По украинскому морскому коридору за 9 месяцев удалось экспортировать 50 млн тонн грузов

За 9 месяцев работы украинского морского коридора удалось обработать 1737 грузовых судов. Несмотря на постоянные атаки на портовую инфраструктуру, это является рекордным показателем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Ассоциации морских портов.

"Начиная с первого судна Joseph Shulte, вышедшего по Украинскому коридору 16 августа 2023 года, Украинские Черноморские порты переработали этот рекордный объем грузов несмотря на постоянные атаки врага на нашу критическую инфраструктуру. Это 1737 обработанных судов", - говорится в сообщении.

В ассоциации добавили, что Украина остается топ-экспортером аграрной продукции и гарантом продовольственной безопасности в мире.

Напомним, 8 августа 2023 года ВМС ВСУ объявили коридоры для торговых судов. Гражданское судно Joseph Schulte под флагом Гонконга, 16 августа впервые воспользовалось временным транспортным коридором.

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