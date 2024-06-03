Эстония передает оборудование из Нарвских электростанций для восстановления энергетики Украины
Эстония передаст блок эстонской теплоэлектростанции мощностью 200 мегаватт, он способен обеспечить электроэнергией около 150 тысяч человек
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Посольства Эстонии в Украине.
Отмечается, что переданное оборудование советского образца. В Эстонии оно выведено из эксплуатации, однако прекрасно подходит для восстановления инфраструктуры Украины и позволит вернуть часть энергетических мощностей. Оборудование передадут Группа ДТЭК - одному из крупнейших производителей энергии в Украине.
"Генератор, турбина и трансформаторы этого блока - это самые крупные части, которые необходимо частично разобрать, чтобы доставить в Украину. Это некое "лего", однако самый маленький кусок этого "лего" размером с частный дом. Именно такими частями мы и доставим это в Украину", - объясняет член правления компании Enefit Eesti Андрес Вайнола.
Чтобы разобрать и перевезти такой энергоблок нужно 3-4 месяца. Работы будут выполнять эстонские специалисты вместе с представителями Украины, а собирать их заново на месте будут украинские энергетики. Расходы на демонтаж и транспортировку оборудования покроет Европейский Союз.
"Поскольку россияне постоянно атакуют энергетическую инфраструктуру Украины, нужна любая помощь, чтобы восстанавливать, ремонтировать и строить новые электростанции. Оказать такую помощь - это посильная задача для нас. Тем более, что Эстония уже не использует эти энергоблоки. А вот людям и предприятиям в Украине они пригодятся. Мы хотим, чтобы в домах украинцев был свет и тепло", - добавляет министр финансов Эстонии Март Вирклаев.
Напомним, утром глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что на этой неделе ситуация в энергосистеме Украины будет сложнее, чем в последние дни мая.
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Цікава сітуація, ЕС та США з партнерами дають величезні гроші на відновлення ПРИВАТНОЇ енергетики, Кабмін виделяє міліарди на відновлення ПРИВАТНОЇ енергетики, Естоній надає ПРИВАТНОЇ енергетики обладнання, а таріф виріс безбожно для населення. От би де ДБР попрацювати.