Оккупанты штурмуют наши позиции возле Невского, в районе Красногоровки продолжаются боестолкновения, - Генштаб

С начала суток, 8 июня 2024 года, российские захватчики 44 раза атаковали позиции украинских защитников. Наши воины жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, российские террористы со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, враг нанес удар со стороны Белгорода (РФ) тремя КАБами по Волчанску, а еще одну бомбу сбросил в район Старого Салтова.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник активизировался - с начала суток украинскими войсками уже отражены пять вражеских атак в районах Ивановки, Тернов, Торского и Макеевки. Еще одно боестолкновение продолжается - оккупанты штурмуют наши позиции возле Невского.

Трижды захватчики попытались атаковать на Краматорском направлении, возле Ивановского, Андреевки и в районе Нового. Действия врага отражены. Потери оккупантов уточняются.

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"На Покровском направлении сегодня самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь возросло до 15. Бои продолжаются вблизи Новоалександровки, Новопокровского и Невельского. Семь атак наши воины отразили, еще восемь - продолжаются. Силы обороны решительно сдерживают вражеский натиск и жестко отвечают на любую активность противника", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отразили три штурмовых действия возле Георгиевки и Парасковиевки. В двух локациях в районе Красногоровки боестолкновения продолжаются.

Обстановка на юге

На Времовском направлении враг атаковал неподалеку Заветного Желания. Успеха не имел. Нанес авиаудар в район Большой Новоселки - сбросил управляемую авиабомбу.

На Приднепровском направлении российский агрессор пытался дважды штурмовать наши позиции вблизи н.п. Крынки. Атаки отражены. Ситуация контролируемая. Враг нанес авиаудары по районам Ивановки, Бургунки и Чайкино.

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На остальных направлениях обстановка без особых изменений.