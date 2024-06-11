Ворог окупував село Іванівське біля Часового Яру, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники просунулися біля 2 населених пунктів та захопили село Іванівське Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Новопокровського, в Старомайорському та захопив Іванівське. Уточнено лінію зіткнення в Кліщіївці", - йдеться у повідомленні.





Раніше повідомлялося, що росіяни окупували Нетайлове та просунулися біля кількох населених пунктів, зокрема й Часового Яру.

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