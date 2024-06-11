НАТО может защитить всех союзников, - Столтенберг

Сейчас страны НАТО имеют необходимые силы и возможности для надежной защиты и обороны любого союзника по Альянсу.

Об этом в Риге во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Главной задачей НАТО остается сохранение мира путем обеспечения надежного сдерживания на любой стадии. Статья 5 является правовым обязательством для союзников прийти на помощь в случае атаки, и нет никакого требования относительно дополнительного единогласного решения. Важно также помнить, что у нас есть разработанные планы и имеющиеся силы. Не должно быть никакого сомнения - НАТО готово и способно защитить всех союзников", - подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что с 2014 года страны НАТО осуществили самое большое усиление коллективной обороны в течение поколений, повысили готовность своих войск и развернули боевые силы на восточном фланге Альянса при поддержке морских и воздушных компонентов. Одна из восьми таких боевых групп при лидерстве Канады находится именно в Латвии. Такое усиление коллективной обороны, по словам генерального секретаря НАТО, осуществляется не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а чтобы предотвратить его, предупредить любую вооруженную атаку против одного или нескольких союзников по Альянсу.

По словам Столтенберга, союзники наращивают усилия в увеличении оборонных расходов, можно рассчитывать, что такие расходы достигнут по крайней мере 2% от ВВП для двух третей стран-членов Альянса уже в этом году. Страны НАТО разработали наиболее масштабные планы обороны со времен завершения Второй Мировой войны и наращивают оборонное производство, в частности, за счет совместного инвестирования в оборону, что сокращает расходы и повышает совместимость их сил.

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"Не должно быть никакого сомнения в нашей способности сдержать любого агрессора и защитить наших союзников. НАТО имеет силы, ресурсы, способности и политическую волю для того, чтобы защитить каждого союзника", - добавил генеральный секретарь НАТО.

Он отметил: как свидетельствуют события в Украине, безопасность не является региональным вопросом, она глобальна.

Столтенберг поблагодарил Латвию за существенную помощь для Украины, за интенсивную тренировку, которую она предоставляет украинским военнослужащим. Именно Латвия возглавляет коалицию по поставке дронов, выделила 10 млн евро на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках Чешской инициативы.