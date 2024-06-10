РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11109 посетителей онлайн
Новости
2 027 28
дети (6343) оккупация (9990)

Оккупанты заставляют школьников на ВОТ петь песни о России в рамках пропагандистского флешмоба, - Центр нацсопротивления

цнс

Россияне придумали новый пропагандистский флешмоб к которому принудительно привлекают школьников на временно оккупированных территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

Отмечается, что с 12 июня дети должны петь песни о России в рамках нацистского конкурса "песни о родной стране".

"К участию принудительно привлекают детей с ВОТ, ведь именно их песни станут основным лейтмотивом пропаганды о "российских территориях". Каждый регион получил план по участию детей, который теперь должен выполнить. Ответственными являются департаменты образования при оккупационных администрациях, которые дальше спускают план участия в школы", - рассказывают в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне на оккупированных территориях снова выселяют из своего жилья украинцев, - Центр национального сопротивления
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Хто родився рабом тому свобода не потрібна
показать весь комментарий
10.06.2024 04:26
+6
тому що подружка дочки - дурне село, яке вирвалось до міста.
і говорить російською, бо боїться признатись, що воно з села
показать весь комментарий
10.06.2024 06:31
+4
На жаль - не дуже часто так виходить Якщо людей з дня на день обзивать свинями - переважна більшість - зарохкає! Патріотом виросте лише той хто в собі збереже "стержень спротиву" - навіть несвідомого По собі знаю Вчився з багатьма українцями Учився у Сибіру Але коли пробував з ними говорить українською мовою - багато хто "лупив баранячі очі" та дивився як на ідіота НЕ виключаю - що й "тарабанив" про це "особістам" Що тільки укріпило в мені бажання "не забуть мову"! Пізніше в сім"ї мої діти чули тільки українську В результаті володіють трьома мовами - і це допомагає в житті А багато хто й зараз "перероджується" Подружка дочки поїхала в Київ Прожила там кілька років І тепер приїжджає до батьків та щебече навіть не поліським "суржиком" а "правильной русской речью" А працює у держустанові! У МВС!
показать весь комментарий
10.06.2024 05:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Немає нічого кращого для виховання українських патріотів. Як би парадоксально не здавалося. Насправді вільні тільки ті, хто спробував рабства. «Свобода, або смерть» - гасло вільної людини
показать весь комментарий
10.06.2024 02:28 Ответить
Хто родився рабом тому свобода не потрібна
показать весь комментарий
10.06.2024 04:26 Ответить
Ну так ну так - ви навіть самі не зрозуміли шо надрукували ( приписка то по суті рабство модернове - совкова так точно + пригадайте коли селянам в совку почали видавати паспорти ), такшо нашо вам свобода - а ну бігом скоринку хліба і кухоль води "работать и барина возвяличевать ".
показать весь комментарий
10.06.2024 05:35 Ответить
Він надрукував те, що доведено історією. Колишні раби не хочуть свободи, вони просто не знають, що з нею робити. Тому, що свобода це не тільки привілегія, а й великий обовязок. Тільки виросши вільною, людина сприймає свободу як щось звикле і тільки тоді готова протистояти рабству.
Прикладів повно: Вкуснає мароженає, калбаса по 2.2руб, работа всем бьіла і таке інше...
Найгірший наглядач, по відношенню до рабів, це колишній раб який став вільним.
показать весь комментарий
10.06.2024 05:59 Ответить
Ви також не думаєте коли шось робите - звідки людина може виростити свобідною якшо її батьки були рабами а рабам не потрібна свобода і відповідно їм ніхто теї свободи не дав і відповідно замкненне коло виходить , замкнене коло яке придумали рабовласники шоб вливати це лайно в голову рабів - шоб виправдати існування рабства ( а рабство може мати різні форми і прояви ).
показать весь комментарий
10.06.2024 15:50 Ответить
І з чим ви не погоджуєтеся з того, що він зказав?
показать весь комментарий
10.06.2024 21:28 Ответить
Логіка ти де ? Мене ніту .
показать весь комментарий
10.06.2024 22:22 Ответить
Ладно, бо я взагалі не розумію, що вам не зрозуміло. Можливо якось потім
показать весь комментарий
11.06.2024 01:06 Ответить
Напевно ви голосуєте за рабовласників - якшо прапорець відображає реальний стан речей ( тоді також у вас не виникне здивування про яких рабовласників я тутка роздрукувався ).
показать весь комментарий
11.06.2024 01:26 Ответить
Судячи з вашого прапорця ви голосуєте за клоунів🤣
показать весь комментарий
11.06.2024 02:44 Ответить
Крім того ви шо не знаєте шо людина буває не дуже цінить те шо має - а починає цінувати коли це втрачає .
показать весь комментарий
10.06.2024 15:51 Ответить
На жаль - не дуже часто так виходить Якщо людей з дня на день обзивать свинями - переважна більшість - зарохкає! Патріотом виросте лише той хто в собі збереже "стержень спротиву" - навіть несвідомого По собі знаю Вчився з багатьма українцями Учився у Сибіру Але коли пробував з ними говорить українською мовою - багато хто "лупив баранячі очі" та дивився як на ідіота НЕ виключаю - що й "тарабанив" про це "особістам" Що тільки укріпило в мені бажання "не забуть мову"! Пізніше в сім"ї мої діти чули тільки українську В результаті володіють трьома мовами - і це допомагає в житті А багато хто й зараз "перероджується" Подружка дочки поїхала в Київ Прожила там кілька років І тепер приїжджає до батьків та щебече навіть не поліським "суржиком" а "правильной русской речью" А працює у держустанові! У МВС!
показать весь комментарий
10.06.2024 05:31 Ответить
тому що подружка дочки - дурне село, яке вирвалось до міста.
і говорить російською, бо боїться признатись, що воно з села
показать весь комментарий
10.06.2024 06:31 Ответить
Так в тому-то й справа що вона виросла в обласному центрі! А мої діти половину життя прожили за межами великих міст! І добрий шмат того життя - у "російськомовному середовищі"!
показать весь комментарий
10.06.2024 06:43 Ответить
Ви не зрозуміли, але нехай.
Це не буквально
показать весь комментарий
10.06.2024 06:56 Ответить
Я - зрозумів! У нас про таких (у широкому сенсі) кажуть: "Людину з села вивезти можна... А от "село з людини" - часто неможливо!..." Якщо воно вродилося та виросло "меншовартісним" - воно ним і помре! Колись був випадок цікавий: Телефонує мені на мобільний "нібито дочка" Голос схожий Телефон чужий Але щебече впевнено - потрапила в аварію Потрібні гроші Трохи спочатку розгубився А потім перша думка : "А чого це "мала" зі мною російською говорить?" "Вкурив"! "Висміяв і "послав" До цих пір згадуємо та сміємося
показать весь комментарий
10.06.2024 07:11 Ответить
В Україні в нормальному середовищі інтелігенція завжди спілкувалися Українською мовою. Не гоже гідним Синам та Донькам користуватися свинособачою видуманою для жлобо - робочого класу
показать весь комментарий
10.06.2024 07:25 Ответить
так і є
російська мова була придумана в 1918 році для об"єднання безграмотних пролетарів і селян
тому під час реформи було викинуто українські "є" та ї", бо тупі не могли ті крапки та закарлючки виводити, знадато важко.
показать весь комментарий
10.06.2024 07:34 Ответить
Українське село в ті часи було грамотніше за будь яке кацапське місто, тому це було виключно для тупих пролетарів та кримінальних елементів, що були масово інтегровані до більшовицького руху
показать весь комментарий
10.06.2024 08:19 Ответить
І чим ти від кацапа відрізняєшся? "Вишиванкою"? Чи "оселедцем"? Адже "жлобство хуторянське" у тебе таке саме!
Ганді колись сказав розумну річ: "Я людина стільки разів - скільки мов я знаю!" Мова російська УЖЕ створена І хоч створена штучно ( та ще й руками і розумом українців) - вона існує І змінить ми це не зможемо (хоча-б за нашого життя) ТО чому ми повинні відмовляться від її знання? Треба ж нам хоч якось з дикунами спілкуваться? Адже їх ще так багато! Та й з багатьма союзниками ми ще змушені нею спілкуваться - бо українську вони ще не засвоїли
показать весь комментарий
10.06.2024 10:42 Ответить
Прояв меншовартісності
показать весь комментарий
10.06.2024 09:22 Ответить
хочеш стати хоккеїстом?
бери все в руку і руснявих бий - а вже потім коньки...
показать весь комментарий
10.06.2024 03:31 Ответить
показать весь комментарий
10.06.2024 05:47 Ответить
На картинці не вистачає бояри, горілки, кадирівця з батогом ну і звісно зайвої хромосоми!
показать весь комментарий
10.06.2024 07:20 Ответить
Це картинка то є перелік скопіпащеного в когось речей - а де скрепні речі ?
показать весь комментарий
10.06.2024 15:56 Ответить
Головна зброя орди не ЯЗ, а язик. Шоб ви "панимали".
Від того всі проблеми зараз в Україні, більшість населення - язичники, і мову освоїти розумово не можуть і не хочуть. Ординська імперія всю свою історію принижувала і нищила українську мову, історію і культуру. В результаті "Маємо те що маємо(С)"
Присутність язика в Україні смертельно для України
показать весь комментарий
10.06.2024 08:24 Ответить
показать весь комментарий
10.06.2024 08:31 Ответить
пам`ятаю ті рашистські шкільні "фестивалі"
постійно співали:

"лєнін всігда живой, лєнін всігда с табой...."
та пісні про ГУЛАГ:
"я другой такой страни нє знаю, где так вольна дишит чілавєк..."
показать весь комментарий
10.06.2024 09:06 Ответить
 
 