Частина Сум залишилася без світла та води через аварійну ситуацію

У неділю ввечері, 9 червня, частина Сум залишилася без електропостачання та води. Причиною цього стала аварія на енергетичному обладнанні.

Про це повідомила у Telegram Сумська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"За деякими адресами, де вимкнулося електропостачання водозаборів, відсутня і вода", - повідомляє міська рада.

Наразі енергетики та відповідні служби працюють над тим, щоб відновити постачання електроенергії та води.

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