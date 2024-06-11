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Ворог окупував село Іванівське біля Часового Яру, - DeepState. КАРТА

Війська РФ окупували село Іванівське біля Часового Яру

Російські загарбники просунулися біля 2 населених пунктів та захопили село Іванівське Донецької області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Новопокровського, в Старомайорському та захопив Іванівське. Уточнено лінію зіткнення в Кліщіївці", - йдеться у повідомленні.

Окупанти захопили село Іванівське біля Часового Яру
Окупанти захопили село Іванівське біля Часового Яру

Раніше повідомлялося, що росіяни окупували Нетайлове та просунулися біля кількох населених пунктів, зокрема й Часового Яру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакують на Куп’янському, Сіверському, Краматорському та Покровському напрямках. Кількість бойових зіткнень зросла до 66, - Генштаб

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Топ коментарі
+12
"Перемоги" Сирського ?Це вам не Залужний.....
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11.06.2024 10:11
+10
Треба туди всіх "посилателей войськ" з Польші перевезти, і хай відвойовують від першого лиця.
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11.06.2024 10:26
+8
Translator

ну що зедебіли вам ще по приколу
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11.06.2024 10:08
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Сунуться - заліза в них в рази більше -- Ф - 16 іх повинні причесати
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11.06.2024 09:59 Відповісти
Translator

ну що зедебіли вам ще по приколу
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11.06.2024 10:08 Відповісти
вони ще дужче ******* просроченого бонвтіка, бо поршенкобивсездав
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11.06.2024 10:43 Відповісти
"Перемоги" Сирського ?Це вам не Залужний.....
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11.06.2024 10:11 Відповісти
Послати війська і відбити назад!
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11.06.2024 10:19 Відповісти
Треба туди всіх "посилателей войськ" з Польші перевезти, і хай відвойовують від першого лиця.
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11.06.2024 10:26 Відповісти
гениально!))
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11.06.2024 11:03 Відповісти
То є ціна за "ЗЕкономлені" гроші на фортифікаціях.
У владі рахують що українці твердіші і дешевші бетону.
(Вибачаюсь перед тими хто поклав власне життя)
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11.06.2024 10:56 Відповісти
 
 