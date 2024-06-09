Сегодня отключений света не будет, - ДТЭК
Сегодня, 9 июня 2024 года, ограничений света в Украине не будет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
"9 июня: ограничения света отменены. Приятные новости. Согласно обновленной информации от "Укрэнерго", сегодня мы сможем пройти день без графиков отключений", - говорится в сообщении.
"Помните, что ситуация в энергосистеме остается крайне напряженной. Пожалуйста, потребляйте свет экономно", - отмечают в ДТЭК.
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+9 Alex Asd
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+7 Randall Flag da70119e
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+7 Isolda Peres
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ку
є
мо! Рудий, ти і твій фонд- це наше все.
Чи його кодлі вдалося неймовірне: винайшли zeлений вічний двигун?
і завжди *******, а так все добре...
Болезный, в таком случае продолжай дрочить на своего фюрера *****.
ахмети прийдуть порядок наведуть, спочятку вас,
курносих, повистріляють, а потім і самі втікуть..
бачили...
треба буде - знайду, шо до глобального саміту Миру ермак залучив
якусь міжнародну боксерську організацію - їх там штук 15,
по категоріям - 100 грам туди по вісу 100 грам обратно.
і тут же все стало на свої місця за цей саміт...
Амінь!