НАПК планирует запустить функцию по частичному автозаполнению деклараций в октябре

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в октябре 2024 года планирует запустить функцию по частичному автозаполнению деклараций.

Об этом сообщил председатель НАПК Виктор Павлущик во время выступления в рамках Конференции по восстановлению Украины в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы готовим функцию автозаполнения деклараций. Думаю, в октябре мы ее запустим", - отметил он.

По словам Павлущика, это поможет автоматически собрать до 70% информации из реестров, которые есть в распоряжении государства.

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