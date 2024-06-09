УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10614 відвідувачів онлайн
Новини
2 020 1
Суми (746) електроенергія (6016) водопостачання (824)

Частина Сум залишилася без світла та води через аварійну ситуацію

Частина Сум залишилася без світла та води

У неділю ввечері, 9 червня, частина Сум залишилася без електропостачання та води. Причиною цього стала аварія на енергетичному обладнанні.

Про це повідомила у Telegram Сумська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"За деякими адресами, де вимкнулося електропостачання водозаборів, відсутня і вода", - повідомляє міська рада.

Наразі енергетики та відповідні служби працюють над тим, щоб відновити постачання електроенергії та води.

Читайте також: Вся Сумщина тимчасово залишалася без світла внаслідок атаки російських "шахедів" (оновлено)
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.06.2024 00:31 Відповісти
 
 