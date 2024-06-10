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кордон (4641) прикордонники (1086) перевірка (1208)

У туристичних районах Прикарпаття прикордонники посилено працюють на підставі наказів про додаткові обмежувальні заходи, - ДПСУ

У туристичних районах Прикарпаття прикордонники посилено працюють на підставі наказів про додаткові обмежувальні заходи, - ДПСУ

У туристичних районах Буковини та Франківщини прикордонники посилено працюють на підставі наказів комендантів цих областей про додаткові обмежувальні заходи, які пов’язані з воєнним станом.

Про це розповів у коментарі "УП" помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

УП з посиланням на місцеві ЗМІ зазначає, що на залізничних станціях, таких як Ворохта, Татарів та Вороненко в Івано-Франківській області, прикордонники перевіряють документи у громадян і "активно шукають ухилянтів".

Помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв прокоментував цю інформацію. Він пояснив, що його колеги керуються наказом коменданта Івано-Франківської області та міста Івано-Франківськ від квітня 2024 року щодо запровадження додаткових заходів особливого режиму, який передбачає певні обмеження, зокрема й у пересуванні.

Заруднєв додав, що цей наказ тимчасовий, але часові рамки закінчення його дії наразі не визначені.

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"Прикордонники спільно з представниками ТЦК та СП і поліцейськими патрулюють зокрема залізничні вокзали, та перевіряють документи в громадян. На запит правоохоронців громадянин має пред'явити документ, що засвідчує його особу, чоловікам обов'язково мати при собі військово-обліковий документ", - розповів він.

Представник прикордонної служби також нагадав про спецрежим, який був запроваджений урядом у грудні 2023 року. Він вимагає обов’язкового дозволу від ДПСУ на перебування в прикордонній смузі завширшки у п’ять кілометрів від лінії державного кордону.

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Топ коментарі
+15
Скільки ж там ухилянтів в формі!?
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10.06.2024 19:09
+14
Ну не воювати ж їм, бо не для того вони у військо йшли та свого часу платили чималі суми за вступ в Хмельницьку академію прикордонних військ, а потім ще й за розподіл на західний кордон, а ще ж є блатники з військових династій. Та оскільки воювати комусь треба, то полюють на небагатих цивільних - так добре і комфортно ховатися за їх спинами отримуючи пільги, чималу платню та ранню пенсію.
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10.06.2024 19:41
+11
ті що ловлять? тих дохріна.. в дспу влаштувались, і батальони охороняють наш західний кордон від коварних європейців
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10.06.2024 19:20
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спочатку закарпаття стало забороненою зоною, чи є в тебе доки, чи немає. тепер от прикарпаття)
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10.06.2024 19:06 Відповісти
Скільки ж там ухилянтів в формі!?
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10.06.2024 19:09 Відповісти
ті що ловлять? тих дохріна.. в дспу влаштувались, і батальони охороняють наш західний кордон від коварних європейців
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10.06.2024 19:20 Відповісти
Ну от тобі, навіщо, сидячи в усть - зажопінську, цікавитися " що там у Ворохті" ?
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10.06.2024 19:29 Відповісти
Сказав хробак із дупи.
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10.06.2024 19:34 Відповісти
Західний кордон все більше і більше починає нагадувати берлінську стіну...
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10.06.2024 19:28 Відповісти
Мало підорів зловити, головне цих пєдіків результативно використати для перемоги УКраїни.
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10.06.2024 19:47 Відповісти
так важко ж.. їм вже зброю дали, як їх тепер зловиш на фронт..
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10.06.2024 19:50 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/10/7460083/ ...для ДПСУ дані застосунку "Резерв+" не є військово-обліковим документом -ред

зе! ну як же так??
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10.06.2024 19:32 Відповісти
Те кто настроили санаториев,гостиниц и лечебно-развлекательных комплексов-безумно наверное счастливы...Потому что обычному украинцу поехать на лечение даже на бальнеологические курорты сейчас в тот район,это все равно что в 1942 поехать на лечение в окрестности Берхтесгадена....
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10.06.2024 19:40 Відповісти
Ну не воювати ж їм, бо не для того вони у військо йшли та свого часу платили чималі суми за вступ в Хмельницьку академію прикордонних військ, а потім ще й за розподіл на західний кордон, а ще ж є блатники з військових династій. Та оскільки воювати комусь треба, то полюють на небагатих цивільних - так добре і комфортно ховатися за їх спинами отримуючи пільги, чималу платню та ранню пенсію.
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10.06.2024 19:41 Відповісти
Справжня зелена гвардія.
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10.06.2024 19:45 Відповісти
Стільки ухилянтів по всій країні ловлять цивільних.... Навіть коменданти є.... У званні адміралів прикордонних військ. Ні, такого не може бути. Це все рашистське ІПСО.
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10.06.2024 19:58 Відповісти
Відкрию "таємницю":
На західному кордоні у нас другий фронт!
І насиченість прикордонників не менша, ніж військових на "першому фронті"...
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10.06.2024 19:59 Відповісти
Помічник, керується наказом коменданта, дозвіл ДПСУ, ТЦК, СП, правоохоронці, ціла армія!!!!!активно перевіряють документи.... Якесь задзеркалля... В нас загроза в країні звідки? Ворохта за 5 км від кордону? Чи мені повилазило?
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10.06.2024 20:16 Відповісти
А чому скромно обминають Буковель? Напевно, старі мапи??
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10.06.2024 20:21 Відповісти
Прошем пана, це "вільна" економічна ЗОНА...Туди нє пущяють
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10.06.2024 21:56 Відповісти
чоловікам обов'язково мати при собі військово-обліковий документ ??? А мне вторая трудовая книжка и нахер не впала, пусть шмыгальё само носит
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10.06.2024 20:30 Відповісти
ЗОНА "У"!!!
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10.06.2024 21:08 Відповісти
Тату,ти що робив під час війни? Кордон пильнував)) Щоб ворог не пройшой? Ні, щоб свої не розбіглися
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10.06.2024 21:20 Відповісти
Вільні люди, вільної країни...
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10.06.2024 22:41 Відповісти
 
 