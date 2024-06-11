Враг активизировался на Харьковском направлении. Отбиты три атаки в районах Волчанска и Глубокого, - Генштаб

Наибольшая активность врага с начала суток наблюдается на Покровском и Лиманском направлениях. Там произошло и продолжается около половины от всех боестолкновений за сегодня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в настоящее время общее количество боевых столкновений на линии фронта - 51.

Обстановка на Харьковщине

Враг активизировался на Харьковском направлении. Отбито три атаки в районах Волчанска и Глубокого. Российские террористы применяют КАБы и неуправляемые ракеты по районам Бугаевки, Волчанска, Избицкого и Волчанских Хуторов. Бьют из воздушного пространства над территорией российской федерации, с направления Белгорода и Шебекино.

Обстановка на Востоке

Продолжаются боевые действия на Лиманском направлении. Нашими защитниками отражено девять наступательных и штурмовых действий вблизи Тернов, Невского, Торского и Серебрянского Леса. В районах Дружелюбовки и Грековки враг продолжает атаковать. Достаточно активно оккупанты на направлении российские террористы применяют КАБы - семь управляемых авиабомб враг сбросил в район Северска, четыре - неподалеку Невского, и одну - вблизи Дружелюбовки.

По данным Генштаба, на Покровском направлении наиболее горячо. Количество боев за сегодня возросло до 14, из них 9 - продолжаются. Наибольшая активность врага в районе Новоалександровки.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении отбита вражеская атака возле Урожайного.

На Ореховском направлении было отражено пять попыток врага улучшить свои позиции в районах населенных пунктов Щербаки, Новопрокоповка и Малая Токмачка. Возле последнего враг задействовал авиацию - сбросил четыре авиабомбы.

На Приднепровском направлении по три КАБа российские оккупанты применили по районам Токаревки и Тягинки.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений.