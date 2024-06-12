Плетенчук завершил деятельность в должности спикера Сил обороны Юга

Дмитрий Плетенчук ушел с должности главы Центра стратегических коммуникаций и спикера ОК "Південь".

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые коллеги, докладываю: на данный момень моя командировка в Силы обороны Юга Украины в качестве руководителя Центра стратегических коммуникаций и спикера группировки закончена", - отметил он.

По его словам, "так было спланировано изначально". Он также попросил "не искать никаких двойных смыслов или "зрадоньки" в окончании своей деятельности на упомянутом посту.

"Свой функционал в качестве "кризисного менеджера" я выполнил и вернулся к исполнению обязанностей спикера ВМС ВС Украины. Спасибо высшему руководству за доверие и возможность получить новый руководящий опыт. Спасибо команде. Вы - настоящие профи! 177 эфиров, 15 брифингов, 19 интервью и несколько кадровых перестановок, изменение политики взаимодействия и диалог - такими для меня были эти 45 суток", - подытожил он результаты своей работы.

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