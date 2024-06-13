РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9699 посетителей онлайн
Новости
812 2

НАПК планирует запустить функцию по частичному автозаполнению деклараций в октябре

НАЗК готується запустити функцію з автозаповнення декларацій

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в октябре 2024 года планирует запустить функцию по частичному автозаполнению деклараций.

Об этом сообщил председатель НАПК Виктор Павлущик во время выступления в рамках Конференции по восстановлению Украины в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы готовим функцию автозаполнения деклараций. Думаю, в октябре мы ее запустим", - отметил он.

По словам Павлущика, это поможет автоматически собрать до 70% информации из реестров, которые есть в распоряжении государства.

Читайте также: Зеленский обнародовал декларацию за прошлый год: доход семьи вырос втрое

Автор: 

декларация (1359) НАПК (1221) Виктор Павлущик (4)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Журналісти вже купу розслідовань наробили щодо різного роду покидьтків у владі.
Не чув, щоб назк кимось з них зацікавилося.
показать весь комментарий
13.06.2024 08:33 Ответить
тобто збиратимуть з пересічних дані без згоди.....
показать весь комментарий
13.06.2024 09:40 Ответить
 
 