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підводний човен (84) Чорноморський флот рф (618) Чорне море (1621) Плетенчук Дмитро (155)

У Чорному морі Росія виконує завдання лише підводними човнами, - Плетенчук

Підводний човен у Чорному морі

Після влучних ударів ЗСУ по Чорноморському флоту, РФ  почала залучати до патрулювання Чорного моря підводні човни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"У Чорному морі тепер вони виконують завдання підводними човнами. У них уже сформувалася практика, коли зранку ці підводні човні змінюють один одного. В Азово-Чорноморському регіоні у них чотири підводних човни, з яких три - є носіями крилатих ракет. Два підводні човни періодично виходять в море", - розповів він.

Проте росіяни, як зазначив Плетенчук, росіяни намагалися організувати там навчальний процес для своїх кораблів.

Нагадаємо, за 27 місяців Україна ударами по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту. Тож окупанти, боячись втратити флот, залишили у Криму значно менші судна.

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Топ коментарі
+1
масовано навряд чи вийде, бо вони ці залшки вже розмазують тонким шаром аж до азоу з Таганрогом. Тому буде йти методична і кропітка робота. Щодо рвзного роду НБ, терміналів, та перевалочних комплексів, то Новоросіськ впевнено тримає пальму першості серез всіх областей. Окрім двух нафтобаз - Шесхаріс та у Верхньобаканському, там ще нафтохраниліщє КТК, морський термінал КТК, Новоросійський Мазутний термінал, термінл "Імпортпіщєпрома", новоросійський нафтоперевалочний комплекс, нафтоперевалочна база "Грушова"... і це тільки те що зразу згадалось. Я вже не кажу про два десятки крупних нафтобаз у Краснодарському краї. Це більше, ніж у будь-якій іншій області. Це не то шо якась срана Брянська область з двома нафтобазами на всю область. Так що фігачити там вистачить ще на два роки. Я вже не кажу про шість потужних НПЗ з сумарним річним об'ємом переробки більше 25 мільйонів тон нафти на рік. Так що фігачіть і фігачить, і краю там не видно.
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10.06.2024 21:39
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Познайомитись би одній такій ******** з "Марічкою"...
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10.06.2024 13:57 Відповісти
Ну от, прекрасна ціль для балістичних ракет.
А ми до вас в ранковий час !
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10.06.2024 13:58 Відповісти
Далеко. 350 км мінімум від ЛБЗ. У нас таких ракет нема. І до того ж. вони навіть біля пірса майже на періскопній глибині швартуються.
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10.06.2024 14:37 Відповісти
Якщо кілька балістичних ракет потрапляють у пірс, то перископна глибина вже не врятує.
Аби знати, що вони саме там.
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10.06.2024 14:58 Відповісти
звісно пірс не врятує. Потім знадобиться вантажівка арматури і пів-дюжини міксерів.
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10.06.2024 15:06 Відповісти
На перископній глибині, вірніше, коли верх рубки над водою, балістична ракета вдарить потужніше, ніж глибинна бомба.
Після такого попадання підводний човен відновлювати вже не будуть.
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10.06.2024 15:26 Відповісти
воно то так. Тільки знов таки- у нас таких ракет нема. Та навіть якщо б і були PrSM, то все одно на такій відстані у неї КЙВ значно більше, ніж розмір рубки. Тобто попасти балістикою в рубку можно тільки випадково. Більше щансів хіба що у КР з оптичною станцією і бібліотекою 3D-зображень. І то нема гарантії, що ШІ розпізнає рубку як потрібну ціль, бо з-під води стирчить тільки її верхня частина. Фото у Новоросійську є у вільному доступі.
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10.06.2024 15:37 Відповісти
Попадати у саму рубку не обов'язково - достатньо в корпус.
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10.06.2024 16:34 Відповісти
ну, коли буде у сухому доку, коли у нас буде така балістика, або коли будуть над Чорним морем ширяти носії екзосетів, коли зійдуться зорі...Скоріше за все ці "варшавянки" просто стануть на прикол десь у Азові, або їх там розвантажать і звідти будуть перетягувати на Балтику.
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10.06.2024 17:12 Відповісти
Рано чи пізно Новоросійску акваторію масовано накриють
разом з надводними та підводними залишками флоту.
І залишками нафтових терміналів.
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10.06.2024 20:50 Відповісти
масовано навряд чи вийде, бо вони ці залшки вже розмазують тонким шаром аж до азоу з Таганрогом. Тому буде йти методична і кропітка робота. Щодо рвзного роду НБ, терміналів, та перевалочних комплексів, то Новоросіськ впевнено тримає пальму першості серез всіх областей. Окрім двух нафтобаз - Шесхаріс та у Верхньобаканському, там ще нафтохраниліщє КТК, морський термінал КТК, Новоросійський Мазутний термінал, термінл "Імпортпіщєпрома", новоросійський нафтоперевалочний комплекс, нафтоперевалочна база "Грушова"... і це тільки те що зразу згадалось. Я вже не кажу про два десятки крупних нафтобаз у Краснодарському краї. Це більше, ніж у будь-якій іншій області. Це не то шо якась срана Брянська область з двома нафтобазами на всю область. Так що фігачити там вистачить ще на два роки. Я вже не кажу про шість потужних НПЗ з сумарним річним об'ємом переробки більше 25 мільйонів тон нафти на рік. Так що фігачіть і фігачить, і краю там не видно.
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10.06.2024 21:39 Відповісти
Наші хлопці по-своєму намагаються збільшити кількість рузьгих підводних кораблів.
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10.06.2024 14:04 Відповісти
Такими як крейсер масква.
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10.06.2024 15:48 Відповісти
 
 