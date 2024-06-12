Более 480 групп, которые помогали незаконно пересечь границу, разоблачены с начала полномасштабного вторжения, - ГПСУ
С начала полномасштабного вторжения РФ было разоблачено более 480 преступных групп, которые помогали незаконно пересечь границу.
Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"За время военного положения уже разоблачены более 480 преступных групп, которые специализировались на том, что обещали содействие в незаконном пересечении гражданам", - рассказал он.
Ранее сообщалось, что в туристических районах Буковины и Франковщины пограничники работают в усиленном режиме.
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Эти люди в тюрьме? Эти люди в ВСУ? 2400 человек - это почти бригада.
Ответ прост. Суммы за переправку сами знаете, т.е. это очень не бедные люди. Порешали. Без всяких уголовок и ТЦК.
И почему у нас такая катасторофа с мобилизацией? Может поэтому. В том числе.
И кстати, отправка за преступление на фронт - это не наказание, это - справедливость. Или всех, или никого.