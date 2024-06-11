Зеленский заявил о планах построить 1 гигаватт генерации в этом году

Украина имеет план как построить до 1 гигаватта мощностей маневровой газовой генерации уже в этом году, и еще 4 гигаватта - в течение следующих лет.

Об этом на Конференции по восстановлению Украины в Берлине сообщил президент Владимир Зеленский, передает "Европейская правда".

Он напомнил, что в результате вражеских ударов уничтожено уже 9 гигаватт мощности. По словам президента, пик потребления энергии в Украине прошлой зимой составлял 18 гигаватт. Следовательно, половины теперь не существует. В частности, уничтожено 80% тепловой генерации в Украине и треть гидрогенерации.

Зеленский призвал партнеров помочь с энергетическим восстановлением и сделать "все возможное и невозможное для того, чтобы сохранить имеющуюся генерацию и по максимуму восстановить утраченное".

"В более короткой перспективе мы должны реализовать также быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые возможно сейчас восстановить к зиме. Это так важно - до зимы, в течение следующих трех-четырех месяцев. Мы знаем, как это обеспечить. От вас просим оборудование с ваших, кстати, остановленных электростанций, и прямую финансовую поддержку. Это позволит отреагировать на ситуацию здесь и сейчас", - добавил глава государства.

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По словам президента, еще один элемент - высокоэффективная децентрализованная маневровая газовая генерация, которая решит вопрос дефицита энергии сегодня.

"Именно в этой области европейские и, в частности, немецкие компании являются технологическими лидерами, именно в этой области у нас есть четкий план, как построить до 1 гигаватта мощности уже в этом году... и еще 4 гигаватта - в течение следующих лет", - сказал глава государства.

Он добавил, что именно в этой области в рамках конференции будут подписаны первые контракты. "Именно для этого мы нуждаемся в вашем максимальном лидерстве, прежде всего для экспортно-кредитного финансирования проектов, а также вашей экспертизы и реального опыта", - отметил Зеленский.

Атаки на энергосистему Украины

Как сообщалось, в ночь на 1 июня враг совершил шестой массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины с 22 марта. Под атаку попали энергообъекты в пяти областях. Также серьезно повреждено оборудование двух ТЭС и двух ГЭС.

С конца марта разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.