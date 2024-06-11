РФ вивела один ракетоносій "Калібрів" у Чорне море, ще три - в Азовське море
Станом на 6:30 вівторка, 11 червня, в Чорному морі перебуває російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.
В Азовському морі на бойовому чергуванні перебувають 8 військових кораблів ворога, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 24 ракет.
У Середземному морі зафіксовано два ворожі кораблі, які є носіями "Калібрів" загальним залпом до 12 ракет.
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Crosawcheg
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