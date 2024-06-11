С начала суток произошло 81 боевое столкновение, больше всего на Покровском на Кураховском направлениях, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 22:00 10 июня произошло 81 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы

Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных с применением пяти ракет и 45 авиационных ударов с применением 64 КАБов, задействовали 486 дронов-камикадзе. Также враг совершил более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении состоялись четыре безуспешные атаки врага в районах Волчанска и Глубокого. Украинские военные продолжают проводить мероприятия по усилению оборонительных позиций и рубежей.

Предыдущие потери агрессора на этом направлении составили 64 оккупанта погибшими и ранеными. Уничтожен один танк, семь автомобилей и пять единиц специальной техники. Кроме того, повреждены два танка, боевая бронированная машина, три артиллерийские системы и четыре автомобиля. Также поражено 15 блиндажей и склад боеприпасов врага.

На Купянском направлении противник пытался оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и Берестовое. Успеха не имел. Потерь позиций и территорий не допущено.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении количество боестолкновений возросло до 12. Российские оккупанты пытались продвинуться в районах Дружелюбовки, Невского, Тернов, Торского, Григорьевки и Серебрянского леса. Все атаки успешно отражены украинскими защитниками.

На Северском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Четыре штурмовые действия в районах Спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского для врага завершились неудачей.

На Краматорском направлении агрессор семь раз пытался атаковать подразделения Сил обороны в районах Нового, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Шесть попыток российских оккупантов прорвать наши рубежи успеха не имели. Ситуация напряженная. Продолжается бой в районе Нового.

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Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении. Враг 21 раз пытался вклиниться в боевые порядки защитников Украины вблизи Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского, Яснобродовки, Уманского и Карловки. 19 вражеских атак отражены. Еще два боестолкновения продолжаются неподалеку от Новоалександровки и Новопокровского.

Силы обороны прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания российских захватчиков. Предыдущие потери агрессора на этом направлении составили 198 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожен самолет СУ-25, один танк, боевая бронированная машина, пушка и четыре автомобиля.

На Кураховском направлении ситуация остается напряженной. С начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 17. Захватчики пытаются продвинуться вблизи населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Константиновка и Парасковиевка. 14 вражеских атак успешно отражены Силами обороны. Продолжаются бои в районе Красногоровки. Принимаются меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории.

На Времовском направлении захватчики пытались идти вперед вблизи Водяного и Старомайорского. Штурмовые действия российских оккупантов потерпели неудачу. Силы обороны контролируют ситуацию.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении оккупанты осуществили одно безуспешное штурмовое действие в районе населенного пункта Копани.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражены две атаки врага в районе севернее Крынок. Потерь позиций не допущено.

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На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Удары ВСУ по врагу

В течение суток Силы обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава противника, семь средств ПВО, одно подразделение артиллерии и радиолокационную станцию.