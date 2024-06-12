Понад 480 груп, які допомагали незаконно перетнути кордон, викрито від початку повномасштабного вторгнення, - ДПСУ
Від початку повномасштабного вторгнення РФ було викрито понад 480 злочинних груп, які допомагали незаконно перетнути кордон.
Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"За час воєнного стану вже викрито більш як 480 злочинних груп, які спеціалізувалися на тому, що обіцяли сприяння в незаконному перетині громадянам", - розповів він.
Раніше повідомлялось, що у туристичних районах Буковини та Франківщини прикордонники працюють у посиленому режимі.
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Эти люди в тюрьме? Эти люди в ВСУ? 2400 человек - это почти бригада.
Ответ прост. Суммы за переправку сами знаете, т.е. это очень не бедные люди. Порешали. Без всяких уголовок и ТЦК.
И почему у нас такая катасторофа с мобилизацией? Может поэтому. В том числе.
И кстати, отправка за преступление на фронт - это не наказание, это - справедливость. Или всех, или никого.