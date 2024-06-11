Украина должна проводить сложные реформы уже сейчас, после войны будет тяжелее, - глава МИД Польши Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Украину уже сейчас проводить сложные реформы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Для Украины самый легкий способ потерять поддержку Европейского союза - позволить гидре коррупции снова поднять свою отвратительную голову. Украина должна очень хорошо это чувствовать. И мой совет: не допустите, чтобы эта чрезвычайная ситуация прошла зря", - сказал министр на конференции по восстановлению Украины.

По словам Сикорского, иногда нужно проводить политически тяжелые реформы.

"Сделайте их сейчас! Когда у вас есть национальный консенсус, когда вы любой ценой хотите присоединиться к Западу. Потому что после войны будет сделать тяжелее. Вернутся традиционные политики, и станет тяжелее. Лучше сделайте их сейчас", - добавил глава МИД Польши.

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