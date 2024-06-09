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энергетика (2469) ДТЭК (502) отключение света (398)

Сегодня отключений света не будет, - ДТЭК

світло

Сегодня, 9 июня 2024 года, ограничений света в Украине не будет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"9 июня: ограничения света отменены. Приятные новости. Согласно обновленной информации от "Укрэнерго", сегодня мы сможем пройти день без графиков отключений", - говорится в сообщении.

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"Помните, что ситуация в энергосистеме остается крайне напряженной. Пожалуйста, потребляйте свет экономно", - отмечают в ДТЭК.
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Топ комментарии
+9
Один день полстраны отключают. На другой день нет. Ну не может так потребление колебаться. Отключают специально без необходимости.
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09.06.2024 10:54
+7
От цікаво - а чому? Вихідний день, погода гарна, сонце світить на повну, кондьори у всіх працюють. Ніби має бути велике навантаження на мережу. Але ні - ніхто відключати нічого не буде.
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09.06.2024 10:42
+7
Дякуючи міжгалактичному лідору незламності?
Чи його кодлі вдалося неймовірне: винайшли zeлений вічний двигун?
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09.06.2024 10:52
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От цікаво - а чому? Вихідний день, погода гарна, сонце світить на повну, кондьори у всіх працюють. Ніби має бути велике навантаження на мережу. Але ні - ніхто відключати нічого не буде.
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09.06.2024 10:42 Ответить
Тому, що *Вихідний день, погода гарна, сонце світить на повну, кондьори не працюють, бо всі на дачах*. Підприємства не працюють. То на біса вииключати, коли й так хватає на всіх?
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09.06.2024 11:50 Ответить
У Києві, ВСІ, ну майже всі бізнес та офісні центри, де багато кондьорів, ще у 2023 році завели для себе промищлені генератори, так само як і малий та середній бізнес, а дачі десь у 20-30% населення, так шо тут не у цьому річ. То тарих животворний так зробив. Підняли майже у двічі, необгрунтовано, народ схавал та по3,14здів трошки, на гіляку никого не потяг народ, під кабмін не вийшов, і все, звикли, можно не вимикати електроенергію.
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09.06.2024 13:21 Ответить
До речі, супермаркети з ТРЦ також мають незалежне живлення від генераторів і при такому таріфі ім дешевше за солярку платити чім ахметову.
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09.06.2024 13:22 Ответить
ОТ ШО ТАРІФ ЖІВОТВОРНИЙ РОБИТЬ!
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09.06.2024 13:16 Ответить
Дя
ку
є
мо! Рудий, ти і твій фонд- це наше все.
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09.06.2024 10:47 Ответить
Дякуючи міжгалактичному лідору незламності?
Чи його кодлі вдалося неймовірне: винайшли zeлений вічний двигун?
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09.06.2024 10:52 Ответить
Один день полстраны отключают. На другой день нет. Ну не может так потребление колебаться. Отключают специально без необходимости.
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09.06.2024 10:54 Ответить
Яке ЩАСТЯ... Що ще потрібно для смердів. Збирати взагалі потрібно кошти на поїздку цим літом ліфтом до верхнього поверху. АЛЕ ІНОДІ будуть ОЩАСЛИВЛЮВАТИ ( за подвійну плату звісно ).
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09.06.2024 10:57 Ответить
донька дописала - зелені завжди *******
і завжди *******, а так все добре...
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09.06.2024 11:03 Ответить
Ну как так можно? Их-же выбрали 73%, а народ знает, кого выбирать.
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09.06.2024 11:09 Ответить
знову саратовський...
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09.06.2024 11:26 Ответить
у вас по неділях нетерпьож скрепи?
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09.06.2024 11:27 Ответить
Я могу тебя понять. В твоей деревне на слыхали о словах : приколоться, насмеяться...
Болезный, в таком случае продолжай дрочить на своего фюрера *****.
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09.06.2024 11:47 Ответить
такі пре вас...
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09.06.2024 11:49 Ответить
Та то штатовський алкаш.
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09.06.2024 11:52 Ответить
от тобі сусід по кубіку підтягнувся... 🤣
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09.06.2024 11:53 Ответить
Так ты дрочишь на ***** с соседом? Убери от себя зеркало, накакай на портрет ***** и иди спать, водяры больше не будет, дрочило лапотный.
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09.06.2024 11:57 Ответить
де про жопу, кац?
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09.06.2024 11:59 Ответить
ви по жопах - чемпіони міра!
ахмети прийдуть порядок наведуть, спочятку вас,
курносих, повистріляють, а потім і самі втікуть..
бачили...
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09.06.2024 12:03 Ответить
Репоед лапотный, ты, дрыщ, научись писать без ошибок, а потом будешь кукарекать о своей жопе, порваной кака.дыровцами на британский флаг. Правильно говорят, лапотные кукарекают только о наболевшем, о своей жопе.
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09.06.2024 12:16 Ответить
нарешті вчитель української мови нарисувався... 😂
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09.06.2024 12:18 Ответить
ти знову на дві години завис?
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09.06.2024 12:22 Ответить
за жопу персоналне дякую
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09.06.2024 12:28 Ответить
Не накаркайте...
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09.06.2024 11:06 Ответить
В Украине светом рулит ахмет-гудок, который плакал, что потерял всю генерацию и его братва, рыгоаналы. Интересная новость
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09.06.2024 11:08 Ответить
тарифний план на електроенергію для українського народу від ДТЕК під назвою"грабіжницько- патріотичний" ,не дивлячись на анонсовані раніше, руйнування енергогенереючих об'єктів, вирівняв генерацію в державі, до рівня забезпечення всіх споживачів необхідною електроенергії(без лімітованих обмежень).(тавагіщі ,уря)
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09.06.2024 11:11 Ответить
Тариф установлює НКРЕКП, а не ДТЕК.
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09.06.2024 11:56 Ответить
****** у вас азбука морзе...
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09.06.2024 12:17 Ответить
премьєра призначає през і погоджує ВЗрада , а не "ахмет -оглу" нє???
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09.06.2024 19:47 Ответить
Эпицентры и заправки выполнили план по закупкам от паникующих лохов.
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09.06.2024 11:19 Ответить
Це такі собі енергетичні напьорсткі від знатного гравця. Кручу вєрчу, надурюю всіх як хочу.
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09.06.2024 11:21 Ответить
десь прочитав,
треба буде - знайду, шо до глобального саміту Миру ермак залучив
якусь міжнародну боксерську організацію - їх там штук 15,
по категоріям - 100 грам туди по вісу 100 грам обратно.
і тут же все стало на свої місця за цей саміт...
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09.06.2024 11:37 Ответить
скоро багатьом стане відомо, що зустрічі єрмака і Папи активно сприяли росіяні.
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09.06.2024 12:16 Ответить
https://spartabox.com/andrej-ermak-obsudil-s-prezidentom-vsemirnogo-bokserskogo-soveta-podderzhku-sammita-mira
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09.06.2024 11:40 Ответить
Після постійних відключень по 4-8 годин мудрому нароту навіть ціна 10 гр влаштує аби тільки було світло постійно...так шо чекаємо
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09.06.2024 11:56 Ответить
Сонячна батарея+аккумулятор+преобразователь= Укренерго, йдіть на хрін! Якби народ почав зрізати дроти на металолом під час відключення світла, гадаю відключення також скасовували б.
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09.06.2024 12:10 Ответить
Що, зебобики, швиденько робить так, бо зеленський тепер цар України. Завдяки йому сонце світить і є електро у розетках.

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09.06.2024 12:14 Ответить
Так, тільки ціна так і залишилась 4,4.
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09.06.2024 12:20 Ответить
4,4 це перший крок. Далі газ по 44 і бензин по 80 (при курсі 40), бо 10 кВТ = 1 куб газа = 600 грам бензину (приблизно)
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09.06.2024 12:28 Ответить
І ще два відео зніміть про продуктові набори для сотні переселенців з данбасу, рінах же так витратився.
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09.06.2024 12:19 Ответить
Царь сьогодні добрий, холопам дозволив ілєктрічество.
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09.06.2024 12:48 Ответить
ООО! Дякуємо тобі дякуємо наймогутніший ДТЕК! Навіть не хочемо знати і мати інших імен на ринку! Акі в біблії . Та буде ім'я твоє єдине в Україні і написано золотом на віки віків! Не Залишай нас самотніми, скільки б не коштував кіловат, все тобі віддамо, тільки будь з нами! Один! Єдиний!
Амінь!
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09.06.2024 13:10 Ответить
М-дя. Дожилися.
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09.06.2024 13:58 Ответить
 
 