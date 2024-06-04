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Новости Война
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Оккупанты штурмуют Часов Яр, лезут колоннами на город, применяя большое количество бронетехники, - ОСГВ "Хортица"

Атаки РФ на Часів Яр

Войска РФ сейчас активизировали атаки на Часов Яр и ведут наступательные действия к востоку от города. Наши воины пытаются оттеснить оккупантов.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Противник не оставляет попыток и активизировал усилия по попытке овладеть городом Часов Яр, продолжает наступательные действия к востоку от города. Украинские защитники делают все возможное, чтобы оттеснить российских оккупантов. В последнее время оккупанты лезут колоннами на город, применяя большое количество бронетехники, но эти попытки безуспешны, ведь еще на подходе Силы обороны встречают их огнем, а остатки, которые смогли добраться до окраин, просто добивают", - сказал Волошин.

Спикер также отметил, что враг пытается штурмовать Часов Яр в районе квартала Новый и микрорайона Канал. Также атакующие действия были в направлении Ивановского, Клещиевки, Андреевки.

Также читайте: Российская армия пытается перегруппироваться под Часовым Яром. Активных штурмов врага стало меньше, - ОСГВ "Хортиця"

"Оккупанты применяют не только пехотные подразделения, а все чаще применяют механизированную составляющую: танки и боевые бронированные машины", - подчеркнул Волошин.

По его словам, вчера на времявояровском направлении украинские защитники уничтожили 80 оккупантов и еще 123 получили ранения. Кроме того, была уничтожена одна бронемашина "Тайфун-К", которой враг пытался штурмовать.

Волошин также заявил, что вражеские потери в семь-восемь раз больше украинских.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг усиливает штурмы в направлении г. Часов Яр

Автор: 

ОСГВ Хортица (361) Часов Яр (326)


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Боже, допоможи нашим захистникам!
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04.06.2024 16:16 Ответить
СРАТЬєх зеленський і його КРИВАВІ наслідки Оманськи для Українців!!!
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04.06.2024 16:51 Ответить
Що бекнув? Хоть сам зрозумів. Я зрозумів тільки що ти ненавидиш Зелю. Переклади на українську мову свій висер. Чи писав його в уматі?
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04.06.2024 19:17 Ответить
Якщо російська армія втратила в 7-8 разів більше солдатів, то вона могла б вбити їх усіх, просто утримуючи свої позиції. Так чому ж армія відступає, це брехня, вигадана урядом, щоб ухилитися від відповідальності🥑
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04.06.2024 22:01 Ответить
народ умнеет это уже хорошо. Просто нужно замечать манипулятивные вставки. Ты прпвильно идентифицировал
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04.06.2024 22:42 Ответить
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05.06.2024 07:24 Ответить
Зелена брехня. Військовим не дають достатньо належного озброєння для знищення окупанта, не забезпечують жодних укріплень (українські військові будують дерев'яні бліндажі самі своїми руками малою кількістю людей), виставляють у десятки разів меншу кількість особового складу проти атакуючого противника, чим сприяють ворогу у захопленні української території.
Зрадників геть!
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05.06.2024 02:23 Ответить
 
 