РФ відправляє досить професійні ДРГ на кордон з Україною, проти них застосовують тактичні прийоми, - ОТУВ "Сіверськ"

Росія відправляє досить професійні диверсійно-розвідувальні групи для проникнення через український кордон. Проти них використовуються тактичні прийоми.

Про це сказав речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в етері телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша розвідка відстежує дії сил, що знаходяться по той бік кордону. І, звичайно, весь час - і торік, і цього року, і взимку, і навесні - тут працюють професійні диверсанти саме з боку РФ. Не потрібно недооцінювати ворога", - розповів він.

За його словами, ЗСУ застосовують деякі тактичні прийоми проти цих ДРГ, щоб навіть на підході до кордону була можливість виявляти й знищувати групи окупантів.

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Щодо кадировців у складі ДРГ Мисник зазначив, що у них немає інформації про ДРГ або розвідників з боку Росії. Як правило, найбільше кадировці виконують завдання як загороджувальні загони.

В ОТУВ "Сіверськ" додали, що, як показує досвід, у штурмових чи розвідгрупах їх не дуже активно застосовували.

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