РФ вывела один ракетоноситель "Калибров" в Черное море, еще три – в Азовское море
По состоянию на 6:30 вторника, 11 июня, в Черном море находится российский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.
В Азовском море на боевом дежурстве находятся 8 военных кораблей врага, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до 24 ракет.
В Средиземном море зафиксировано два вражеских корабля, которые являются носителями "Калибров" общим залпом до 12 ракет.
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Crosawcheg
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