Сегодня отключений света не будет, - ДТЭК

Сегодня, 9 июня 2024 года, ограничений света в Украине не будет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"9 июня: ограничения света отменены. Приятные новости. Согласно обновленной информации от "Укрэнерго", сегодня мы сможем пройти день без графиков отключений", - говорится в сообщении.

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"Помните, что ситуация в энергосистеме остается крайне напряженной. Пожалуйста, потребляйте свет экономно", - отмечают в ДТЭК.