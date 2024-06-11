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Азовське море (1614) корабель (1596) росія (63594) Чорне море (1621)

РФ вивела один ракетоносій "Калібрів" у Чорне море, ще три - в Азовське море

Росіяни утримують в Чорному морі один ракетоносій

Станом на 6:30 вівторка, 11 червня, в Чорному морі перебуває російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебувають 8 військових кораблів ворога, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 24 ракет.

У Середземному морі зафіксовано два ворожі кораблі, які є носіями "Калібрів" загальним залпом до 12 ракет.

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РФ утримує ворожі кораблі

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11.06.2024 08:53 Відповісти
Щось давненько до кацапського крейсера нічого не приєднувалося..
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11.06.2024 08:57 Відповісти
В Азовском море они уже дней пять находятся...
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11.06.2024 10:04 Відповісти
Я щось не врубався?Коли потопили якесь не давно касапське корито то казали шо в рашистів вже не має носіїв калібрів і вже не флот а флотилія....
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11.06.2024 10:06 Відповісти
 
 