Знеструмлення у Сумах через аварію: енергопостачання відновлять у найближчі години
У найближчі години електропостачання споживачів у Сумах буде повністю відновлено. Більшість абонентів, які були знеструмлені через аварійну ситуацію напередодні ввечері, вже підключені до електроенергії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє НЕК "Укренерго".
Зазначається, що вночі у Сумській області з технічних причин вимикався об'єкт енергетичної інфраструктури, знеструмлювались споживачі у Сумах.
"Станом на 6:30 енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" обіцяють відновити енергопостачання повністю впродовж кількох годин.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Татьяна Неверовская
показати весь коментар10.06.2024 08:53 Відповісти Мені подобається 0
Оксана Фесенко 468f2fc5
показати весь коментар10.06.2024 09:55 Відповісти Мені подобається 0
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...