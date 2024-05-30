Ворог посилює штурми на Часів Яр, для атак застосовує велику кількість живої сили та техніки, - пресофіцер 26-ї бригади Калашніков. ВIДЕО

Протягом доби 29 травня російські загарбники штурмували район каналу та мікрорайон Новий у Часовому Ярі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков.

"Ворог посилює свої штурмові дії. Вчора він штурмував Часів Яр там, де канал, але успіху не мав. Також посилює штурмові дії - це напрямок Іванівське, Богданівка, Калинівка та не залишає поза своєю увагою Кліщіївку, Андріївку", - наголосив Калашніков.

Він зазначив, що російська піхота не може прорвати оборону українських військ, тому частіше застосовує механізовану складову. Ворог не лише намагається знайти слабкі місця в обороні, але й прорвати її, щоб захопити більше територій.

"Але наша оборона стоїть. Треба зазначити, що ми досить гарно знищуємо ворога. Росіяни втрачають значну кількість техніки й особового складу", - наголосив Калашніков.

Нагадаємо, напередодні в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що кількість активних штурмів ворога зменшилася, оскільки росіяни намагаються перегрупуватися

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