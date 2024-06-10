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Обесточивание в Сумах из-за аварии: энергоснабжение возобновят в ближайшие часы

Відновлення світла у Сумах

В ближайшие часы электроснабжение потребителей в Сумах будет полностью восстановлено. Большинство абонентов, которые были обесточены из-за аварийной ситуации накануне вечером, уже подключены к электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что ночью в Сумской области по техническим причинам отключался объект энергетической инфраструктуры, обесточивались потребители в Сумах.

"По состоянию на 6:30 энергопитание большинства потребителей восстановлено. Продолжаются ремонтные работы", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" обещают восстановить энергоснабжение полностью в течение нескольких часов.

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А що там з Рижевкою??? Захопили його кадирівці, чи брешуть?
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10.06.2024 08:53 Ответить
Місцевий телеграм канал написав, що ні

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10.06.2024 09:55 Ответить
 
 