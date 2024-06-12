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Новини
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Інтерпайп передав 90 РЕБів на Донецький та Запорізький напрямки

Новини компаній

Компанія Інтерпайп Віктора Пінчука передала військовим 90 установок РЕБ для захисту техніки та позицій на Донецькому та Запорізькому напрямках.

Про це повідомляє офіційна сторінка Інтерпайп у Фейсбук.

  Передані установки РЕБ захищають українську військову техніку та позиції українських захисників від ворожих дронів, зокрема fpv. Такі РЕБи у радіусі своєї дії блокують управління більшості малих БПЛА. Безпілотники, що атакують, втрачають керування та падають, не досягаючи цілей. Установки використовуються під час безпосередньої атаки, вони працюють у загальний системі РЕБ служби бригад. "Ми системно підтримуємо військових з початку повномасштабного вторгнення та оперативно реагуємо на запити, які змінюються в залежності від поточних задач бойових підрозділів. Наразі забезпечення військових засобами РЕБ на Донецькому та Запорізькому напрямках – таке ж важливе, як і забезпечення дронами. Ми за постійному зв’язку із технічними фахівцями бригадних служб радіоелектронної боротьби, швидко закуповуємо та передаємо те, що вони потребують", – зазначає Людмила Новак, керівник напрямку Інтерпайп з допомоги військовим.

 реб інтерпайп
реб інтерпайп
реб інтерпайп

Читайте: FPV-дрони та мавіки отримали військові на Харківському та Донецькому напрямках від компанії "Інтерпайп"

Автор: 

Інтерпайп (207) РЕБ (157)


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Копійки Пінчука…

Таких дівайсів потрібно не 90, а 900. Або 9000. І це для него не фінансова проблема…
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12.06.2024 16:42 Відповісти
А чому так скромно передала , без фото і відео , де ті що приймають і ті що дарують , чому Порошенко не встидається передавати на камеру зі свідками а пінчук боїться ?
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12.06.2024 16:42 Відповісти
Там достатньо прихлебателів тіпу притули,лячена,стерні(і нашим і вашим і про себе не забути).
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12.06.2024 17:28 Відповісти
Боїться путіна обідити!
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13.06.2024 06:51 Відповісти
Де літаки що ти купив для ЗСУ? Олігарх номер 2…
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12.06.2024 16:43 Відповісти
Навідь тут збрехав! На фото їх не 90, а 60!!! (15х4)
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12.06.2024 16:47 Відповісти
Тіпа, я також дав!
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13.06.2024 06:50 Відповісти
 
 