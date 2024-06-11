За сутки на юге враг потерял почти 100 военных, ВСУ отразили 6 вражеских штурмов на Ореховском направлении и два - в районе Крынков, - Силы обороны
За минувшие сутки на Ореховском направлении оккупанты совершили 6 штурмов. На левобережье Днепра на временно захваченной части Херсонской области враг совершил два штурма в районе населенного пункта Крынки. Успеха не имели.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Сил обороны Юга.
Отмечается, что в районе Крынок враг понес потери и отошел на свои исходные позиции.
За минувшие сутки на юге уничтожено 97 оккупантов и 29 единиц вооружения и военной техники:
- 11 пушек;
- 2 миномёта;
- 8 единиц автобронетехники;
- 1 установка разминирования;
- 1 БпЛА "Орлан-10";
- 2 станции радиоэлектронной борьбы;
- 4 лодки.
Кроме того, уничтожено место хранения ГСМ, 4 полевых пункта боеснабжения, 3 наблюдательных пункта, пункт управления БпЛА и 11 блиндажей.
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