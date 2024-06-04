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США (24834) Украина (44296) Кирби (447)

США рассматривают возможность расширения разрешения на удары по территории России: все будет зависеть от ситуации на фронте, - Кирби

Джон Кірбі під час брифігу в Білому Домі

США могут изменить решение относительно ударов американским оружием по целям на территории России, и не исключили, что это разрешение может быть расширено. В Белом доме отметили, что готовы "корректировать свои условия" в зависимости от того, как развивается ситуация на поле боя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на брифинг советника по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

"Мы будем продолжать пытаться развивать нашу поддержку, в зависимости от развития ситуации на поле боя", - заявил он.

И добавил, что не хочет забегать вперед "относительно решений, которые еще не были приняты".

"Как вам известно, на каждом шагу этой войны, поскольку война менялась, условия на поле боя менялись, мы развивали и меняли свою поддержку Украины. И я бы не ожидал, что нынешний общий подход изменится в ближайшие недели или месяцы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и что будет нужно украинцам", - сказал Кирби.

Он также отметил, что Белому Дому понятны заявления и призывы президента Зеленского. Было потеряно время из-за задержки с помощью из США, и сейчас РФ усиливает атаки на Украину.

"Кто может обвинять президента Зеленского в том, что он хочет получить больше средств и иметь большие возможности использовать эти средства? Ведь его страна продолжает быть под атаками, особенно на фоне до сих пор последовательных усилий России подвергать опасности Харьков, один из их важнейших городов на севере", - объясняет Кирби.

Советник Белого Дома не исключил возможности расширения разрешения для Украины в будущем и отметил, что все будет зависеть от ситуации на поле боя.

"Мы и в дальнейшем будем вести эти разговоры с украинцами. Безусловно, будем. А приведет ли это к дополнительным изменениям в политике, я не могу сказать пока. Но мы не будем отворачиваться от потребностей Украины. И мы будем продолжать пытаться развивать нашу поддержку, в зависимости от развития ситуации на поле боя", - подытожил Кирби.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также сообщил, что США на Глобальном форуме мира будет представлять вице-президент Камала Харрис. Однако американская поддержка Украины остается неизменной.

Читайте также: Участие в Глобальном саммите мира Харрис вместо Байдена не умаляет уровня поддержки Украины со стороны США, - Кирби
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Всі дурні безглузді обмеження мають бути зняті-бо це лицемірне лицемірство...
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04.06.2024 06:56 Ответить
С...ка, скільки вже можна мусолити цю тему? То можна, то ніззя, то знову можна, то знову ніззя. То можна, але тільки там, де ми скажемо. Зла вже просто не вистачає. Кожного дня купа х.рових новин, а вони граються
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04.06.2024 07:05 Ответить
"Тут дело тонкое, ты только уяви"
Все зависит от того, как развивается ситуация на поле боя. Источник:
При наступлении кацапов можно, как только соберёмся идти в контрнаступ - нельзя.
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04.06.2024 08:00 Ответить
Ти щьо, дурак?
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04.06.2024 07:29 Ответить
На початку 80-х Штати намагалися розмістити в Європі ракети "пєршинг-2". Цікаво, вони зараз ще є і чому б їх не застосувати за призначенням?
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04.06.2024 07:31 Ответить
Бить надо по мааацквабаду. Уничтожение тысяч свинособак там ежедневно принесёт бОльший результат, чем уничтожение тысяч других свинособак на фронте.
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04.06.2024 07:31 Ответить
Росії - так можна бити куди хочеш. Жодних обмежень. І ООН не проти.
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04.06.2024 07:37 Ответить
Дуже хочеться, щоб США дозволили їх зброєю бити по території терористичної країни - росії. Але якщо ті дозволяють своєю зброєю нищити ворога на окупованих територіях, де їх накопичилося до мільйона, то чому б нам, ракетній країні, яка має свої технології і потужні підприємства по виготовленню ракет не бити ворога нашими ракетами по їх території, а по окупованиї зброєю США? Пройшло вже 5 років одноосібного правління Володі Херпіду Нетряпковича, то чому до цього часу не налагодили випуск готових проектів "Нептун", "Сапсан", "Вільх" різнної модефікації? Не подобються нові ракети Порошенкаа-Турнчинова, тк виготовляйте свої, які там вони мають назви "асфальт" "марафон" і "велике крадівництво"?
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04.06.2024 07:45 Ответить
 
 