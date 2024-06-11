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Суд обязал Нацакадемию внутренних дел вернуть в государственную собственность земли на Дарнице стоимостью более 1,2 млрд гривен

Суд зобов’язав Нацакадемію внутрішніх справ повернути у державну власність землі на Дарниці вартістю понад 1,2 млрд гривень

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Киевской городской прокуратуры о возвращении в государственную собственность земельных участков площадью почти 30 га и стоимостью более 1,2 млрд гривен. Оказалось, что эти земли использовались не по целевому назначению.

Об этом говорится на сайте Киевской городской прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ .

Отмечается, что упомянутые выше земельные участки расположены на 22 км Харьковского шоссе в Дарницком районе Киева. В 1998 году земля была передана Национальной академии внутренних дел для рекреационных целей. А именно для обслуживания и эксплуатации базы отдыха и оздоровления курсантов.

Однако, прокуратура обнаружила, что земельные участки использовались для коммерческого строительства многоквартирных жилых домов, что противоречит их целевому назначению. В прокуратуре отметили, что жилая застройка этих участков приведет к невозможности их дальнейшего использования для рекреационных нужд.

На основании собранных доказательств суд удовлетворил иск прокуратуры, прекратив Нацакадемии внутренних дел право пользования земельными участками. Суд также обязал учреждение вернуть эти земли в собственность государства.

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Автор: 

земля (1947) прокуратура (5015) суд (25104) Дарница (36)


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Топ комментарии
+2
А зараз його зятьок разом з Бєнями та Ахмєтовими водить Україну політичну по вбивчій історії знищення Кремлем- бо УВЕСЬ ЇХНІЙ БІЗНЕС ЗАВЯЗАНИЙ НА ТОМУ САМОМУ КРЕМЛІВСЬКОМУ ********
Запрошують ДІМ КМСЄЛЬОВИХ на свої ТБ а потім ходять по МАЙДАНАХ збираючи своїми вонючими грошима партії націоналістів , а потім знову партії ОПОЗАЖОПІСТІВ а ПОТІМ НОВУ ПАТРІОТИЧНУ ГОЛОСИСТУ ПАРТІЮ ПРИТУЛ...
Й так по колу . Спносрують типу демократи реформатора СОРОСА з нашими українськими соросятами, а в той же час партії кремлівського шапкокрада та навіть Трампа -добро політтехнолог у них з ОПУЗАЖОПОЮ один з Трампом - МАНАФОРТ...
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11.06.2024 18:24
+2
Забудовник подастьдо наших чесних судів-отримає рішення суду, що він не знав прооборудку,таким чином узаконить будівлі і на цьому все. Схема проста, як двері
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11.06.2024 18:38
+1
Але ж це рішення ніяким чином не припинить володіння та користування житловими (і нежитловими) приміщеннями у багатоквартирних будинках, які "комерційно збудовані" на цих землях? Чи "комерційно збудоване" буде знесене (коштом забудовника(ів). разом із пожильцями) і земля повернута до "первісного стану"?
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11.06.2024 18:33
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1998 рік -УРЯД ІМЕНІ БАТЬКА ОЛІГАРХАТУ КУЧМИ- ПУСТОВАЙТЕНКА
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11.06.2024 18:17 Ответить
А зараз його зятьок разом з Бєнями та Ахмєтовими водить Україну політичну по вбивчій історії знищення Кремлем- бо УВЕСЬ ЇХНІЙ БІЗНЕС ЗАВЯЗАНИЙ НА ТОМУ САМОМУ КРЕМЛІВСЬКОМУ ********
Запрошують ДІМ КМСЄЛЬОВИХ на свої ТБ а потім ходять по МАЙДАНАХ збираючи своїми вонючими грошима партії націоналістів , а потім знову партії ОПОЗАЖОПІСТІВ а ПОТІМ НОВУ ПАТРІОТИЧНУ ГОЛОСИСТУ ПАРТІЮ ПРИТУЛ...
Й так по колу . Спносрують типу демократи реформатора СОРОСА з нашими українськими соросятами, а в той же час партії кремлівського шапкокрада та навіть Трампа -добро політтехнолог у них з ОПУЗАЖОПОЮ один з Трампом - МАНАФОРТ...
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11.06.2024 18:24 Ответить
на Дарниці та у Дарниці

можливі обидва варіанти, як наприклад, у селі чи на селі 😂👍

але благозвучніше а змістовніше буде
У Дарниці 😂
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11.06.2024 18:46 Ответить
Але ж це рішення ніяким чином не припинить володіння та користування житловими (і нежитловими) приміщеннями у багатоквартирних будинках, які "комерційно збудовані" на цих землях? Чи "комерційно збудоване" буде знесене (коштом забудовника(ів). разом із пожильцями) і земля повернута до "первісного стану"?
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11.06.2024 18:33 Ответить
щось так схоже на справи з Лаврою у Києві- ні? Занавіс спектаклю про виживанню володарів земель кацапської церкви відкритий? Чи я помиляюсь?
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11.06.2024 18:39 Ответить
У справжньому театрі справжні події відбуваються за лаштунками. А коли підіймається завіса - починається Театр. Іноді - цирк.
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11.06.2024 18:55 Ответить
наймовірніше, тепер "комерційно збудовані" стануть державними задарма для неї
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11.06.2024 18:58 Ответить
В мене "протилежна" версія: державна земля задарма стане власністю "комерційних забудовників". Ну, не так щоб задарма, але гроші, звісно, підуть не в держбюджет.
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11.06.2024 19:25 Ответить
Забудовник подастьдо наших чесних судів-отримає рішення суду, що він не знав прооборудку,таким чином узаконить будівлі і на цьому все. Схема проста, як двері
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11.06.2024 18:38 Ответить
схема проста як плінтус дверей
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11.06.2024 18:49 Ответить
А у дверей є плінтус?
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11.06.2024 19:11 Ответить
У дверей є одвірок (лутка).
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11.06.2024 19:29 Ответить
Саме так...визнають належним набувачем, належним користувачем і все перетвориться на бздюру в калюжу
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11.06.2024 18:51 Ответить
Добросовісним (!) набувачем...
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11.06.2024 19:36 Ответить
Земелькою керуює нач Академії...ВС...є такій..дивиться уважно хто його дочка і чим займається...та така поліціці скрізь.
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11.06.2024 19:15 Ответить
В Києві продали Кудряшрва, вгадайте хто))))
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11.06.2024 19:16 Ответить
Ні фіга собі ! А де посадки керівників Нац. академії ??

Цікаво, землю у держвласність повернули, а ті житлові будинки, вони у чиїй власності ??
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11.06.2024 19:59 Ответить
Ви тільки вдумайтесь -- права рука подала в суд на ліву !!! Академія що, приватна організація ? А земля приватна ? Може до суду треба було притягнути керівництво академії за нецільове використання державної землі ?!!!!!!!!! Чому це державна академія має нести відповідальність перед державою ?!!!!!
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11.06.2024 21:17 Ответить
В Києві добре налагоджена схема розводу людей на гроші при купівлі квартир в новобудовах!
Спочатку влада рік, кілька років дозволяє залучати кошти громадян на будівництво квартир ЖК, а коли гроші вже зібрані, будинок, ЖК, об"являють незаконним, та дозволяють забудовнику який зібрав кошти не виконати обовязки по передачі квартир покупцям. Далі з подачі КМДА та мовчазної згоди поліції, заходять рейдери та покупців залякують, втратою квартир, розповідають що потрібно рятувати свої квартири, створюють кооперативи та з людей збирають кошти по другому колу, бо раніше зібрані кошти начебто вкрадені поганим забудовником (якого ніхто не притягує довідповідальності) а вони все вирішать та починають кошмаритти покупців-інвесторів. Але схема збудована так, що люди ніколи не можуть стати власниками квартир, бо будівництво не законне, але за згоди організаторів кооперативів в квартирах можна проживати під страхом, якщо не будеш здавати ім кошти а апетити у них зростають в геометричній прогресіїї, то вони відключають воду електрику та просто не пускають у будинок, бо квартира без документів.
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11.06.2024 21:54 Ответить
 
 