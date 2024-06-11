Суд обязал Нацакадемию внутренних дел вернуть в государственную собственность земли на Дарнице стоимостью более 1,2 млрд гривен

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Киевской городской прокуратуры о возвращении в государственную собственность земельных участков площадью почти 30 га и стоимостью более 1,2 млрд гривен. Оказалось, что эти земли использовались не по целевому назначению.

Об этом говорится на сайте Киевской городской прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ .

Отмечается, что упомянутые выше земельные участки расположены на 22 км Харьковского шоссе в Дарницком районе Киева. В 1998 году земля была передана Национальной академии внутренних дел для рекреационных целей. А именно для обслуживания и эксплуатации базы отдыха и оздоровления курсантов.

Однако, прокуратура обнаружила, что земельные участки использовались для коммерческого строительства многоквартирных жилых домов, что противоречит их целевому назначению. В прокуратуре отметили, что жилая застройка этих участков приведет к невозможности их дальнейшего использования для рекреационных нужд.

На основании собранных доказательств суд удовлетворил иск прокуратуры, прекратив Нацакадемии внутренних дел право пользования земельными участками. Суд также обязал учреждение вернуть эти земли в собственность государства.

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