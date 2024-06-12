Два дистрибьютора лекарств искусственно повышали цены в течение 4 лет, – АМКУ

Антимонопольный комитет Украины сообщил о начале рассмотрения дела против двух компаний-поставщиков медицинских препаратов, которые в 2019-2023 годах сотрудничали для создания антиконкурентных условий на рынке безрецептурных лекарств.

В частности, речь идет об украинской компании ООО "БаДМ" и украинско-эстонском предприятии "Оптима-Фарм", сообщает АМКУ.

"Распоряжением государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины начато рассмотрение дела по признакам совершения обществом с ограниченной ответственностью "БаДМ" и совместным украинско-эстонским предприятием "Оптима-Фарм, ЛТД" нарушения, предусмотренного пунктом 1 статьи 50 и частью третьей статьи 6 Закона Украины "О защите экономической конкуренции"", - говорится в публикации на сайте Комитета.

Правоохранители установили, что в указанный период обе компании без ведома фармацевтических предприятий-производителей занимались согласованным искусственным ценообразованием на такие популярные лекарственные средства, как "Спазмалгон", "Эвказолин аква" и ряд других. Об этом свидетельствует одинаковая динамика повышения цен и похожее поведение по ценообразованию. При этом проведенный специалистами АМКУ анализ ситуации на рынке фармацевтических препаратов, в том числе показателей себестоимости от производителей, не показал каких-либо объективных причин для такого явления. Компании "БаДМ" и "Оптима-Фарм" позиционируют себя как ведущие дистрибьюторы лекарственных средств в Украине; в частности, на сайте ООО "БаДМ" утверждается, что каждый второй товар на аптечных полках поставлен именно этой компанией.