Оккупанты заставляют школьников на ВОТ петь песни о России в рамках пропагандистского флешмоба, - Центр нацсопротивления
Россияне придумали новый пропагандистский флешмоб к которому принудительно привлекают школьников на временно оккупированных территориях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.
Отмечается, что с 12 июня дети должны петь песни о России в рамках нацистского конкурса "песни о родной стране".
"К участию принудительно привлекают детей с ВОТ, ведь именно их песни станут основным лейтмотивом пропаганды о "российских территориях". Каждый регион получил план по участию детей, который теперь должен выполнить. Ответственными являются департаменты образования при оккупационных администрациях, которые дальше спускают план участия в школы", - рассказывают в ЦНС.
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Пожалуйста, подождите...
Прикладів повно: Вкуснає мароженає, калбаса по 2.2руб, работа всем бьіла і таке інше...
Найгірший наглядач, по відношенню до рабів, це колишній раб який став вільним.
і говорить російською, бо боїться признатись, що воно з села
Це не буквально
російська мова була придумана в 1918 році для об"єднання безграмотних пролетарів і селян
тому під час реформи було викинуто українські "є" та ї", бо тупі не могли ті крапки та закарлючки виводити, знадато важко.
Ганді колись сказав розумну річ: "Я людина стільки разів - скільки мов я знаю!" Мова російська УЖЕ створена І хоч створена штучно ( та ще й руками і розумом українців) - вона існує І змінить ми це не зможемо (хоча-б за нашого життя) ТО чому ми повинні відмовляться від її знання? Треба ж нам хоч якось з дикунами спілкуваться? Адже їх ще так багато! Та й з багатьма союзниками ми ще змушені нею спілкуваться - бо українську вони ще не засвоїли
бери все в руку і руснявих бий - а вже потім коньки...
Від того всі проблеми зараз в Україні, більшість населення - язичники, і мову освоїти розумово не можуть і не хочуть. Ординська імперія всю свою історію принижувала і нищила українську мову, історію і культуру. В результаті "Маємо те що маємо(С)"
Присутність язика в Україні смертельно для України
постійно співали:
"лєнін всігда живой, лєнін всігда с табой...."
та пісні про ГУЛАГ:
"я другой такой страни нє знаю, где так вольна дишит чілавєк..."