газі за менталітетом такий самий як в мирній Іорданії, звичайному мирняку срана ідея хамасу не потрібна.
Проблема лише в тому що демократичний світ не сприймав палестинців, не намагався до них донести, що проблема в терористах які прикриваються за їх спинами. Ізраїль міг вербувати палестинських повстанців против хамасу, навчати та споряджати їх, і вони самі все зробили б.
Коли США підтримали повстанців в Сирії, то Асад на колінах молив россію та іран про допомогу, самому би сил не вистачило. Хамасу так ніхто не допоможе, Газа ізольована. В гіршому припадку, бойові дії в Палестині, затяглися би на роки, але вже ніхто не казав би про геноцид який здійснює Ізраїль, бо це була би громадянська війна. Не було би потреби Ізраїлю залучати свої війська до назменої операції, та бомбити Газу.
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22.05.2024 16:20 Відповісти
Так это только на руку Израилю,теперь арабов проживающих в Израиле можно лишать права голоса на законных основаниях,они граждане Палестины.
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22.05.2024 12:39 Відповісти
Доречі, як Палестинській державі Ізраїль може оголосити війну. Тобто це нічого не поміняє
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22.05.2024 12:50 Відповісти
Нi нi. Цю державу приймуть до НАТО за прискореною процедурою.
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22.05.2024 13:00 Відповісти
В яких кордонах вона визнається? Якщо поза Ізраїльських то то навіть добре, бо в цьому разі 1 буде зрозуміло де чиє, 2 манна з неба для Палестини скінчиться. Будуть змушені будувати країну з податками на відміну від теперішньої території утримованій на субсидіях.
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22.05.2024 13:01 Відповісти
ООН буде субсідірувати їх і надалі. Як і спонсори арабського світу. Бо це сміття людства, як і кацапи, ні чого самі робити не можуть.
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22.05.2024 13:06 Відповісти
Так бува, як шо ви заполнюєте власну країну так званими "біжінцями" які не хочуть інтегруватись у вашу культуру, суспільство та працювати, а хочуть жити за ваш кошт не працюючи та які дзюрять на вас та вашу культуру. Вони вимагають створити у вашій оселі їх халіфат та шоб ви жили по законам мракобесья та шаріата. Норвегія зробила для виконання бажать отіх "біжінців" черговий крок.
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22.05.2024 13:04 Відповісти
Читав ще років 20 тому як у Франції мусліми вимагали заборони вуличної реклами з жінками в білизні і без покритої голови. Бо, мовляв,їхні діти не мають того бачити. Добре що французький уряд тоді не пішов на поводу. Але зараз все може статися. І десь на вулицях умовного Лондону чи бруселю камінням будуть закидати жінок в спідницях вище колін. І все буде по закону. Бо фізична більшість рушникоголових ,, французів,, ,,британців,, чи ,,бельгійців,, такий закон приймуть в начебто демократичний спосіб. Звичайним голосуванням.
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22.05.2024 13:44 Відповісти
Icпанія може виділити територію в себе в пустелі,якраз розміром під палестинські поселення-і все вирішено)
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22.05.2024 13:09 Відповісти
Дивна історія взагалі. Хто хто, а іспанці мали б пам'ятати свою відносно недавню реконкісту кінця 15 ст.
Їх проблема це ліваки і рашиська пропаганда, яка навчила співчувати всім кого оголосять 'борцем із клятим Заходом і капіталістами'.
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22.05.2024 20:21 Відповісти
Цікаво, яки саме кордони у цієї Палестинської держави? Здаєтся такі ж як у Ізраілю. Оце так внесок в "Мир на Близькому Сході".

Доречі, як там з визнанням Курдської держави?
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22.05.2024 13:09 Відповісти
Та скоро і в Норвегії чи Швеції будуть афгано-арабські народні республіки!
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22.05.2024 13:23 Відповісти
Замість Норвегії чи Швеції, чи анклави?
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22.05.2024 13:47 Відповісти
Думаю анклави, тим бабуїнам бородатим треба ж за рахунок когось "харчєваться".
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22.05.2024 14:00 Відповісти
Навряд. Вони не для того вже з таких арабських ,,анклавів,, поїхали в Норвегію. От всю країну на свій лад переламати. Це б вони хотіли. Щоб норвежці працювали, а вони сиділи дома на субсидії за десяток чорнооких діточок. Ну й щоб звичайно свята, мечеті,одяг та звичаї в Норвегіях, Швеціях стали б муслімські на офіційному рівні.
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22.05.2024 14:08 Відповісти
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22.05.2024 14:34 Відповісти
Я не люблю Ізраїль...але є якась межа...толерасти ці хлопці вам обов'язково віддячать

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22.05.2024 14:37 Відповісти
країни, в яких панує мир, не розуміють країни, в яких йде війна

палестинцям вже давали шанс створити державу, і не один, але вони завжди розділяються на клани ; сполучує їх лише те, що вони вимагають більшого : віддати їм і ту землю, на якій знаходиться власне Ізраїль

в цей важкий момент Ізраїлю потрібна наша солідарність а не критика
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22.05.2024 15:04 Відповісти
Я не понимаю новость? палестина признана государством. Ещё в 1946 году
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22.05.2024 23:06 Відповісти
 
 