Понад 480 груп, які допомагали незаконно перетнути кордон, викрито від початку повномасштабного вторгнення, - ДПСУ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ було викрито понад 480 злочинних груп, які допомагали незаконно перетнути кордон.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"За час воєнного стану вже викрито більш як 480 злочинних груп, які спеціалізувалися на тому, що обіцяли сприяння в незаконному перетині громадянам", - розповів він.

Раніше повідомлялось, що у туристичних районах Буковини та Франківщини прикордонники працюють у посиленому режимі.

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