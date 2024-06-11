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Украина должна проводить сложные реформы уже сейчас, после войны будет тяжелее, - глава МИД Польши Сикорский

Сікорський рекомендує проводити реформи в Україні вже зараз

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Украину уже сейчас проводить сложные реформы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Для Украины самый легкий способ потерять поддержку Европейского союза - позволить гидре коррупции снова поднять свою отвратительную голову. Украина должна очень хорошо это чувствовать. И мой совет: не допустите, чтобы эта чрезвычайная ситуация прошла зря", - сказал министр на конференции по восстановлению Украины.

По словам Сикорского, иногда нужно проводить политически тяжелые реформы.

"Сделайте их сейчас! Когда у вас есть национальный консенсус, когда вы любой ценой хотите присоединиться к Западу. Потому что после войны будет сделать тяжелее. Вернутся традиционные политики, и станет тяжелее. Лучше сделайте их сейчас", - добавил глава МИД Польши.

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Автор: 

Сикорский Радослав (416) реформы (3951)


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Польща поперше дякуємо Вам за підтримку !

так от як тільки ми звільнимось від підарів всередині України не заздріть нам потім , ми швидко випередим Вас і майже наздоженемо Німечсину .
цілую па па
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11.06.2024 13:46 Ответить
Для України найлегший спосіб втратити підтримку Європейського союзу - дозволити гідрі корупції знову підняти свою огидну голову.

===========
Знову підняти голову? Українська корупція опускає голову тільки коли потрібно пожерти з корита. Решту часу - з гордо піднятою
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11.06.2024 13:47 Ответить
Треба. Але ж зелені "барбери" і "манікюрщиці" в Верховній Раді далі власної кишені нічого не бачать. Нам би якесь зовнішнє управління не завадило. - за пять років зелені не порузумнішали...
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11.06.2024 13:48 Ответить
Ще невідомо, як і чим війна взагалі скінчиться, щоб говорити про реформи після неї.
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11.06.2024 13:50 Ответить
А ще вас захищати! Фермерів своїх приведіть до тями спочатку!! А не ,,реформами" нашими опікуйтись!!!
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11.06.2024 13:51 Ответить
Які там реформи! - це напівміри - потрібно повне перезавантаження
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11.06.2024 13:53 Ответить
Як кричав О'Бендер - дєньги давай, дєньгі!!!...
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11.06.2024 13:59 Ответить
3 2019 року в Україні " фсб 3,14дерації ,успішно проводить системні реформи " по знищенню України
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11.06.2024 14:12 Ответить
 
 