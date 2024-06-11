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Новини
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На Оболонському острові висадили в 5 разів більше дерев, ніж видалили аварійних, а 100-літніх там взагалі не було, - гендиректор "Плесо"

Міст-хвиля на Оболонську набережну у Києві

Згідно висновків інституту археології НАНУ, на Оболонському острові відсутній культурний шар, оскільки цей острів штучного походження і намивався лише 40 років тому. А всі роботи із зеленими насадженнями здійснювалися згідно з актами обстеження та висновком оцінки впливу на довкілля.

Про це повідомив генеральний директор КП "Плесо" Вячеслав Савицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Рівно рік тому, в червні минулого року, також була інформація від активістів, екологів, що нібито на острові Оболонський знайдено археологічні артефакти і нібито всі роботи мають бути зупинені. Щоб з’ясувати історичну та культурну цінність цієї ділянки, "Плесо" уклало договір з інститутом археології Національної академії наук про виконання археологічних досліджень. І отримало висновок, що ніякого культурного шару там немає. Згідно досліджень, острів був створений у 1970-1980-х роках, коли розвивався Оболонський масив, шляхом намиву, підняття його рівня. Він штучного походження, тож ніяких цінних шарів чи об’єктів там немає", - повідомив Савицький.

Саме через недавнє і штучне походження острова ніяких цінних дерев на острові бути не могло, зазначив Савицький.

"У нас є офіційні висновки інституту археології НАНУ, ми їх робили для спростування чуток про наявність там артефактів. І я кажу: які вікові дерева, коли намив цього острову здійснювався в 70-80-х роках?" - сказав гендиректор "Плесо".

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Він запевнив, що всі роботи із зеленими насадженнями на Оболонському острові здійснювались на основі експертних висновків та акту обстеження.

"Коли починались роботи, на основі актів обстеження зелених насаджень були видалені сухостій та аварійні дерева. Це все задокументовано. Також до початку планових робіт ми пройшли процедуру отримання висновку ОВД – "Оцінка впливу на довкілля". В якій передбачена та діяльність, яка була здійснена відповідно до нашого договору з підрядною організацією. Тому запевняю, що всі відповідні документи були отримані і всі вимоги щодо дотримання санітарних норм виконані на 100%", - підкреслив Савицький.

Водночас під час реконструкції парку там висадили в 5 разів більше дерев, ніж було видалено, зазначив гендиректор "Плесо".

"Аварійна рубка сухостою та аварійних дерев була у співвідношенні 1:4 або 1:5 до тих, які зараз там є. Тобто на один видалений сухостій ми бачимо 5 нових дерев на острові. Причому якщо по акту обстеження прибиралась одна аварійна тополя, то зараз ми бачимо там клени, берези, ялинки та інші хвойні дерева", - наголосив Савицький.

Автор: 

Київ (19524) Кличко Віталій (3515) Оболонь (31) парк (124) Плесо (12)


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Топ коментарі
+10
подейкують, шо на оболонському острові знайдені рештки легендарної лод'ї засновників києва - зєлі, дєрмі, арахамі та сестри їхньої - скумбрії ))
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11.06.2024 23:25
+7
Цю зиму ми проведемо без електрики ! - заявили чиновники. Краще б ми цю зиму провели без чиновників ! ).
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11.06.2024 23:22
+4
коцапiв десь треба розвiшати?
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11.06.2024 23:34
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пАтужно !

особливо під час війни, ідіоти !!!!!!!!!!!!
в районах бойових дій згоріли десятки тисяч гектарів лісу
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11.06.2024 23:20 Відповісти
Війна може тривати десятиліттями - так що залишитися без лісів?
Може 29 років в землянці жити як японець Хироо Онода?
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12.06.2024 13:22 Відповісти
Цю зиму ми проведемо без електрики ! - заявили чиновники. Краще б ми цю зиму провели без чиновників ! ).
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11.06.2024 23:22 Відповісти
А скiльки там тоi зими?
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11.06.2024 23:30 Відповісти
Краще щоб до зими здох владімір путін, що знищує електрику.
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12.06.2024 13:24 Відповісти
А я сьогодні собі шорти купив.
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11.06.2024 23:23 Відповісти
Наталки більше радіють, коли їм щось купують
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11.06.2024 23:56 Відповісти
подейкують, шо на оболонському острові знайдені рештки легендарної лод'ї засновників києва - зєлі, дєрмі, арахамі та сестри їхньої - скумбрії ))
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11.06.2024 23:25 Відповісти
Не лод'я, а пирога.
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11.06.2024 23:33 Відповісти
Малайська..???
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11.06.2024 23:39 Відповісти
Кенiйський кiт тобi товарiщь.
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11.06.2024 23:42 Відповісти
А в ній рештки шаурми і шашликів
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11.06.2024 23:42 Відповісти
Берези нащо висаджувати - це дерево лайно, будяк буквально, виростають самі на закинутих територіях за рік разом з тополями. Тополя в сто разів краще, бо більш українське дерево ніж бєрйоза.
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11.06.2024 23:31 Відповісти
коцапiв десь треба розвiшати?
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11.06.2024 23:34 Відповісти
Ви обережніше з бажаннями)) бо висадять саме тополі жіночої статі)) й буде пуху більше, ніж снігу взимку))
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11.06.2024 23:39 Відповісти
Я не про то, а то що і тополя і бєрйоза це дерева - захоплювачи територій, виростають самі собою на закинутих чи не доглянутих територіях. Про пух згоден - заважає, але тільки 3 тижні в рік, в іншому тополя це дерево - легені, чемпіон серед дерев по виробництву кисню.
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11.06.2024 23:44 Відповісти
Якщо за ними доглядати й вчасно крону обрізати - то так. Але можна висаджувати пірамідальні, від них пуху немає. Але є інша фігня - якщо недогледіти й вони струхлявіють, то дуже гучно падають, навіть при невеликих буревіях..
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11.06.2024 23:48 Відповісти
тополі доречі одні з кращих дерев по переробці азоту
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12.06.2024 00:07 Відповісти
Знаю, в Києві, з 60х, Русанівку пірамідальними засадили..потім на всіх нових районах висаджували...але пухові версії - то кошмар)
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12.06.2024 00:13 Відповісти
мрази вырубают древние дубы и рассказывают сказки про "неіснуючий культурний шар"!
у нас в Буче местная мафия рубила столетние дубы, на наши протесты под міськрадой называли нас проплаченной массовкой и тыкали дули...
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11.06.2024 23:37 Відповісти
В Буче эти дубы были, а откуда они на Оболонском острове?
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12.06.2024 00:00 Відповісти
Голосєєво ще..
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12.06.2024 00:14 Відповісти
Древні дуби не там, а трохи далі - за протокою 'собаче гирло', і так- там дійсно хтось умисно випалює кожне літо старезні дуби в чудовій великій рощі. Мабуть хочуть забудувати віллами багатіїв, як по сусідству з рощею
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13.06.2024 21:50 Відповісти
Квартальная шайка живёт по принципу, после нас хоть потоп, чего говорить про деревья, если им на людей плевать.
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12.06.2024 00:19 Відповісти


В Киеве Оболонский остров превратится в современную территорию отдыха для киевлян.
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12.06.2024 10:56 Відповісти
 
 