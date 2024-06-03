РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9924 посетителя онлайн
Новости
356 3
ВМС (1447) Черное море (1436) зерновой коридор (224)

По украинскому морскому коридору за 9 месяцев удалось экспортировать 50 млн тонн грузов

коридор,зерновий

За 9 месяцев работы украинского морского коридора удалось обработать 1737 грузовых судов. Несмотря на постоянные атаки на портовую инфраструктуру, это является рекордным показателем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Ассоциации морских портов.

"Начиная с первого судна Joseph Shulte, вышедшего по Украинскому коридору 16 августа 2023 года, Украинские Черноморские порты переработали этот рекордный объем грузов несмотря на постоянные атаки врага на нашу критическую инфраструктуру. Это 1737 обработанных судов", - говорится в сообщении.

В ассоциации добавили, что Украина остается топ-экспортером аграрной продукции и гарантом продовольственной безопасности в мире.

Напомним, 8 августа 2023 года ВМС ВСУ объявили коридоры для торговых судов. Гражданское судно Joseph Schulte под флагом Гонконга, 16 августа впервые воспользовалось временным транспортным коридором.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экспорт сельхозпродукции из черноморских портов достиг довоенного уровня, - Кислица
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
буба лоцман!
показать весь комментарий
03.06.2024 12:29 Ответить
Питання "свободи судноплавства" (очевидно, у Чорному морі) буде одним з трьох питань, що якось "підніматимуться" на події, що гучно називають "Глобальний саміт миру".

Якщо зараз все працює, без всякого контролю параші і без хитрозроблених ердоганівців -- про що тоді будуть говорити у Швейцарії??
показать весь комментарий
03.06.2024 12:34 Ответить
повернить аретсовічя - нема кому з гранатометом за шторою стояти...
показать весь комментарий
03.06.2024 12:35 Ответить
 
 