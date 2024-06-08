В районе Волчанска продолжаются 3 атаки, происходит бой недалеко от Тернов, - Генштаб

За прошедшие сутки, 7 июня 2024 года, на фронте произошло 101 боевое столкновение. С начала новых суток уже зафиксировано почти 40 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы территории Украины

В общем, за прошедшие сутки российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных и 101 авиационный удар (в частности, с применением семи ракет и 70 КАБов), осуществили более 3500 обстрелов из различных типов вооружения, 89 из них - из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 16 мест скопления личного состава, станцию РЭБ, склад боеприпасов, район сосредоточения военной техники и два пункта управления.

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Обстановка с начала суток

С начала этих суток уже произошло 34 боевых столкновения. Российские захватчики совершили 12 авиационных ударов шестнадцатью управляемыми авиабомбами и 513 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении сейчас продолжаются три атаки оккупантов в районе Волчанска. Ситуация под контролем. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 136 человек живой силы. Уничтожено пять артсистем, семь автомобилей и единицу спецтехники. Поражено 36 укрытий личного состава врага и один склад с боеприпасами.

На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошло уже три боевых столкновения. В районе Макеевки атака отражена, а две - продолжаются вблизи Грековки и Невского.

Обстановка на востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении происходит бой неподалеку Тернов, без успеха для противника.

На Северском направлении отражены пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Белогоровки, Раздоловки и Выемки.

На Краматорском направлении с начала суток отражены два штурма противника в районах Ивановского и Андреевки.

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"На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину украинской территории. Враг продолжает попытки прорыва нашей обороны в районах Новоалександровки, Сокола и Новопокровского. Сегодня произошло уже 10 боестолкновений. Четыре атаки отражены. Еще пять - продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, на Покровском направлении вчера враг потерял 261 оккупанта убитыми и ранеными, уничтожено три боевые бронированные машины, три пушки и минометы, шесть автомобилей и единицу специальной техники.

На Кураховском направлении враг дважды начинал штурмовые действия вблизи Парасковиевки. Одна атака успешно отражена. Бой продолжается.

Обстановка на юге

На Ореховском направлении российский агрессор совершил одну безуспешную попытку улучшить тактическое положение в районе Новопрокоповки.

На Приднепровском направлении один раз оккупанты пытались оттеснить наших защитников в районе Крынок. Потерь позиций не допущено.

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На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника, истощения его боевого потенциала и стабилизации обстановки.