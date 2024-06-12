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Новини
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Плетенчук завершив діяльність на посаді речника Сил оборони Півдня

Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук пішов з посади очільника Центру стратегічних комунікацій та речника ОК "Південь".

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні колеги, доповідаю: наразі моє відрядження до Сили оборони Півдня України в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено", - зазначив він.

За його словами, "так було сплановано від початку". Він також попросив "не шукати ніяких подвійних сенсів або "зрадоньки" у закінченні своєї діяльності на згаданому посту.

"Свій функціонал в якості "кризового менеджера" я виконав і повернувся до виконання обов'язків речника ВМС ЗС України. Дякую вищому керівництву за довіру і можливість отримати новий керівний досвід. Дякую команді. Ви справжні профі! 177 етерів, 15 брифінгів, 19 інтерв'ю і кілька кадрових перестановок, зміна політики взаємодії та діалог - такими для мене були ці 45 діб", - підсумував він результати своєї роботи.

Читайте: Вночі ворог застосував одну ракету "Калібр" із підводного човна, - Плетенчук

Автор: 

Сили оборони півдня (343) Плетенчук Дмитро (173)


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Топ коментарі
+10
То есть завершил "карьеру" спикера в одном ведомстве и вернулся на прежнюю работу спикера в другом ведомстве?
Интересно, чем же он так "уникален", что без него не могли прочитать текст и он выполнял работу "кризисного менеджера?"

P.s. Яркая иллюстрация "перестановок в борделе"...
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12.06.2024 01:20
+6
Незабаром на екрані знову без смаку розмальована мармиза Гуменюк. Лайно не тоне.
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12.06.2024 05:51
+2
Левитан у нас один, шас в Берлине.....
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12.06.2024 02:39
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То есть завершил "карьеру" спикера в одном ведомстве и вернулся на прежнюю работу спикера в другом ведомстве?
Интересно, чем же он так "уникален", что без него не могли прочитать текст и он выполнял работу "кризисного менеджера?"

P.s. Яркая иллюстрация "перестановок в борделе"...
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12.06.2024 01:20 Відповісти
Дайошь Наташу обратно.
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12.06.2024 01:29 Відповісти
Левитан у нас один, шас в Берлине.....
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12.06.2024 02:39 Відповісти
Так! По кількості ефірів, брифінгів та інтерв'ю з ним ніхто не зрівняється!
Абсолютний чемпіон!
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12.06.2024 08:39 Відповісти
Незабаром на екрані знову без смаку розмальована мармиза Гуменюк. Лайно не тоне.
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12.06.2024 05:51 Відповісти
то вона розмалбована?! я думав якась родова травма....
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12.06.2024 11:18 Відповісти
Ушьол на боєвиє позіції???
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12.06.2024 06:54 Відповісти
щас ви бачили його вгодовану пику?
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12.06.2024 10:03 Відповісти
не заганяй, його бойова позиція на кухні)))
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12.06.2024 11:19 Відповісти
Щось останнім часом посипалися речники в ЗСУ.
Може прибріхувати для Сирського із Єрмаком-Зеленським не бажають?
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12.06.2024 08:08 Відповісти
Ура! Тупу мавпу мохнату прибрали подалі від тилу, поц дебільний
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12.06.2024 11:08 Відповісти
 
 