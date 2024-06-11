Суд зобов’язав Нацакадемію внутрішніх справ повернути у державну власність землі на Дарниці вартістю понад 1,2 млрд гривень
Господарський суд Києва задовольнив позов Київської міської прокуратури про повернення у державну власність земельних ділянок площею майже 30 га і вартістю понад 1,2 млрд гривень. Виявилося, що ці землі використовувалися не за цільовим призначенням.
Про це йдеться на сайті Київської міської прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що згадані вище земельні ділянки розташовані на 22 км Харківського шосе у Дарницькому районі Києва. У 1998 році земля була передана Національній академії внутрішніх справ для рекреаційних цілей. А саме для обслуговування та експлуатації бази відпочинку та оздоровлення курсантів.
Однак, прокуратура виявила, що земельні ділянки використовувалися для комерційного будівництва багатоквартирних житлових будинків, що суперечить їхньому цільовому призначенню. У прокуратурі зазначили, що житлова забудова цих ділянок призведе до неможливості їх подальшого використання для рекреаційних потреб.
На підставі зібраних доказів суд задовольнив позов прокуратури, припинивши Нацакадемії внутрішніх справ право користування земельними ділянками. Суд також зобов'язав установу повернути ці землі у власність держави.
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Запрошують ДІМ КМСЄЛЬОВИХ на свої ТБ а потім ходять по МАЙДАНАХ збираючи своїми вонючими грошима партії націоналістів , а потім знову партії ОПОЗАЖОПІСТІВ а ПОТІМ НОВУ ПАТРІОТИЧНУ ГОЛОСИСТУ ПАРТІЮ ПРИТУЛ...
Й так по колу . Спносрують типу демократи реформатора СОРОСА з нашими українськими соросятами, а в той же час партії кремлівського шапкокрада та навіть Трампа -добро політтехнолог у них з ОПУЗАЖОПОЮ один з Трампом - МАНАФОРТ...
можливі обидва варіанти, як наприклад, у селі чи на селі 😂👍
але благозвучніше а змістовніше буде
У Дарниці 😂
Цікаво, землю у держвласність повернули, а ті житлові будинки, вони у чиїй власності ??
Спочатку влада рік, кілька років дозволяє залучати кошти громадян на будівництво квартир ЖК, а коли гроші вже зібрані, будинок, ЖК, об"являють незаконним, та дозволяють забудовнику який зібрав кошти не виконати обовязки по передачі квартир покупцям. Далі з подачі КМДА та мовчазної згоди поліції, заходять рейдери та покупців залякують, втратою квартир, розповідають що потрібно рятувати свої квартири, створюють кооперативи та з людей збирають кошти по другому колу, бо раніше зібрані кошти начебто вкрадені поганим забудовником (якого ніхто не притягує довідповідальності) а вони все вирішать та починають кошмаритти покупців-інвесторів. Але схема збудована так, що люди ніколи не можуть стати власниками квартир, бо будівництво не законне, але за згоди організаторів кооперативів в квартирах можна проживати під страхом, якщо не будеш здавати ім кошти а апетити у них зростають в геометричній прогресіїї, то вони відключають воду електрику та просто не пускають у будинок, бо квартира без документів.