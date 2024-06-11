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Новости Война
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РФ вывела один ракетоноситель "Калибров" в Черное море, еще три – в Азовское море

Росіяни утримують в Чорному морі один ракетоносій

По состоянию на 6:30 вторника, 11 июня, в Черном море находится российский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

В Азовском море на боевом дежурстве находятся 8 военных кораблей врага, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до 24 ракет.

В Средиземном море зафиксировано два вражеских корабля, которые являются носителями "Калибров" общим залпом до 12 ракет.

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РФ утримує ворожі кораблі

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Азовское море (1604) корабль (2041) россия (95615) Черное море (1481)


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11.06.2024 08:53 Ответить
Щось давненько до кацапського крейсера нічого не приєднувалося..
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11.06.2024 08:57 Ответить
В Азовском море они уже дней пять находятся...
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11.06.2024 10:04 Ответить
Я щось не врубався?Коли потопили якесь не давно касапське корито то казали шо в рашистів вже не має носіїв калібрів і вже не флот а флотилія....
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11.06.2024 10:06 Ответить
 
 