Плетенчук завершив діяльність на посаді речника Сил оборони Півдня

Дмитро Плетенчук пішов з посади очільника Центру стратегічних комунікацій та речника ОК "Південь".

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні колеги, доповідаю: наразі моє відрядження до Сили оборони Півдня України в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено", - зазначив він.

За його словами, "так було сплановано від початку". Він також попросив "не шукати ніяких подвійних сенсів або "зрадоньки" у закінченні своєї діяльності на згаданому посту.

"Свій функціонал в якості "кризового менеджера" я виконав і повернувся до виконання обов'язків речника ВМС ЗС України. Дякую вищому керівництву за довіру і можливість отримати новий керівний досвід. Дякую команді. Ви справжні профі! 177 етерів, 15 брифінгів, 19 інтерв'ю і кілька кадрових перестановок, зміна політики взаємодії та діалог - такими для мене були ці 45 діб", - підсумував він результати своєї роботи.

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