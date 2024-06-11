В течение суток на фронте произошло 100 боевых столкновений, больше всего атак врага в Донецкой области, - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте состоялось всего 100 боевых столкновений. За минувшие сутки российские террористы нанесли 62 авиационных удара, в частности применив 95 КАБов. Российские оккупанты совершили около 4000 обстрелов, в том числе 149 по применению реактивных систем залпового огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Боевые действия на востоке

За прошедшие сутки на Покровском направлении ВСУ отбили 27 атак в районе населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Карловка, Уманское, Евгеновка, Яснобродовка, Невельское Донецкой области, где враг пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей.

На Харьковском направлении произошло 4 боевых столкновения, враг продолжает наступательные действия. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое Харьковской области.

Силы обороны отбили 10 вражеских атак на Купянском направлении. Бои шли в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Сеньковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 10 атак противника в районах Дружелюбовки Харьковской области, Серебрянского лесничества, Невского, Грековки Луганской области, Тернов, Торского Донецкой области.

На Северском направлении Силы обороны отбили 7 атак в районе населенного пункта Выемка.

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На Краматорском направлении украинские воины остановили 7 попыток противника прорвать оборону украинских войск в районе Ивановского, Клещиевки, Андреевки и Нового Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага. В районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковьевка, Георгиевка и Константиновка враг 14 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Ситуация на юге

На Времевском направлении противник совершил 7 безуспешных попыток прорвать оборону украинских войск в направлении населенных пунктов Старомайорское, Водяное, Урожайное Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло 3 боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

На Приднепровском направлении российские оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с плацдармов на Левобережье Днепра. За прошедшие сутки российские захватчики совершили две атаки на позиции Сил обороны на этом направлении.

Силы обороны Украины за минувшие сутки поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники врага, 7 средств противовоздушной обороны, 2 средства ракетных войск и артиллерии, одну радиолокационную станцию.

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