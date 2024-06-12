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Новости
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Два дистрибьютора лекарств искусственно повышали цены в течение 4 лет, – АМКУ

ліки

Антимонопольный комитет Украины сообщил о начале рассмотрения дела против двух компаний-поставщиков медицинских препаратов, которые в 2019-2023 годах сотрудничали для создания антиконкурентных условий на рынке безрецептурных лекарств.

В частности, речь идет об украинской компании ООО "БаДМ" и украинско-эстонском предприятии "Оптима-Фарм", сообщает АМКУ.

"Распоряжением государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины начато рассмотрение дела по признакам совершения обществом с ограниченной ответственностью "БаДМ" и совместным украинско-эстонским предприятием "Оптима-Фарм, ЛТД" нарушения, предусмотренного пунктом 1 статьи 50 и частью третьей статьи 6 Закона Украины "О защите экономической конкуренции"", - говорится в публикации на сайте Комитета.

Правоохранители установили, что в указанный период обе компании без ведома фармацевтических предприятий-производителей занимались согласованным искусственным ценообразованием на такие популярные лекарственные средства, как "Спазмалгон", "Эвказолин аква" и ряд других. Об этом свидетельствует одинаковая динамика повышения цен и похожее поведение по ценообразованию. При этом проведенный специалистами АМКУ анализ ситуации на рынке фармацевтических препаратов, в том числе показателей себестоимости от производителей, не показал каких-либо объективных причин для такого явления. Компании "БаДМ" и "Оптима-Фарм" позиционируют себя как ведущие дистрибьюторы лекарственных средств в Украине; в частности, на сайте ООО "БаДМ" утверждается, что каждый второй товар на аптечных полках поставлен именно этой компанией.

 

Автор: 

лекарства (1224) Антимонопольный комитет (483)


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Топ комментарии
+7
Пошукайте ще їхніх подільників депутатів, що хочуть заблокувати tabletki.ua, щоб позбутися конкуренції.
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12.06.2024 16:03
+4
Насмішили. А фармацептичні підприємства перевіряти будуть? От хто дере шкури і отримує наднад прибутки.
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12.06.2024 16:02
+4
забийте в гуглі:голова антимонопольного комітету України звязки з ЗЄлєнським

і упс, хто б міг таке подумати ?
"Як родина ставленика Зеленського Кириленка (голова АМК) «обросла» елітним майном на 70 мільйонів під час війни (розслідування

https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-kyrylenko-mayno-70-milyoniv/32871807.html) https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-kyrylenko-mayno-70-milyoniv/32871807.html)

"откуда деньжищі ? з аптеки, вєстімо !"
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12.06.2024 16:06
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Насмішили. А фармацептичні підприємства перевіряти будуть? От хто дере шкури і отримує наднад прибутки.
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12.06.2024 16:02 Ответить
Ну - для фармацевтів заробити на ліках - це св"яте
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12.06.2024 16:03 Ответить
Як і для будь якого іншого бізнесу. Чи ви сподіваєтесь, що бізнес в нуль буде працювати?
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12.06.2024 16:31 Ответить
Наші привикли на хапок - шоб все і зразу
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12.06.2024 17:30 Ответить
Це правда
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12.06.2024 22:36 Ответить
Пошукайте ще їхніх подільників депутатів, що хочуть заблокувати tabletki.ua, щоб позбутися конкуренції.
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12.06.2024 16:03 Ответить
забийте в гуглі:голова антимонопольного комітету України звязки з ЗЄлєнським

і упс, хто б міг таке подумати ?
"Як родина ставленика Зеленського Кириленка (голова АМК) «обросла» елітним майном на 70 мільйонів під час війни (розслідування

https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-kyrylenko-mayno-70-milyoniv/32871807.html) https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-kyrylenko-mayno-70-milyoniv/32871807.html)

"откуда деньжищі ? з аптеки, вєстімо !"
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12.06.2024 16:06 Ответить
Ото козли .
А у наших аптеках штучно не підвищують,все природньо.З кожним слідуючи візитом на 2-5 грн,але не штучно і регулярно.
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12.06.2024 16:15 Ответить
Чомусь знову розгул шахрайства з 2019.
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12.06.2024 16:17 Ответить
Хтось ще здивований? Якщо копнути глибше, то стане зрозуміло, щовсі дистриб'ютори не святі
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12.06.2024 16:50 Ответить
дотягнулися до ласого шматка. вангую - ліки почнуть дорожчати та зникати з полиць вже сьогодні
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12.06.2024 17:42 Ответить
Обидві компанії входять до 200 найбільших і мають притомну рентабельність
(близько 10%, на відміну від Київстару та Водафону з їх 40+%).
Антимонопольний комітет всю свою історію був "тут бачу, тут не бачу".
Годівничка.

https://biz.censor.net/resonance/3487891/*************************************************************
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12.06.2024 18:31 Ответить
 
 