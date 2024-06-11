Суд обязал Нацакадемию внутренних дел вернуть в государственную собственность земли на Дарнице стоимостью более 1,2 млрд гривен
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Киевской городской прокуратуры о возвращении в государственную собственность земельных участков площадью почти 30 га и стоимостью более 1,2 млрд гривен. Оказалось, что эти земли использовались не по целевому назначению.
Об этом говорится на сайте Киевской городской прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ .
Отмечается, что упомянутые выше земельные участки расположены на 22 км Харьковского шоссе в Дарницком районе Киева. В 1998 году земля была передана Национальной академии внутренних дел для рекреационных целей. А именно для обслуживания и эксплуатации базы отдыха и оздоровления курсантов.
Однако, прокуратура обнаружила, что земельные участки использовались для коммерческого строительства многоквартирных жилых домов, что противоречит их целевому назначению. В прокуратуре отметили, что жилая застройка этих участков приведет к невозможности их дальнейшего использования для рекреационных нужд.
На основании собранных доказательств суд удовлетворил иск прокуратуры, прекратив Нацакадемии внутренних дел право пользования земельными участками. Суд также обязал учреждение вернуть эти земли в собственность государства.
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Запрошують ДІМ КМСЄЛЬОВИХ на свої ТБ а потім ходять по МАЙДАНАХ збираючи своїми вонючими грошима партії націоналістів , а потім знову партії ОПОЗАЖОПІСТІВ а ПОТІМ НОВУ ПАТРІОТИЧНУ ГОЛОСИСТУ ПАРТІЮ ПРИТУЛ...
Й так по колу . Спносрують типу демократи реформатора СОРОСА з нашими українськими соросятами, а в той же час партії кремлівського шапкокрада та навіть Трампа -добро політтехнолог у них з ОПУЗАЖОПОЮ один з Трампом - МАНАФОРТ...
можливі обидва варіанти, як наприклад, у селі чи на селі 😂👍
але благозвучніше а змістовніше буде
У Дарниці 😂
Цікаво, землю у держвласність повернули, а ті житлові будинки, вони у чиїй власності ??
Спочатку влада рік, кілька років дозволяє залучати кошти громадян на будівництво квартир ЖК, а коли гроші вже зібрані, будинок, ЖК, об"являють незаконним, та дозволяють забудовнику який зібрав кошти не виконати обовязки по передачі квартир покупцям. Далі з подачі КМДА та мовчазної згоди поліції, заходять рейдери та покупців залякують, втратою квартир, розповідають що потрібно рятувати свої квартири, створюють кооперативи та з людей збирають кошти по другому колу, бо раніше зібрані кошти начебто вкрадені поганим забудовником (якого ніхто не притягує довідповідальності) а вони все вирішать та починають кошмаритти покупців-інвесторів. Але схема збудована так, що люди ніколи не можуть стати власниками квартир, бо будівництво не законне, але за згоди організаторів кооперативів в квартирах можна проживати під страхом, якщо не будеш здавати ім кошти а апетити у них зростають в геометричній прогресіїї, то вони відключають воду електрику та просто не пускають у будинок, бо квартира без документів.