Суд зобов’язав Нацакадемію внутрішніх справ повернути у державну власність землі на Дарниці вартістю понад 1,2 млрд гривень

Господарський суд Києва задовольнив позов Київської міської прокуратури про повернення у державну власність земельних ділянок площею майже 30 га і вартістю понад 1,2 млрд гривень. Виявилося, що ці землі використовувалися не за цільовим призначенням.

Про це йдеться на сайті Київської міської прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що згадані вище земельні ділянки розташовані на 22 км Харківського шосе у Дарницькому районі Києва. У 1998 році земля була передана Національній академії внутрішніх справ для рекреаційних цілей. А саме для обслуговування та експлуатації бази відпочинку та оздоровлення курсантів.

Однак, прокуратура виявила, що земельні ділянки використовувалися для комерційного будівництва багатоквартирних житлових будинків, що суперечить їхньому цільовому призначенню. У прокуратурі зазначили, що житлова забудова цих ділянок призведе до неможливості їх подальшого використання для рекреаційних потреб.

На підставі зібраних доказів суд задовольнив позов прокуратури, припинивши Нацакадемії внутрішніх справ право користування земельними ділянками. Суд також зобов'язав установу повернути ці землі у власність держави.

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