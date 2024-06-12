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Новини
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Два дистриб’ютори ліків штучно підвищували ціни протягом 4 років, – АМКУ

ліки

Антимонопольний комітет України повідомив про початок розгляду справи проти двох компаній-постачальників медичних препаратів, які у 2019-2023 роках співпрацювали задля створення антиконкурентних умов на ринку безрецептурних ліків.

Зокрема, йдеться про українську компанію ТОВ "БаДМ" та українсько-естонське підприємство "Оптіма-Фарм", повідомляє АМКУ.

"Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України розпочато розгляд справи за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю "БаДМ" та спільним українсько-естонським підприємством "Оптіма-Фарм, ЛТД" порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50 та частиною третьою статі 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції"", – йдеться у публікації на сайті Комітету.

Правоохоронці встановили, що у зазначений період обидві компанії без відома фармацевтичних підприємств-виробників займалися узгодженим штучним ціноутворенням на такі популярні лікарські засоби, як "Спазмалгон", "Евказолін аква" та низку інших. Про це свідчить однакова динаміка підвищення цін та схожа поведінка щодо ціноутворення. При цьому проведений фахівцями АМКУ аналіз ситуації на ринку фармацевтичних препаратів, в тому числі показників собівартості від виробників, не показав будь-яких об’єктивних причин для такого явища. Компанії "БаДМ" та "Оптіма-Фарм" позиціонують себе як провідні дистриб’ютори лікарських засобів в Україні; зокрема, на сайті ТОВ "БаДМ" стверджується, що кожен другий товар на аптечних полицях поставлений саме цією компанією.

 

Автор: 

ліки (1325) Антимонопольний комітет (1770)


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Топ коментарі
+7
Пошукайте ще їхніх подільників депутатів, що хочуть заблокувати tabletki.ua, щоб позбутися конкуренції.
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12.06.2024 16:03
+4
Насмішили. А фармацептичні підприємства перевіряти будуть? От хто дере шкури і отримує наднад прибутки.
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12.06.2024 16:02
+4
забийте в гуглі:голова антимонопольного комітету України звязки з ЗЄлєнським

і упс, хто б міг таке подумати ?
"Як родина ставленика Зеленського Кириленка (голова АМК) «обросла» елітним майном на 70 мільйонів під час війни (розслідування

https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-kyrylenko-mayno-70-milyoniv/32871807.html) https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-kyrylenko-mayno-70-milyoniv/32871807.html)

"откуда деньжищі ? з аптеки, вєстімо !"
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12.06.2024 16:06
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Насмішили. А фармацептичні підприємства перевіряти будуть? От хто дере шкури і отримує наднад прибутки.
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12.06.2024 16:02 Відповісти
Ну - для фармацевтів заробити на ліках - це св"яте
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12.06.2024 16:03 Відповісти
Як і для будь якого іншого бізнесу. Чи ви сподіваєтесь, що бізнес в нуль буде працювати?
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12.06.2024 16:31 Відповісти
Наші привикли на хапок - шоб все і зразу
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12.06.2024 17:30 Відповісти
Це правда
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12.06.2024 22:36 Відповісти
Пошукайте ще їхніх подільників депутатів, що хочуть заблокувати tabletki.ua, щоб позбутися конкуренції.
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12.06.2024 16:03 Відповісти
забийте в гуглі:голова антимонопольного комітету України звязки з ЗЄлєнським

і упс, хто б міг таке подумати ?
"Як родина ставленика Зеленського Кириленка (голова АМК) «обросла» елітним майном на 70 мільйонів під час війни (розслідування

https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-kyrylenko-mayno-70-milyoniv/32871807.html) https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-kyrylenko-mayno-70-milyoniv/32871807.html)

"откуда деньжищі ? з аптеки, вєстімо !"
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12.06.2024 16:06 Відповісти
Ото козли .
А у наших аптеках штучно не підвищують,все природньо.З кожним слідуючи візитом на 2-5 грн,але не штучно і регулярно.
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12.06.2024 16:15 Відповісти
Чомусь знову розгул шахрайства з 2019.
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12.06.2024 16:17 Відповісти
Хтось ще здивований? Якщо копнути глибше, то стане зрозуміло, щовсі дистриб'ютори не святі
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12.06.2024 16:50 Відповісти
дотягнулися до ласого шматка. вангую - ліки почнуть дорожчати та зникати з полиць вже сьогодні
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12.06.2024 17:42 Відповісти
Обидві компанії входять до 200 найбільших і мають притомну рентабельність
(близько 10%, на відміну від Київстару та Водафону з їх 40+%).
Антимонопольний комітет всю свою історію був "тут бачу, тут не бачу".
Годівничка.

https://biz.censor.net/resonance/3487891/*************************************************************
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12.06.2024 18:31 Відповісти
 
 