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Новости
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На Оболонском острове высадили в 5 раз больше деревьев, чем удалили аварийных, а столетних там вообще не было, - гендиректор "Плесо"

Міст-хвиля на Оболонську набережну у Києві

Согласно выводам института археологии НАНУ, на Оболонском острове отсутствует культурный слой, поскольку этот остров искусственного происхождения и намывался только 40 лет назад. А все работы с зелеными насаждениями осуществлялись согласно актам обследования и заключению оценки воздействия на окружающую среду.

Об этом сообщил генеральный директор КП "Плесо" Вячеслав Савицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Ровно год назад, в июне прошлого года, также была информация от активистов, экологов, что якобы на острове Оболонский найдены археологические артефакты и якобы все работы должны быть остановлены. Чтобы выяснить историческую и культурную ценность этого участка, "Плесо" заключило договор с институтом археологии Национальной академии наук о выполнении археологических исследований. И получило заключение, что никакого культурного слоя там нет. Согласно исследованиям, остров был создан в 1970-1980-х годах, когда развивался Оболонский массив, путем намыва, поднятия его уровня. Он искусственного происхождения, поэтому никаких ценных слоев или объектов там нет", - сообщил Савицкий.

Именно из-за недавнего и искусственного происхождения острова никаких ценных деревьев на острове быть не могло, отметил Савицкий.

"У нас есть официальные выводы института археологии НАНУ, мы их делали для опровержения слухов о наличии там артефактов. И я говорю: какие вековые деревья, когда намыв этого острова осуществлялся в 70-80-х годах?" - сказал гендиректор "Плесо".

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Он заверил, что все работы с зелеными насаждениями на Оболонском острове осуществлялись на основе экспертных заключений и акта обследования.

"Когда начинались работы, на основе актов обследования зеленых насаждений были удалены сухостой и аварийные деревья. Это все задокументировано. Также до начала плановых работ мы прошли процедуру получения заключения ОВД - "Оценка воздействия на окружающую среду". В которой предусмотрена та деятельность, которая была осуществлена в соответствии с нашим договором с подрядной организацией. Поэтому уверяю, что все соответствующие документы были получены и все требования по соблюдению санитарных норм выполнены на 100%", - подчеркнул Савицкий.

В то же время во время реконструкции парка там высадили в 5 раз больше деревьев, чем было удалено, отметил гендиректор "Плесо".

"Аварийная рубка сухостоя и аварийных деревьев была в соотношении 1:4 или 1:5 к тем, которые сейчас там есть. То есть на один удаленный сухостой мы видим 5 новых деревьев на острове. Причем если по акту обследования убирался один аварийный тополь, то сейчас мы видим там клены, березы, елки и другие хвойные деревья", - отметил Савицкий.

Автор: 

Киев (25563) Кличко Виталий (4642) Оболонь (28) парк (172) Плесо (14)


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Топ комментарии
+10
подейкують, шо на оболонському острові знайдені рештки легендарної лод'ї засновників києва - зєлі, дєрмі, арахамі та сестри їхньої - скумбрії ))
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11.06.2024 23:25
+7
Цю зиму ми проведемо без електрики ! - заявили чиновники. Краще б ми цю зиму провели без чиновників ! ).
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11.06.2024 23:22
+4
коцапiв десь треба розвiшати?
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11.06.2024 23:34
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пАтужно !

особливо під час війни, ідіоти !!!!!!!!!!!!
в районах бойових дій згоріли десятки тисяч гектарів лісу
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11.06.2024 23:20 Ответить
Війна може тривати десятиліттями - так що залишитися без лісів?
Може 29 років в землянці жити як японець Хироо Онода?
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12.06.2024 13:22 Ответить
Цю зиму ми проведемо без електрики ! - заявили чиновники. Краще б ми цю зиму провели без чиновників ! ).
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11.06.2024 23:22 Ответить
А скiльки там тоi зими?
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11.06.2024 23:30 Ответить
Краще щоб до зими здох владімір путін, що знищує електрику.
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12.06.2024 13:24 Ответить
А я сьогодні собі шорти купив.
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11.06.2024 23:23 Ответить
Наталки більше радіють, коли їм щось купують
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11.06.2024 23:56 Ответить
подейкують, шо на оболонському острові знайдені рештки легендарної лод'ї засновників києва - зєлі, дєрмі, арахамі та сестри їхньої - скумбрії ))
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11.06.2024 23:25 Ответить
Не лод'я, а пирога.
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11.06.2024 23:33 Ответить
Малайська..???
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11.06.2024 23:39 Ответить
Кенiйський кiт тобi товарiщь.
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11.06.2024 23:42 Ответить
А в ній рештки шаурми і шашликів
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11.06.2024 23:42 Ответить
Берези нащо висаджувати - це дерево лайно, будяк буквально, виростають самі на закинутих територіях за рік разом з тополями. Тополя в сто разів краще, бо більш українське дерево ніж бєрйоза.
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11.06.2024 23:31 Ответить
коцапiв десь треба розвiшати?
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11.06.2024 23:34 Ответить
Ви обережніше з бажаннями)) бо висадять саме тополі жіночої статі)) й буде пуху більше, ніж снігу взимку))
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11.06.2024 23:39 Ответить
Я не про то, а то що і тополя і бєрйоза це дерева - захоплювачи територій, виростають самі собою на закинутих чи не доглянутих територіях. Про пух згоден - заважає, але тільки 3 тижні в рік, в іншому тополя це дерево - легені, чемпіон серед дерев по виробництву кисню.
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11.06.2024 23:44 Ответить
Якщо за ними доглядати й вчасно крону обрізати - то так. Але можна висаджувати пірамідальні, від них пуху немає. Але є інша фігня - якщо недогледіти й вони струхлявіють, то дуже гучно падають, навіть при невеликих буревіях..
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11.06.2024 23:48 Ответить
тополі доречі одні з кращих дерев по переробці азоту
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12.06.2024 00:07 Ответить
Знаю, в Києві, з 60х, Русанівку пірамідальними засадили..потім на всіх нових районах висаджували...але пухові версії - то кошмар)
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12.06.2024 00:13 Ответить
мрази вырубают древние дубы и рассказывают сказки про "неіснуючий культурний шар"!
у нас в Буче местная мафия рубила столетние дубы, на наши протесты под міськрадой называли нас проплаченной массовкой и тыкали дули...
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11.06.2024 23:37 Ответить
В Буче эти дубы были, а откуда они на Оболонском острове?
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12.06.2024 00:00 Ответить
Голосєєво ще..
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12.06.2024 00:14 Ответить
Древні дуби не там, а трохи далі - за протокою 'собаче гирло', і так- там дійсно хтось умисно випалює кожне літо старезні дуби в чудовій великій рощі. Мабуть хочуть забудувати віллами багатіїв, як по сусідству з рощею
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13.06.2024 21:50 Ответить
Квартальная шайка живёт по принципу, после нас хоть потоп, чего говорить про деревья, если им на людей плевать.
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12.06.2024 00:19 Ответить


В Киеве Оболонский остров превратится в современную территорию отдыха для киевлян.
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12.06.2024 10:56 Ответить
 
 