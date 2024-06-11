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Суд зобов’язав Нацакадемію внутрішніх справ повернути у державну власність землі на Дарниці вартістю понад 1,2 млрд гривень

Суд зобов’язав Нацакадемію внутрішніх справ повернути у державну власність землі на Дарниці вартістю понад 1,2 млрд гривень

Господарський суд Києва задовольнив позов Київської міської прокуратури про повернення у державну власність земельних ділянок площею майже 30 га і вартістю понад 1,2 млрд гривень. Виявилося, що ці землі використовувалися не за цільовим призначенням.

Про це йдеться на сайті Київської міської прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ

Зазначається, що згадані вище земельні ділянки розташовані на 22 км Харківського шосе у Дарницькому районі Києва. У 1998 році земля була передана Національній академії внутрішніх справ для рекреаційних цілей. А саме для обслуговування та експлуатації бази відпочинку та оздоровлення курсантів.

Однак, прокуратура виявила, що земельні ділянки використовувалися для комерційного будівництва багатоквартирних житлових будинків, що суперечить їхньому цільовому призначенню. У прокуратурі зазначили, що житлова забудова цих ділянок призведе до неможливості їх подальшого використання для рекреаційних потреб. 

На підставі зібраних доказів суд задовольнив позов прокуратури, припинивши Нацакадемії внутрішніх справ право користування земельними ділянками. Суд також зобов'язав установу повернути ці землі у власність держави.

Читайте також: Фонд держмайна здасть державні землі в оренду на 18-25 років. Планують отримати 1 мільярд на рік

Автор: 

земля (1678) прокуратура (3682) суд (11697) Дарниця (99)


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Топ коментарі
+2
А зараз його зятьок разом з Бєнями та Ахмєтовими водить Україну політичну по вбивчій історії знищення Кремлем- бо УВЕСЬ ЇХНІЙ БІЗНЕС ЗАВЯЗАНИЙ НА ТОМУ САМОМУ КРЕМЛІВСЬКОМУ ********
Запрошують ДІМ КМСЄЛЬОВИХ на свої ТБ а потім ходять по МАЙДАНАХ збираючи своїми вонючими грошима партії націоналістів , а потім знову партії ОПОЗАЖОПІСТІВ а ПОТІМ НОВУ ПАТРІОТИЧНУ ГОЛОСИСТУ ПАРТІЮ ПРИТУЛ...
Й так по колу . Спносрують типу демократи реформатора СОРОСА з нашими українськими соросятами, а в той же час партії кремлівського шапкокрада та навіть Трампа -добро політтехнолог у них з ОПУЗАЖОПОЮ один з Трампом - МАНАФОРТ...
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11.06.2024 18:24
+2
Забудовник подастьдо наших чесних судів-отримає рішення суду, що він не знав прооборудку,таким чином узаконить будівлі і на цьому все. Схема проста, як двері
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11.06.2024 18:38
+1
Але ж це рішення ніяким чином не припинить володіння та користування житловими (і нежитловими) приміщеннями у багатоквартирних будинках, які "комерційно збудовані" на цих землях? Чи "комерційно збудоване" буде знесене (коштом забудовника(ів). разом із пожильцями) і земля повернута до "первісного стану"?
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11.06.2024 18:33
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11.06.2024 18:17 Відповісти
А зараз його зятьок разом з Бєнями та Ахмєтовими водить Україну політичну по вбивчій історії знищення Кремлем- бо УВЕСЬ ЇХНІЙ БІЗНЕС ЗАВЯЗАНИЙ НА ТОМУ САМОМУ КРЕМЛІВСЬКОМУ ********
Запрошують ДІМ КМСЄЛЬОВИХ на свої ТБ а потім ходять по МАЙДАНАХ збираючи своїми вонючими грошима партії націоналістів , а потім знову партії ОПОЗАЖОПІСТІВ а ПОТІМ НОВУ ПАТРІОТИЧНУ ГОЛОСИСТУ ПАРТІЮ ПРИТУЛ...
Й так по колу . Спносрують типу демократи реформатора СОРОСА з нашими українськими соросятами, а в той же час партії кремлівського шапкокрада та навіть Трампа -добро політтехнолог у них з ОПУЗАЖОПОЮ один з Трампом - МАНАФОРТ...
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11.06.2024 18:24 Відповісти
на Дарниці та у Дарниці

можливі обидва варіанти, як наприклад, у селі чи на селі 😂👍

але благозвучніше а змістовніше буде
У Дарниці 😂
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11.06.2024 18:46 Відповісти
Але ж це рішення ніяким чином не припинить володіння та користування житловими (і нежитловими) приміщеннями у багатоквартирних будинках, які "комерційно збудовані" на цих землях? Чи "комерційно збудоване" буде знесене (коштом забудовника(ів). разом із пожильцями) і земля повернута до "первісного стану"?
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11.06.2024 18:33 Відповісти
щось так схоже на справи з Лаврою у Києві- ні? Занавіс спектаклю про виживанню володарів земель кацапської церкви відкритий? Чи я помиляюсь?
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11.06.2024 18:39 Відповісти
У справжньому театрі справжні події відбуваються за лаштунками. А коли підіймається завіса - починається Театр. Іноді - цирк.
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11.06.2024 18:55 Відповісти
наймовірніше, тепер "комерційно збудовані" стануть державними задарма для неї
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11.06.2024 18:58 Відповісти
В мене "протилежна" версія: державна земля задарма стане власністю "комерційних забудовників". Ну, не так щоб задарма, але гроші, звісно, підуть не в держбюджет.
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11.06.2024 19:25 Відповісти
Забудовник подастьдо наших чесних судів-отримає рішення суду, що він не знав прооборудку,таким чином узаконить будівлі і на цьому все. Схема проста, як двері
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11.06.2024 18:38 Відповісти
схема проста як плінтус дверей
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11.06.2024 18:49 Відповісти
А у дверей є плінтус?
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11.06.2024 19:11 Відповісти
У дверей є одвірок (лутка).
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11.06.2024 19:29 Відповісти
Саме так...визнають належним набувачем, належним користувачем і все перетвориться на бздюру в калюжу
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11.06.2024 18:51 Відповісти
Добросовісним (!) набувачем...
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11.06.2024 19:36 Відповісти
Земелькою керуює нач Академії...ВС...є такій..дивиться уважно хто його дочка і чим займається...та така поліціці скрізь.
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11.06.2024 19:15 Відповісти
В Києві продали Кудряшрва, вгадайте хто))))
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11.06.2024 19:16 Відповісти
Ні фіга собі ! А де посадки керівників Нац. академії ??

Цікаво, землю у держвласність повернули, а ті житлові будинки, вони у чиїй власності ??
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11.06.2024 19:59 Відповісти
Ви тільки вдумайтесь -- права рука подала в суд на ліву !!! Академія що, приватна організація ? А земля приватна ? Може до суду треба було притягнути керівництво академії за нецільове використання державної землі ?!!!!!!!!! Чому це державна академія має нести відповідальність перед державою ?!!!!!
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11.06.2024 21:17 Відповісти
В Києві добре налагоджена схема розводу людей на гроші при купівлі квартир в новобудовах!
Спочатку влада рік, кілька років дозволяє залучати кошти громадян на будівництво квартир ЖК, а коли гроші вже зібрані, будинок, ЖК, об"являють незаконним, та дозволяють забудовнику який зібрав кошти не виконати обовязки по передачі квартир покупцям. Далі з подачі КМДА та мовчазної згоди поліції, заходять рейдери та покупців залякують, втратою квартир, розповідають що потрібно рятувати свої квартири, створюють кооперативи та з людей збирають кошти по другому колу, бо раніше зібрані кошти начебто вкрадені поганим забудовником (якого ніхто не притягує довідповідальності) а вони все вирішать та починають кошмаритти покупців-інвесторів. Але схема збудована так, що люди ніколи не можуть стати власниками квартир, бо будівництво не законне, але за згоди організаторів кооперативів в квартирах можна проживати під страхом, якщо не будеш здавати ім кошти а апетити у них зростають в геометричній прогресіїї, то вони відключають воду електрику та просто не пускають у будинок, бо квартира без документів.
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11.06.2024 21:54 Відповісти
 
 