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Новости
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Более 480 групп, которые помогали незаконно пересечь границу, разоблачены с начала полномасштабного вторжения, - ГПСУ

Незаконний перетин кордону. Статистика від початку повномасштабного вторгнення

С начала полномасштабного вторжения РФ было разоблачено более 480 преступных групп, которые помогали незаконно пересечь границу.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"За время военного положения уже разоблачены более 480 преступных групп, которые специализировались на том, что обещали содействие в незаконном пересечении гражданам", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в туристических районах Буковины и Франковщины пограничники работают в усиленном режиме.

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Автор: 

Госпогранслужба (6447) граница (5272) Демченко Андрей (285)


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Рынок. Есть спрос, будет предложение.
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12.06.2024 15:09 Ответить
Цифра неприємна!
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12.06.2024 15:14 Ответить
Складається враження що працює державна програма по виведенні ухилянтів за кордон.
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12.06.2024 15:18 Ответить
В каждую такую "группу" входило не менее 3-5 человек, т.е. речь идет о 2400 людях (минимум), которые были связаны с незаконной переправкой людей.
Эти люди в тюрьме? Эти люди в ВСУ? 2400 человек - это почти бригада.
Ответ прост. Суммы за переправку сами знаете, т.е. это очень не бедные люди. Порешали. Без всяких уголовок и ТЦК.
И почему у нас такая катасторофа с мобилизацией? Может поэтому. В том числе.

И кстати, отправка за преступление на фронт - это не наказание, это - справедливость. Или всех, или никого.
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12.06.2024 15:26 Ответить
це вже можно вважати "другим фронтом", чи ще ні?
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12.06.2024 15:41 Ответить
Централізація?!
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12.06.2024 18:57 Ответить
 
 