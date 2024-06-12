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Новини Війна
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РФ відправляє досить професійні ДРГ на кордон з Україною, проти них застосовують тактичні прийоми, - ОТУВ "Сіверськ"

РФ залучає професійні ДРГ на кордоні з Україною

Росія відправляє досить професійні диверсійно-розвідувальні групи для проникнення через український кордон. Проти них використовуються тактичні прийоми.

Про це сказав речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в етері телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша розвідка відстежує дії сил, що знаходяться по той бік кордону. І, звичайно, весь час - і торік, і цього року, і взимку, і навесні - тут працюють професійні диверсанти саме з боку РФ. Не потрібно недооцінювати ворога", - розповів він.

За його словами, ЗСУ застосовують деякі тактичні прийоми проти цих ДРГ, щоб навіть на підході до кордону була можливість виявляти й знищувати групи окупантів.

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Щодо кадировців у складі ДРГ Мисник зазначив, що у них немає інформації про ДРГ або розвідників з боку Росії. Як правило, найбільше кадировці виконують завдання як загороджувальні загони.

В ОТУВ "Сіверськ" додали, що, як показує досвід, у штурмових чи розвідгрупах їх не дуже активно застосовували.

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Автор: 

кордон (4773) ДРГ (107)


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Не хочу розводити паніку, але розведу)
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12.06.2024 09:58 Відповісти
Ясна річ, що путлерівці не будуть направляти кадирівців на убой. Цих щурів ефективніше використовувати як пугало для самих кацапських вояк!
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12.06.2024 09:39 Відповісти
кацапське лайно з типовим кацапським погонялом для чогось приперлося в український паблік
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12.06.2024 09:48 Відповісти
 
 