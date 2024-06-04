Окупанти штурмують Часів Яр, лізуть колонами на місто, застосовуючи велику кількість бронетехніки, - ОСУВ "Хортиця"

Війська РФ наразі активізували атаки на Часів Яр та ведуть наступальні дії на схід від міста. Наші воїни намагаються відтіснити окупантів.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Противник не полишає спроб й активізував зусилля зі спроби оволодіти містом Часів Яр, продовжує наступальні дії на схід від міста. Українські захисники роблять усе можливе, щоб відтіснити російських окупантів. Останнім часом окупанти лізуть колонами на місто, застосовуючи велику кількість бронетехніки, але ці спроби безуспішні, адже ще на підході Сили оборони зустрічають їх вогнем, а залишки, що змогли дістатися околиць, просто добивають", - сказав Волошин.

Речник також зазначив, що ворог намагається штурмувати Часів Яр у районі кварталу Новий і мікрорайону Канал. Також атакувальні дії були в напрямку Іванівського, Кліщіївки, Андріївки.

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"Окупанти застосовують не тільки піхотні підрозділи, а все частіше застосовують механізовану складову: танки та бойові броньовані машини", - наголосив Волошин.

За його словами, вчора на часівоярівському напрямку українські захисники знищили 80 окупантів і ще 123 дістали поранення. Крім того, було знищено одну бронемашину "Тайфун-К", якою ворог намагався штурмувати.

Волошин також заявив, що ворожі втрати в семеро-восьмеро більші за українські.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог посилює штурми у напрямку м.Часів Яр