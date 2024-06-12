Плетенчук завершив діяльність на посаді речника Сил оборони Півдня
Дмитро Плетенчук пішов з посади очільника Центру стратегічних комунікацій та речника ОК "Південь".
Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Шановні колеги, доповідаю: наразі моє відрядження до Сили оборони Півдня України в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено", - зазначив він.
За його словами, "так було сплановано від початку". Він також попросив "не шукати ніяких подвійних сенсів або "зрадоньки" у закінченні своєї діяльності на згаданому посту.
"Свій функціонал в якості "кризового менеджера" я виконав і повернувся до виконання обов'язків речника ВМС ЗС України. Дякую вищому керівництву за довіру і можливість отримати новий керівний досвід. Дякую команді. Ви справжні профі! 177 етерів, 15 брифінгів, 19 інтерв'ю і кілька кадрових перестановок, зміна політики взаємодії та діалог - такими для мене були ці 45 діб", - підсумував він результати своєї роботи.
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Интересно, чем же он так "уникален", что без него не могли прочитать текст и он выполнял работу "кризисного менеджера?"
P.s. Яркая иллюстрация "перестановок в борделе"...
Абсолютний чемпіон!
Може прибріхувати для Сирського із Єрмаком-Зеленським не бажають?