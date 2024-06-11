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США выделят $800 миллионов в поддержку украинской энергетики, но нужны реформы, - спецпредставитель Прицкер

пріцкер

Соединенные Штаты выделяют $824 миллиона для поддержки украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер заявила во время Конференции по восстановлению Украины, которая проходит сегодня в Берлине, передает Укринформ.

"С учетом ситуации в сфере энергетики, которая действительно является очень тяжелой, я объявляю здесь, что Соединенные Штаты предоставляют $824 миллиона долларов для поддержки украинской энергетической инфраструктуры", - сказала представительница американского правительства.

Она отметила, что США понимают, насколько серьезной является ситуация в Украине, и вместе с союзниками и друзьями в Европе упорно работают для ускорения военной, экономической и энергетической поддержки Украины.

Прицкер напомнила, что только за прошедшие 45 дней США выделили $2 млрд на поставку военного оборудования для Украины.

Она добавила, что сейчас США прорабатывают выделение $7,8 миллиарда бюджетной поддержки, а также $1,5 миллиарда для экономического восстановления Украины.

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По словам Прицкер, США, вместе с Украиной, партнерами по ЕС и Великобританией, также работают над разработкой "предпроектных" правовых рамок, чтобы значительные международные деньги, которые поступают в Украину, направлялись на конкретные проекты, которые являются эффективными и достойными банковской поддержки.

"Все эти усилия, и не только от США, но от всех наших союзников, направлены на экономическую, финансовую и энергетическую поддержку Украины. Многое зависит от того, чтобы Украина продолжала проводить реформы, чем и занимается сейчас украинская власть. Мы знаем, что это необходимо для подготовки членства в ЕС. Срочной задачей является преодоление коррупции, таможенных нарушений и "серого" рынка. Украина делает это также потому, что 8 из 10 ее граждан хотят видеть такие очень жесткие шаги", - отметила Прицкер.

Как сообщалось, ранее Национальный банк Украины принял решения, которые должны упростить кредитование восстановления энергетики и увеличить кредитный потенциал банков в полтора раза.

Автор: 

США (26743) Тарифы на электроэнергию (2169) отключение света (424) Прицкер Пенни (36)


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Слава Украине!Слава США!Смерть зелёным мародерам!
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11.06.2024 19:57 Ответить
Реформ не буде, але гроші давайте !
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11.06.2024 20:00 Ответить
Извечная тема, настохеревшая до отказа. И все её знают. 30 лет НИКАКИХ реформ в стране не проводили---абсолютно. Во время войны НИКОГДА реформ тоже не проводят. Но война позволяет проводить АМПУТАЦИЮ! Это очень быстро, и списывает мелкие неудачи. Победителей не судят! Пора рубать и не руки, а бошки! И конечно же внешнее управление. Весь кабмин и премьер вип-менеджеры с Запада! Плюс полная национализация индустрии всей. В частных руках только мелкий и частично средний бизнес. Ну нет иного выхода! Или сгинем в этой войне.
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11.06.2024 21:24 Ответить
 
 