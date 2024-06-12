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Понад 480 груп, які допомагали незаконно перетнути кордон, викрито від початку повномасштабного вторгнення, - ДПСУ

Незаконний перетин кордону. Статистика від початку повномасштабного вторгнення

Від початку повномасштабного вторгнення РФ було викрито понад 480 злочинних груп, які допомагали незаконно перетнути кордон.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"За час воєнного стану вже викрито більш як 480 злочинних груп, які спеціалізувалися на тому, що обіцяли сприяння в незаконному перетині громадянам", - розповів він.

Раніше повідомлялось, що у туристичних районах Буковини та Франківщини прикордонники працюють у посиленому режимі.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6016) кордон (4773) Демченко Андрій (351)


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12.06.2024 15:09 Відповісти
Цифра неприємна!
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12.06.2024 15:14 Відповісти
Складається враження що працює державна програма по виведенні ухилянтів за кордон.
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12.06.2024 15:18 Відповісти
В каждую такую "группу" входило не менее 3-5 человек, т.е. речь идет о 2400 людях (минимум), которые были связаны с незаконной переправкой людей.
Эти люди в тюрьме? Эти люди в ВСУ? 2400 человек - это почти бригада.
Ответ прост. Суммы за переправку сами знаете, т.е. это очень не бедные люди. Порешали. Без всяких уголовок и ТЦК.
И почему у нас такая катасторофа с мобилизацией? Может поэтому. В том числе.

И кстати, отправка за преступление на фронт - это не наказание, это - справедливость. Или всех, или никого.
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12.06.2024 15:26 Відповісти
це вже можно вважати "другим фронтом", чи ще ні?
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12.06.2024 15:41 Відповісти
Централізація?!
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12.06.2024 18:57 Відповісти
 
 