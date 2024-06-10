Россияне атакуют на Купянском, Северском, Краматорском и Покровском направлениях. Число боевых столкновений возросло до 66, - Генштаб

Враг ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться потеснить украинские подразделения с занятых рубежей. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 66.

Об этом сообщают в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Харьковщине

Во второй половине дня оккупанты продолжили терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории. В частности, из района Белгорода (РФ) агрессор нанес два удара двенадцатью НАРами (неуправляемыми авиационными ракетами - Ред.) по Терновому. В течение дня враг трижды безуспешно пытался атаковать вблизи Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника. Два боестолкновения еще продолжаются. В районе Степной Новоселовки российская авиация нанесла два удара шестью КАБами. По состоянию на это время, по предварительным данным, потери оккупантов на этом направлении составили: 62 человека убитыми и ранеными, уничтожено три танка, одна боевая бронированная машина и единица автомобильной техники.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении все девять штурмовых попыток противника успеха не имели. Украинские воины контролируют ситуацию.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал Силы обороны вблизи Спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменки. Тоже безуспешно.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска пять раз пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурмовые действия вблизи Клещиевки и Андреевки украинские воины отразили. Еще две атаки продолжаются возле Нового и Ивановского.

На Покровском направлении с начала суток противник 20 раз атаковал украинских защитников у Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского, Карловки, Яснобродовки и Уманского. 17 штурмовых действий успеха не имели. Еще три вражеские атаки продолжаются.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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