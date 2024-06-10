У Чорному морі Росія виконує завдання лише підводними човнами, - Плетенчук

Після влучних ударів ЗСУ по Чорноморському флоту, РФ почала залучати до патрулювання Чорного моря підводні човни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"У Чорному морі тепер вони виконують завдання підводними човнами. У них уже сформувалася практика, коли зранку ці підводні човні змінюють один одного. В Азово-Чорноморському регіоні у них чотири підводних човни, з яких три - є носіями крилатих ракет. Два підводні човни періодично виходять в море", - розповів він.

Проте росіяни, як зазначив Плетенчук, росіяни намагалися організувати там навчальний процес для своїх кораблів.

Нагадаємо, за 27 місяців Україна ударами по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту. Тож окупанти, боячись втратити флот, залишили у Криму значно менші судна.

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