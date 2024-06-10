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Знеструмлення у Сумах через аварію: енергопостачання відновлять у найближчі години

Відновлення світла у Сумах

У найближчі години електропостачання споживачів у Сумах буде повністю відновлено. Більшість абонентів, які були знеструмлені через аварійну ситуацію напередодні ввечері, вже підключені до електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє НЕК "Укренерго".

Зазначається, що вночі у Сумській області з технічних причин вимикався об'єкт енергетичної інфраструктури, знеструмлювались споживачі у Сумах.

"Станом на 6:30 енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" обіцяють відновити енергопостачання повністю впродовж кількох годин.

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А що там з Рижевкою??? Захопили його кадирівці, чи брешуть?
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10.06.2024 08:53 Відповісти
Місцевий телеграм канал написав, що ні

показати весь коментар
10.06.2024 09:55 Відповісти
 
 