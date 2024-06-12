Два дистриб’ютори ліків штучно підвищували ціни протягом 4 років, – АМКУ

Антимонопольний комітет України повідомив про початок розгляду справи проти двох компаній-постачальників медичних препаратів, які у 2019-2023 роках співпрацювали задля створення антиконкурентних умов на ринку безрецептурних ліків.

Зокрема, йдеться про українську компанію ТОВ "БаДМ" та українсько-естонське підприємство "Оптіма-Фарм", повідомляє АМКУ.

"Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України розпочато розгляд справи за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю "БаДМ" та спільним українсько-естонським підприємством "Оптіма-Фарм, ЛТД" порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50 та частиною третьою статі 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції"", – йдеться у публікації на сайті Комітету.

Правоохоронці встановили, що у зазначений період обидві компанії без відома фармацевтичних підприємств-виробників займалися узгодженим штучним ціноутворенням на такі популярні лікарські засоби, як "Спазмалгон", "Евказолін аква" та низку інших. Про це свідчить однакова динаміка підвищення цін та схожа поведінка щодо ціноутворення. При цьому проведений фахівцями АМКУ аналіз ситуації на ринку фармацевтичних препаратів, в тому числі показників собівартості від виробників, не показав будь-яких об’єктивних причин для такого явища. Компанії "БаДМ" та "Оптіма-Фарм" позиціонують себе як провідні дистриб’ютори лікарських засобів в Україні; зокрема, на сайті ТОВ "БаДМ" стверджується, що кожен другий товар на аптечних полицях поставлений саме цією компанією.