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Новости
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Интерпайп передал 90 РЭБов на Донецкое и Запорожское направления

Новости компаний

Компания Интерпайп Виктора Пинчука передала военным 90 установок РЭБ для защиты техники и позиций на Донецком и Запорожском направлениях.

Об этом сообщает официальная страница Интерпайп в Фейсбук.

Переданные установки РЭБ защищают украинскую военную технику и позиции украинских защитников от вражеских дронов, в частности fpv. Такие РЭБы в радиусе своего действия блокируют управление большинства малых БПЛА. Беспилотники, которые атакуют, теряют управление и падают, не достигая целей. Установки используются во время непосредственной атаки, они работают в общей системе РЭБ службы бригад. "Мы системно поддерживаем военных с начала полномасштабного вторжения и оперативно реагируем на запросы, которые меняются в зависимости от текущих задач боевых подразделений. Сейчас обеспечение военных средствами РЭБ на Донецком и Запорожском направлениях - такое же важное, как и обеспечение дронами. Мы на постоянной связи с техническими специалистами бригадных служб радиоэлектронной борьбы, быстро закупаем и передаем то, в чем они нуждаются", - отмечает Людмила Новак, руководитель направления Интерпайп по помощи военным.

реб інтерпайп
реб інтерпайп
реб інтерпайп

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Автор: 

Интерпайп (30) РЭБ (131)


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Копійки Пінчука…

Таких дівайсів потрібно не 90, а 900. Або 9000. І це для него не фінансова проблема…
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12.06.2024 16:42 Ответить
А чому так скромно передала , без фото і відео , де ті що приймають і ті що дарують , чому Порошенко не встидається передавати на камеру зі свідками а пінчук боїться ?
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12.06.2024 16:42 Ответить
Там достатньо прихлебателів тіпу притули,лячена,стерні(і нашим і вашим і про себе не забути).
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12.06.2024 17:28 Ответить
Боїться путіна обідити!
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13.06.2024 06:51 Ответить
Де літаки що ти купив для ЗСУ? Олігарх номер 2…
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12.06.2024 16:43 Ответить
Навідь тут збрехав! На фото їх не 90, а 60!!! (15х4)
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12.06.2024 16:47 Ответить
Тіпа, я також дав!
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13.06.2024 06:50 Ответить
 
 