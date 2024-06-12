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Плетенчук завершил деятельность в должности спикера Сил обороны Юга

Дмитро Плетенчук

Дмитрий Плетенчук ушел с должности главы Центра стратегических коммуникаций и спикера ОК "Південь".

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые коллеги, докладываю: на данный момень моя командировка в Силы обороны Юга Украины в качестве руководителя Центра стратегических коммуникаций и спикера группировки закончена", - отметил он.

По его словам, "так было спланировано изначально". Он также попросил "не искать никаких двойных смыслов или "зрадоньки" в окончании своей деятельности на упомянутом посту.

"Свой функционал в качестве "кризисного менеджера" я выполнил и вернулся к исполнению обязанностей спикера ВМС ВС Украины. Спасибо высшему руководству за доверие и возможность получить новый руководящий опыт. Спасибо команде. Вы - настоящие профи! 177 эфиров, 15 брифингов, 19 интервью и несколько кадровых перестановок, изменение политики взаимодействия и диалог - такими для меня были эти 45 суток", - подытожил он результаты своей работы.

Также читайте: В Черном море Россия выполняет задачу только подводными лодками, - Плетенчук

Автор: 

Силы обороны юга (315) Плетенчук Дмитрий (168)


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Топ комментарии
+10
То есть завершил "карьеру" спикера в одном ведомстве и вернулся на прежнюю работу спикера в другом ведомстве?
Интересно, чем же он так "уникален", что без него не могли прочитать текст и он выполнял работу "кризисного менеджера?"

P.s. Яркая иллюстрация "перестановок в борделе"...
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12.06.2024 01:20
+6
Незабаром на екрані знову без смаку розмальована мармиза Гуменюк. Лайно не тоне.
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12.06.2024 05:51
+2
Левитан у нас один, шас в Берлине.....
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12.06.2024 02:39
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То есть завершил "карьеру" спикера в одном ведомстве и вернулся на прежнюю работу спикера в другом ведомстве?
Интересно, чем же он так "уникален", что без него не могли прочитать текст и он выполнял работу "кризисного менеджера?"

P.s. Яркая иллюстрация "перестановок в борделе"...
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12.06.2024 01:20 Ответить
Дайошь Наташу обратно.
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12.06.2024 01:29 Ответить
Левитан у нас один, шас в Берлине.....
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12.06.2024 02:39 Ответить
Так! По кількості ефірів, брифінгів та інтерв'ю з ним ніхто не зрівняється!
Абсолютний чемпіон!
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12.06.2024 08:39 Ответить
Незабаром на екрані знову без смаку розмальована мармиза Гуменюк. Лайно не тоне.
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12.06.2024 05:51 Ответить
то вона розмалбована?! я думав якась родова травма....
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12.06.2024 11:18 Ответить
Ушьол на боєвиє позіції???
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12.06.2024 06:54 Ответить
щас ви бачили його вгодовану пику?
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12.06.2024 10:03 Ответить
не заганяй, його бойова позиція на кухні)))
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12.06.2024 11:19 Ответить
Щось останнім часом посипалися речники в ЗСУ.
Може прибріхувати для Сирського із Єрмаком-Зеленським не бажають?
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12.06.2024 08:08 Ответить
Ура! Тупу мавпу мохнату прибрали подалі від тилу, поц дебільний
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12.06.2024 11:08 Ответить
 
 