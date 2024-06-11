Враг оккупировал село Ивановское возле Часова Яра, - DeepState. КАРТА
Российские захватчики продвинулись возле 2 населенных пунктов и захватили село Ивановское Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили аналитики DeepState.
"Враг продвинулся возле Новопокровского, в Старомайорском и захватил Ивановское. Уточнена линия соприкосновения в Клещbевке", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что россияне оккупировали Нетайлово и продвинулись возле нескольких населенных пунктов, в том числе и Часова Яра.
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ну що зедебіли вам ще по приколу
У владі рахують що українці твердіші і дешевші бетону.
(Вибачаюсь перед тими хто поклав власне життя)