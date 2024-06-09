Частина Сум залишилася без світла та води через аварійну ситуацію
У неділю ввечері, 9 червня, частина Сум залишилася без електропостачання та води. Причиною цього стала аварія на енергетичному обладнанні.
Про це повідомила у Telegram Сумська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
"За деякими адресами, де вимкнулося електропостачання водозаборів, відсутня і вода", - повідомляє міська рада.
Наразі енергетики та відповідні служби працюють над тим, щоб відновити постачання електроенергії та води.
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показати весь коментар10.06.2024 00:31 Відповісти Мені подобається 0
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