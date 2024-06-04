УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11420 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 668 8
ОСУВ Хортиця (207) Часів Яр (206)

Окупанти штурмують Часів Яр, лізуть колонами на місто, застосовуючи велику кількість бронетехніки, - ОСУВ "Хортиця"

Атаки РФ на Часів Яр

Війська РФ наразі активізували атаки на Часів Яр та ведуть наступальні дії на схід від міста. Наші воїни намагаються відтіснити окупантів.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Противник не полишає спроб й активізував зусилля зі спроби оволодіти містом Часів Яр, продовжує наступальні дії на схід від міста. Українські захисники роблять усе можливе, щоб відтіснити російських окупантів. Останнім часом окупанти лізуть колонами на місто, застосовуючи велику кількість бронетехніки, але ці спроби безуспішні, адже ще на підході Сили оборони зустрічають їх вогнем, а залишки, що змогли дістатися околиць, просто добивають", - сказав Волошин.

Речник також зазначив, що ворог намагається штурмувати Часів Яр у районі кварталу Новий і мікрорайону Канал. Також атакувальні дії були в напрямку Іванівського, Кліщіївки, Андріївки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська армія намагається перегрупуватися під Часовим Яром. Активних штурмів ворога стало менше, - ОСУВ "Хортиця"

"Окупанти застосовують не тільки піхотні підрозділи, а все частіше застосовують механізовану складову: танки та бойові броньовані машини", - наголосив Волошин.

За його словами, вчора на часівоярівському напрямку українські захисники знищили 80 окупантів і ще 123 дістали поранення. Крім того, було знищено одну бронемашину "Тайфун-К", якою ворог намагався штурмувати.

Волошин також заявив, що ворожі втрати в семеро-восьмеро більші за українські.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог посилює штурми у напрямку м.Часів Яр

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже, допоможи нашим захистникам!
показати весь коментар
04.06.2024 16:16 Відповісти
СРАТЬєх зеленський і його КРИВАВІ наслідки Оманськи для Українців!!!
показати весь коментар
04.06.2024 16:51 Відповісти
Що бекнув? Хоть сам зрозумів. Я зрозумів тільки що ти ненавидиш Зелю. Переклади на українську мову свій висер. Чи писав його в уматі?
показати весь коментар
04.06.2024 19:17 Відповісти
Якщо російська армія втратила в 7-8 разів більше солдатів, то вона могла б вбити їх усіх, просто утримуючи свої позиції. Так чому ж армія відступає, це брехня, вигадана урядом, щоб ухилитися від відповідальності🥑
показати весь коментар
04.06.2024 22:01 Відповісти
народ умнеет это уже хорошо. Просто нужно замечать манипулятивные вставки. Ты прпвильно идентифицировал
показати весь коментар
04.06.2024 22:42 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2024 07:24 Відповісти
Зелена брехня. Військовим не дають достатньо належного озброєння для знищення окупанта, не забезпечують жодних укріплень (українські військові будують дерев'яні бліндажі самі своїми руками малою кількістю людей), виставляють у десятки разів меншу кількість особового складу проти атакуючого противника, чим сприяють ворогу у захопленні української території.
Зрадників геть!
показати весь коментар
05.06.2024 02:23 Відповісти
 
 