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Новости Война
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Враг оккупировал село Ивановское возле Часова Яра, - DeepState. КАРТА

Війська РФ окупували село Іванівське біля Часового Яру

Российские захватчики продвинулись возле 2 населенных пунктов и захватили село Ивановское Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили аналитики DeepState.

"Враг продвинулся возле Новопокровского, в Старомайорском и захватил Ивановское. Уточнена линия соприкосновения в Клещbевке", - говорится в сообщении.

Окупанти захопили село Іванівське біля Часового Яру
Окупанти захопили село Іванівське біля Часового Яру

Ранее сообщалось, что россияне оккупировали Нетайлово и продвинулись возле нескольких населенных пунктов, в том числе и Часова Яра.

Читайте: Россияне атакуют на Купянском, Северском, Краматорском и Покровском направлениях. Число боевых столкновений возросло до 66, - Генштаб

Автор: 

Донецкая область (9700) боевые действия (4092) Часов Яр (335)


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Топ комментарии
+12
"Перемоги" Сирського ?Це вам не Залужний.....
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11.06.2024 10:11
+10
Треба туди всіх "посилателей войськ" з Польші перевезти, і хай відвойовують від першого лиця.
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11.06.2024 10:26
+8
Translator

ну що зедебіли вам ще по приколу
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11.06.2024 10:08
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Сунуться - заліза в них в рази більше -- Ф - 16 іх повинні причесати
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11.06.2024 09:59 Ответить
Translator

ну що зедебіли вам ще по приколу
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11.06.2024 10:08 Ответить
вони ще дужче ******* просроченого бонвтіка, бо поршенкобивсездав
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11.06.2024 10:43 Ответить
"Перемоги" Сирського ?Це вам не Залужний.....
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11.06.2024 10:11 Ответить
Послати війська і відбити назад!
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11.06.2024 10:19 Ответить
Треба туди всіх "посилателей войськ" з Польші перевезти, і хай відвойовують від першого лиця.
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11.06.2024 10:26 Ответить
гениально!))
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11.06.2024 11:03 Ответить
То є ціна за "ЗЕкономлені" гроші на фортифікаціях.
У владі рахують що українці твердіші і дешевші бетону.
(Вибачаюсь перед тими хто поклав власне життя)
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11.06.2024 10:56 Ответить
 
 