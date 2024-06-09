Макрон поддерживает Каллас на пост главы дипломатии ЕС, - Politico

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает премьер министра Эстонии Каю Каллас на посту главы евродипломатии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Три французских чиновника сообщили изданию, что канцелярия Макрона видит Каю Каллас преемницей Жозепа Борреля, однако сам президент пока не сделал окончательного выбора.

Politico указывает, что Макрон с энтузиазмом поддержал предложение Каллас создать фонд оборонной промышленности. Кроме того Каллас имеет большой авторитет во фракции Европейского парламента Renew Europe. Один высокопоставленный чиновник из восточно-европейской страны сообщил Politico, что эстонские коллеги подтвердили ему поддержку Макрона кандидатуры Каллас, которая была обещана в начале этого года.

Каллас встречалась с Макроном в феврале и мае, когда она назвала речь французского президента о будущем Европы "очень-очень хорошей".

Однако кандидатура политика из восточно-европейской страны может натолкнуться на сопротивление других стран из Южной Европы, которые хотели бы, чтобы глава европейской дипломатии занимался не только Россией, но и Африкой и Южной Америкой.

Также читайте: Премьер Эстонии Каллас поддержала отправку западных военных в Украину: Страхи не имеют под собой оснований