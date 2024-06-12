РФ отправляет достаточно профессиональные ДРГ на границу с Украиной, против них применяют тактические приемы, - ОСГВ "Северск"
Россия отправляет достаточно профессиональные диверсионно-разведывательные группы для проникновения через украинскую границу. Против них используются тактические приемы.
Об этом сказал спикер ОСГВ "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Наша разведка отслеживает действия сил, находящихся по ту сторону границы. И, конечно, все время - и в прошлом году, и в этом году, и зимой, и весной - здесь работают профессиональные диверсанты именно со стороны РФ. Не нужно недооценивать врага", - рассказал он.
По его словам, ВСУ применяют некоторые тактические приемы против этих ДРГ, чтобы даже на подходе к границе была возможность выявлять и уничтожать группы оккупантов.
Относительно кадыровцев в составе ДРГ Мысник отметил, что у них нет информации о ДРГ или разведчиках со стороны России. Как правило, больше всего кадыровцы выполняют задачи как заградительные отряды.
В ОСГВ "Северск" добавили, что, как показывает опыт, в штурмовых или разведгруппах их не очень активно применяли.
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