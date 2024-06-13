НАПК планирует запустить функцию по частичному автозаполнению деклараций в октябре
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в октябре 2024 года планирует запустить функцию по частичному автозаполнению деклараций.
Об этом сообщил председатель НАПК Виктор Павлущик во время выступления в рамках Конференции по восстановлению Украины в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы готовим функцию автозаполнения деклараций. Думаю, в октябре мы ее запустим", - отметил он.
По словам Павлущика, это поможет автоматически собрать до 70% информации из реестров, которые есть в распоряжении государства.
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Не чув, щоб назк кимось з них зацікавилося.